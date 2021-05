بوغبا وتراوري يرفعان العلم الفلسطيني داخل معقل مانشستر يونايتد تضامنًا مع فلسطين

رفع نجم فريق مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا برفقة زميله الإيفواري آماد ديالو تراوري، داخل معقل نادي الشياطين الحمر “أولد ترافورد”.

حيث جاب بالعلم أرجاء الملعب ليعلنا تضامنهم مع القضية الفلسطينية عقب نهاية مباراة الفريق أمام منافسه فولهام.

وقد كشفت مشجعة لفريق مانشستر يونايتد عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

قائلة: ” إنني سأحمل علم فلسطين عند حضوري لمشاهدة مباراة فريقي أمام فولهام في الدوري “البريميرليغ”، من أجل دعم القضية الفلسطينية”.

وأردفت المشجعة الإنجليزية، ” راقبوا العلم الفلسطيني الذي سأطير به إلى الملعب أولد ترافورد، أنا محظوظة بذلك بعد حصولي على تذكرة المباراة، ولهذا سأقوم بتوظيف حظي في إبراز ما يحدث في فلسطين”.

وقد نشرت المشجعة الإنجليزية عدد من التغريدات أثناء تواجدها على ملعب “أولد ترافورد، مرفقة بصورة العلم الفلسطيني في المدرجات، لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

ونجحت المشجعة عبر عدد من جماهير مانشستر يونايتد من إيصال العلم الفلسطيني إلى نجم الفريق الفرنسي بول بوغبا الذي قام برفع العلم رفقة زميله الإيفواري تراوري، تعبيرًا عن تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي حدثت داخل النوادي الإنجليزية فقد سبق وأن قام نجما فريق ليستر سيتي البريطاني حمزة شودوري والفرنسي فوفانا، اللذان احتفلا بكأس الاتحاد الإنجليزي وهما يحملان العلم الفلسطيني.

Keep an eye out for my big Palestine flag I’ll be flying at Old Trafford tonight. I was lucky enough to get a ticket so I’m using my luck to spread awareness about what’s happening in Palestine. #FreePalestine pic.twitter.com/xxcuyd0ulx

— Ric | Free Palestine 🇵🇸 (@AmbzSAR) May 18, 2021