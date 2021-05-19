حمدين صباحي يدعو السيسي لتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة بأسرع وقت

تسبب السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في موجة جدل واسعة بعد تصريحات له دعا فيها إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الأمثل أمام مصر ولا حل وسط.

حمدين صباحي وسد النهضة

وفي منشور له على صفحته بفيس بوك أمس، قال صباحي إنه ليس أمام مصر الآن وليس غدا، إلا الدفاع الشرعي عن النفس بتدمير السد الإثيوبي وإلغاء الملء الثاني الى غير رجعة.

وحذر صباحي في منشوره (أننا إن لم نفعل، لا قدر الله ، فإننا نستسلم لأعمق هزيمة في تاريخ مصر منذ بدأت مصر التاريخ هزيمة نكراء لا نخسر فيها المياه وحدها بل السيادة والاستقلال والحياة.)

حمدين صباحي أشاد بأبطال فلسطين

وقال إنه لا حل وسط (إما تدمير السد أو تدمير مصر.) كما دعا صباحي المصريين لتحمل مسئولياتهم والتهيؤ للدفاع عن مصر العظيمة بكل مايملكون، مشيدا بأبطال فلسطين، وداعيا إلى التعلم منهم الفارق بين شرف المقاومة ومهانة الاستسلام.

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وأنهى صباحي منشوره داعيا (اللهم انصر المقاومين في فلسطين، اللهم هيئ لمصر أمر رشد يمكنها من القيام بواجبها ويحفظها ويعزها ويقيها سوء المنقلب قبل فوات الأوان.)

ماذا قال المصريون عن حمدين صباحي

وأثارت تصريحات حمدين صباحي ردود فعل وتعليقات واسعة، ساخرة من دعوته للسيسي بتوجيه ضربة عسكرية إلى سد النهضة.

"ليس أمام مصر ، الآن الآن وليس غدا ، إلا الدفاع الشرعي عن النفس بتدمير السد الأثيوبي وإلغاء الملء الثاني الى غير رجعة ، لا حل وسط ، إما تدمير السد أو تدمير مصر ، ولنتعلم من أبطال فلسطين الفارق بين شرف المقاومة ومهانة الاستسلام" (المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي)#سد_النهضة — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 19, 2021

الذي يشارك في انقلاب عسكري على رئيسه المنتخب ولا يدرك أن عاقبة ذلك استسلام البلد أمام ضباع الأرض وبيع أرضها بالقطعة يبقى راجل أهطل متخدش على كلامه!!#واحد_خمنا — قذائف الحق (@qazaef_alhaq) May 19, 2021

انتو عايزين ٦٧ تانيه وتصلو ركعتين لله — Mohamed Feshir (@feshir_mohamed) May 19, 2021

حمدين صباحي وأمثاله من الذين حرص الغرب على بقائهم هم بمثابة التأمين لمصالح اليهود في #مصر، فإذا حدث شيء للسيسي وجدوا له بديلاً جاهزاً يُكمل مشوار جمال والسادات وحسني في الحفاظ على أمن يهود في #فلسطين المحتلة. لا تقعوا في كل حفرة تُحفر لكم. افتحوا أعينكم قليلا.#غزة_الآن — شذرات الخواطر (@dwncu) May 19, 2021

اثيوبيا تعلن الانتهاء من بناء 80% من سد النهضة

هذا وأعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، الانتهاء من بناء 80% من سد النهضة على النيل الأزرق، والذي ما يزال يثير خلافا مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وفي جلسة منتدى تشاوري نظمته وزارة الخارجية الإثيوبية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي إن أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة وتجاوزت الـ80%.

وقدم الوزير الإثيوبي توضيحا لأحدث المستجدات حول مفاوضات سد النهضة وموقف بلاده المتمسكة بحقها في الاستفادة العادلة من مياه النيل وبناء السد دون الإضرار بدول المصب.

وشارك في المنتدى التشاوري الأحزاب السياسية الإثيوبية والخبراء ومسؤولين حكوميين وناقش المسائل القانونية والإجراءات التفاوضية التي تتبعها إثيوبيا في المفاوضات المتعثرة مع دولتي المصب مصر والسودان.

وكان وزير الري والمياه الإثيوبي، قال في يناير الماضي إن نسبة البناء في سد النهضة بلغت 79٪ .

وفي الـ12 من مايو الجاري، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، بتجاوز التحديات الراهنة وإكمال سد النهضة، مؤكدا أن بلاده أمامها فرص كبيرة.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها” وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تدعمه مصر.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط.

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