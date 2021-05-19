محمد عساف يرد على إدرعي وجندلمان: (كبرت على إجرامهم ورأيت كذبهم بعيني)

تصدى الفنان الفلسطيني، محمد عساف، للناطق باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعدما حاولا استغلال تغريدة كتبها تضامناً مع أهله في فلسطين جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

محمد عساف وقف كالأسد

وكان عساف قد كتب تغريدة استنكر فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد تدمير الاحتلال مقر شركة (مشارق) والتي تعد أكبر شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والتجهيزات الفني، في قطاع غزة.

وقال محمد عساف في تغريدته التي رصدتها (وطن)، (يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم …الاحتلال و ان دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة و قوية و راح نبني كل شي. رحم الله الشهداء).

يا الله

يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم …الاحتلال و ان دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة و قوية و راح نبني كل شي. رحم الله الشهداء #gazaunderattack pic.twitter.com/fAfVKwQabo — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 17, 2021

واستغل كلاً من أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، وكذلك افيخاي ادرعي تلك التغريدة وخرجا لحرف بوصلتها.

ورد افيخاي على تغريدة عساف بالقول.. (تتحدث عن “العدوان” وقد صدقت، إنه عدوان حماس التي جعلت من ممتلكاتكم وأبواب رزق مقرات لمصالحها وإرهابها، فأنت ابن غزة وخير شاهد على ما يوجد في غزة وستحدثكم ذاكرتكم يومًا ما جنت عليكم حماس وأنتم لم تجنوا على أحد).

تتحدث عن "العدوان" وقد صدقت، إنه عدوان حماس التي جعلت من ممتلكاتكم وأبواب رزق مقرات لمصالحها وإرهابها، فأنت ابن غزة وخير شاهد على ما يوجد في غزة وستحدثكم ذاكرتكم يومًا ما جنت عليكم حماس وأنتم لم تجنوا على أحد #حماس_تقتل_شعبها #خطيئة_حماس https://t.co/MsJJOShqvH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 18, 2021

ومن ناحيته قال أوفير جندلمان موجهاً حديثه لـ(عساف)، ( يا محمد, كابن قطاع غزة أنت تعرف جيدا ممارسات حماس القمعية والإرهابية بحق الغزيين ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء).

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مضيفاً (حماس تتحمل لوحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة لانها بادرت إلى الحرب غصبا عن رغبة السكان بالهدوء. البادئ أظلم).

يا محمد, كابن قطاع غزة أنت تعرف جيدا ممارسات حماس القمعية والإرهابية بحق الغزيين ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء. حماس تتحمل لوحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة لانها بادرت إلى الحرب غصبا عن رغبة السكان بالهدوء. البادئ أظلم. https://t.co/UL8iF5kuzy — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 18, 2021

محمد عساف يخرس الناطقين

وكالأسد رد محمد عساف على جندلمان وأدرعي سريعاً مخرساً إياهما بالقول (“أنا ابن غزة، كبرت على إجرامهم، ورأيت كذبهم بعيني”.

انا ابن غزة. كبرت على إجرامهم و و رأيت كذبهم بعيني، بس زمن الكذب ولًى و راح.العالم بيشوف كذبهم و جرائمهم مباشر على الشاشات. في مقولة بتقول المنحطون في حاجة إلى الكذب، إنه إحدى شروط بقائهم.#gazaUnderAttack #Palestine #SaveSheikhJarrahh pic.twitter.com/1Ic94VTU88 — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 18, 2021

فنيا، أنتجت قناة فلسطيني “فيديو كليب” جديد عن حي الشيخ جراح، بأداء الفنان الفلسطيني كفاح زريقي.

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ويتضمن الكليب مشاهد من حي الشيخ جراح، ولقطات مع أهلها المهددين بالاستيلاء على منازلهم من قبل الاحتلال، وتأكيد كلمات الأغنية على ثباتهم في أرضهم، ورفضهم الاقتلاع منها.

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