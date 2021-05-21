كم سيدفع مالك مانشستر سيتي لجمهوره مقابل حضورهم نهائي أبطال أوروبا؟!

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي في الآونة الأخيرة، أن مالك النادي الإماراتي الشيخ منصور بن آل نهيان، قد تكفل بجميع نفقات السفر وإقامة مشجعي الفريق من أجل حضور نهائي دوري أبطال أوروبا في دولة البرتغال.

الإماراتي الشيخ منصور بن زايد مالك نادي #مانشستر_سيتي الإنجليزي يقرر التكفل بمصاريف سفر جماهير الفريق لمدينة بورتو البرتغالية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع فريقه بمواطنه تشيلسي يوم 29 مايو الجاري. pic.twitter.com/qltVagcG5p — صحيفة الاستقلال – الخليج (@alestiklal_Gulf) May 18, 2021

جاء ذلك تخفيفًا على جماهير النادي، بعد زيادة الأسعار في ظل وباء فيروس كورونا، إلى جانب الفحوص المخبرية المكلفة وهو ما يرهق من تكلفة رحلة الجماهير لحضور النهائي للمشجعين الذي تحصلوا على تذاكر من أجل الحضور.

مانشستر سيتي وتذاكر الحضور

وأكد نادي مانشستر سيتي فقد حصل على حصة 6 آلاف تذكرة لحضور المباراة النهائية أمام منافسه تشيلسي في مدينة بورتو البرتغالية، حيث سيسمح لهم في البقاء داخل البلاد لمدة 24 ساعة فقط.

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وارتفعت تكلفة الرحلات الجوية إلى البرتغال، عندما ظهرت توقعات بأن بورتو من المحتمل أن تستضيف النهائي بدلاً من دولة تركيا التي كان من المقرر أن تستضيفه قبل أن تصنف كدولة حمراء في مؤشر لارتفاع فيروس كورونا.

تكلفة السفر

وكشف موقع Sky Scanner، بأن قيمة الرحلات الجوية للسفر من لندن إلى بورتو تبلغ 527 جنيه إسترليني مع شركة TAP Air الوطنية البرتغالية.

وعليه يحتاج المشجع في ليلة واحدة على الأقل من أجل المبيت في مدينة بورتو، ما بين 33 إلى 1.962 جنيه إسترليني، حسب الخيارات المتوفرة على موقع حجز الفنادق الشهيرة في البرتغال.

إجراءات السفر إلى البرتغال

ويتطلب إجراءات الحجر الصحي في دولة بريطانيا في الوقت الحالي، الحجر الصحي لمدة 10 أيام متواصلة، أي أن أي شخص عائد إلى دولة بريطانيا سيضطر إلى دخول الحجر الصحي داخل أحد الفنادق التابعة للسلطات الحكومية البريطانية بتكلفة تصل إلى 1700 جنيه إسترليني.

🚨 سيُغطي الشيخ منصور بن زايد مالك مانشستر سيتي تكاليف رحلة 6000 مشجع للسيتي في نهائي #دوري_أبطال_أوروبا ببورتو#UCL | #UCLfinal pic.twitter.com/GpkxFpsniJ — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) May 18, 2021

وبناء على ذلك فإن رحلة السفر إلى البرتغال تكلف المشجع الواحد من جماهير مانشستر سيتي 1075 جنيه إسترليني دون حساب نفقات الحجر الصحي، ويضاف عليه 1700 جنيه إسترليني والتي من المتوقع أن يدفها مالك مانشستر سيتي من أجل التخفيف على جماهير النادي الإنجليزي.

حصة جماهير مانشستر سيتي

وبعد حصول نادي مانشستر سيتي على 6 آلاف تذكرة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا “Champions League “، وسيكلف ذلك اليوم الذي تكفل به كالك مانشستر سيتي الشيخ منصور بن آل نهيان نحو 16 مليونًا و650 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 23.581 مليون دولار أمريكي، وفق ما أفاد به موقع عربي بوست.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

ومن المقرر أن تقام المواجهة النهائية بين فريق مانشستر سيتي وتشيلسي على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2020-2021، في اليوم ال 29 من شهر مايو/ آيار القادم.

تأهل مانشستر سيتي

وقد نجح فريق مانشستر سيتي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا “Champions League” للمرة الأولى في تاريخه.

وذلك بعد التغلب على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب وإياب دور النصف النهائي من المسابقة بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

🎙️ الشيخ منصور بن زايد [مالك @Cityarabia]: "لقد حظي بيب والفريق بموسم رائع، ووصولهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عام مليء بالتحديات يمثل لحظة تاريخية حقيقية للنادي".#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL pic.twitter.com/CcmclH8UAG — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) May 18, 2021

وأصبح فريق مانشستر سيتي الفريق الإنجليزي السادس في القارة الأوروبية في القرن الواحد والعشرين، الذي قد وصل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة القارية.

تشيلسي واللقب الثاني

واستطاع فريق تشيلسي من تخطي صاحب الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد الذي توج ب 13 لقبًا في تاريخ مسيرته في البطولة.

عقب الفوز في إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين دون رد، الذي جمع كلا المنافسين على ملعب “ستامفورد بريدج”.

فيما تعادل فريق تشيلسي أمام ريال مدريد المستضيف لمباراة الذهاب على ملعب ” أفريدو دي ستيفانو”، بهدف كل منهما، لتنتهي نتيجة مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويطمح نادي تشيلسي “البلوز” التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا “Champions League” للمرة الثانية، بعد التتويج به في عام 2012 في مواجهة قوية أمام فريق مانشستر سيتي.

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