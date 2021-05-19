بوغبا وتراوري يرفعان العلم الفلسطيني داخل معقل مانشستر يونايتد تضامنًا مع فلسطين

رفع نجم فريق مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا برفقة زميله الإيفواري آماد ديالو تراوري، داخل معقل نادي الشياطين الحمر “أولد ترافورد”.

حيث جاب بالعلم أرجاء الملعب ليعلنا تضامنهم مع القضية الفلسطينية عقب نهاية مباراة الفريق أمام منافسه فولهام.

How it started How it ended#freePalestine pic.twitter.com/K86EZSSPp9 — Ric | Free Palestine 🇵🇸 (@AmbzSAR) May 19, 2021

بوغبا والحصول على العلم الفلسطيني

وقد كشفت مشجعة لفريق مانشستر يونايتد عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

قائلة: ” إنني سأحمل علم فلسطين عند حضوري لمشاهدة مباراة فريقي أمام فولهام في الدوري “البريميرليغ”، من أجل دعم القضية الفلسطينية”.

وأردفت المشجعة الإنجليزية، ” راقبوا العلم الفلسطيني الذي سأطير به إلى الملعب أولد ترافورد، أنا محظوظة بذلك بعد حصولي على تذكرة المباراة، ولهذا سأقوم بتوظيف حظي في إبراز ما يحدث في فلسطين”.

وقد نشرت المشجعة الإنجليزية عدد من التغريدات أثناء تواجدها على ملعب “أولد ترافورد، مرفقة بصورة العلم الفلسطيني في المدرجات، لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

المشجعة الإنجليزية وبوغبا

ونجحت المشجعة عبر عدد من جماهير مانشستر يونايتد من إيصال العلم الفلسطيني إلى نجم الفريق الفرنسي بول بوغبا الذي قام برفع العلم رفقة زميله الإيفواري تراوري، تعبيرًا عن تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي حدثت داخل النوادي الإنجليزية فقد سبق وأن قام نجما فريق ليستر سيتي البريطاني حمزة شودوري والفرنسي فوفانا، اللذان احتفلا بكأس الاتحاد الإنجليزي وهما يحملان العلم الفلسطيني.

Keep an eye out for my big Palestine flag I’ll be flying at Old Trafford tonight. I was lucky enough to get a ticket so I’m using my luck to spread awareness about what’s happening in Palestine. #FreePalestine pic.twitter.com/xxcuyd0ulx — Ric | Free Palestine 🇵🇸 (@AmbzSAR) May 18, 2021

مشاهير كرة القدم والتضامن مع فلسطين

كما غرد العشرات من مشاهير كرة القدم والرياضة العربية والدولية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التضامن مع القضية الفلسطينية.

وما يحدث في باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح الذي يتعرض إلى المصادر من قبل حكومة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

وخيم التعادل الإيجابي بين فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه فولهام في مواجهات الجولة ال38 من الدوري الإنجليزي.

مشجعة انجليزية لمانشستر يونايتد تعلن حضورها المباراة ودعمها للقضية الفلسطينية 🇵🇸🌟 "ترقبوا ظهور علم فلسطين الذي سيحلق في أولد ترافورد الليلة. لقد كنت سعيدة الحظ للحصول على تذكرة لمباراة اليوم، لذلك سأستغل هذا لنشر الوعي حول ما يحدث في فلسطين" pic.twitter.com/mu9vH18iL9 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 18, 2021

فقد سجل هدف التقدم في المباراة المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني في الدقيقة ال 15 من المباراة، بينما قلص الفريق المنافس فولهام في الدقيقة ال76 عن طريق جو برايان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 71 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام يونايتد

ويأتي فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 63 نقطة، عن فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 59 نقطة، متساويًا مع فريق وست هام يونايتد بنفس النقاط.

إيفرتون وأرسنال والترتيب في الدوري

وفي المركز الثامن يأتي فريق ليذر يونايتد برصيد 56 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق إيفرتون الذي يحتل المركز الثامن من الترتيب.

أما في عاشر الترتيب جاء فريق أرسنال بفارق نقطة وحيدة برصيد 55 نقطة خلال منافسات الدوري الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الثاني جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا.

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

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