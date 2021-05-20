سامي خضيرة يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

أعلن اللاعب الألماني الدولي سامي خضيرة في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، عن تحديد موعد اعتزاله عالم كرة القدم مع نهاية الموسم، بعد المباراة الأخيرة التي سيخوضها اللاعب مع فريقه هرتا برلين في الدوري الممتاز نهاية الأسبوع الجاري.

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. 🙏🏼 pic.twitter.com/tCkwb38PgE — Sami Khedira (@SamiKhedira) May 19, 2021

سامي خضيرة والاعتزال

وقال لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة البالغ من العمر 34 عامًا، ” إنها خطوة صعبة جدًا ولكنها الصحيحة، فقد تركت 15 سنة من كرة القدم على الصعيد الاحترافي وأثار ذلك في عالم الكرة المستديرة”.

وأردف خضيرة،” الشدة والألم والعذاب استحقت منا العناء مع كرة القدم في نهاية المطاف، مضيفًا عليّ القول بأن كرة القدم هي مهنة شديدة القساوة”.

سامي خضيرة والألقاب

وخاض اللاعب خضيرة 77 مباراة مع منتخب بلاده ألمانيا “المانشافت” والأخيرة له، والتي خسر فيها الفريق بهدفين نظيفين دون رد.

أمام منافسه كوريا الجنوبية في مونديال كأس العالم في روسيا عام 2018م، حيث ودعت بطلة العالم عام 2014م من دور المجموعات آنذاك.

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وبدأ اللاعب خضيرة مسيرته الاحترافية في صفوف فريق شتوتغارت عام 2006، قبل أن يحقق معه لقب الدوري الممتاز لكرة القدم في موسم عام 2007-2008م.

وانتقل بعدها اللاعب سامي خضيرة إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2010 بعد مونديال كأس العام الذي كان في دولة جنوب أفريقيا، بعد أن تعافى اللاعب من الإصابة القوية في ركبته مع بداية موسم 2013-2014.

سامي خضيرة وريال مدريد

وحقق خضيرة مع الفريق الملكي الإسباني العديد من الألقاب من أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ثم الانتقال في عام 2015 إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي حقق معه لقب الدوري لخمس مرات على التوالي، كما أنه وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

ولم يخض بعدها اللاعب الألماني خضيرة أي من المباريات بعد ذلك مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”، حيث وقع عقدًا مع فريق هرتا برلين في شهر فبراير حتى نهاية الموسم الجاري.

ونجح بالتتويج بلقب وحيد مع فريق هرتا برلين في الدوري الألماني الممتاز، على عكس فريق ريال مدريد الذي حقق معه خلال موسم عام 2011-2012، كأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بينما مع فريق يوفنتوس الإيطالي، فقد توج مع فريق السيدة العجوز بخمس ألقاب على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر الإيطالي.

سامي خضيرة والإصابات

وقد منعت الإصابة للاعب الألماني خضيرة من التمكن من خوض ثماني مباريات في الدوري الألماني فقط، حيث استطاع خضيرة من تسجيل سبعة أهداف على صعيد المشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

كما وعانى من ذلك من ذلك مع فريق فريق يوفنتوس وريال مدريد، وهو السبب الرئيسي الذي دفع اللاعب الألماني إلى قرار اعتزال عالم كرة القدم.

خضيرة وحياته الشخصية

وولد اللاعب الألماني سامي خضيرة ذو الأصول التونسية من أب تونسي وأم ألمانية في مدينة شتوتغارت الألمانية، وبدأ ممارسة كرة القدم مع نادي تي في أفينجين في عام 1995م، أما على صعيد المشاركات الدولية فقد بدأ في عام 2009م.

وقد حقق مع منتخب بلاده كأس الأمم الأوروبية تحت سن 21 عام 2009، كما وحصل على المركز الثالث من الترتيب في مونديال كأس العالم في عام 2010م، فيما توج بكأس العام مع منتخب بلاده عام 2014م.

ترتيب الدوري الألماني

ويتربع فريق البايرن ميونيخ على عرش ترتيب الدوري الألماني برصيد 75 نقطة، يليه في الترتيب فريق أر بي ليبزيج برصيد 65 نقطة.

وفي المركز الثالث احتل فريق دورتموند برصيد 61 نقطة، بينما جاء فريق فولفسبورغ متساويًا بنفس عدد النقاط.

All the best for your retirement, @SamiKhedira! 💐 A fantastic career with plenty of trophies, but this one is our favourite 🏆🇩🇪#DieMannschaft pic.twitter.com/Qkdl4dbrfh — Germany (@DFB_Team_EN) May 19, 2021

أما في المركز الرابع جاء في الترتيب فريق آينتزاخت برصيد 57 نقطة، يليه فريق ليفركوزن في سادس الترتيب برصيد 52 نقطة.

وآتى فريق يونيون برلين في المركز السابع برصيد 47 نقطة، لكن في ثامن الترتيب جاء فريق بوروسيا مونشغلادباخ بفارق نقطة وحيدة برصيد 46 نقطة.

🏆🇩🇪⚽️🥲

Der Weltmeister von 2014 beendet seine Karriere!

Wir wünschen @SamiKhedira alles Gute für die Zukunft! pic.twitter.com/FQ5RxJso4O — FIFA Fussball-WM 🏆 (@fifaworldcup_de) May 19, 2021

وفي المركز التاسع جاء فريق شتوشغارت برصيد 45 نقطة، أما في عاشر الترتيب فرايبورغ متساوياً بنفس عدد النقاط.

فيما احتل فريق هرتا برلين في المركز الرابع عشر من جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، خلال منافسات الدوري الألماني الممتاز.

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