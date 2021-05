سامي خضيرة يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

أعلن اللاعب الألماني الدولي سامي خضيرة في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، عن تحديد موعد اعتزاله عالم كرة القدم مع نهاية الموسم، بعد المباراة الأخيرة التي سيخوضها اللاعب مع فريقه هرتا برلين في الدوري الممتاز نهاية الأسبوع الجاري.

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. 🙏🏼 pic.twitter.com/tCkwb38PgE

— Sami Khedira (@SamiKhedira) May 19, 2021