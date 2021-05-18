كريستيانو رونالدو وقميص يوفنتوس الجديد
كريستيانو رونالدو وقميص يوفنتوس الجديد
Videoرياضة

بالصور: قميص يوفنتوس الجديد يكشف حقيقة رحيل رونالدو

كتب وطن
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نشر نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي القميص الجديد لفريق السيدة العجوز الموسم المقبل، والذي يتميز بالألوان الشهيرة الأبيض والأسود.

رونالدو وديبالا وقميص يوفنتوس

وقد تصدر في مشهد لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي بالإعلان عن القميص الجديد، كلاً من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا والكولومبي وستون ماكيني، وهو ما كشفت عنه التقارير الصحفية من احتمالية بقائه مع الفريق الموسم المقبل.

رحيل رونالدو

وقد ترددت الأنباء عن قرب رحيل صاروخ ماديرا رونالدو عن نادي فريق يوفنتوس خلال الأسابيع الأخيرة، وزادت من حدتها بعد فشل رونالدو في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والذي ينتظره الحظوظ من أجل المشاركة في المسابقة.

اقرأ المزيد: مقطع فيديو يظهر أولى خطوات رونالدو للرحيل عن يوفنتوس

رونالدو والوجهات المحتملة

وكشفت صحيفة “ماركا” (MARCA) الإسبانية، أن هناك العديد من الوجهات المحتملة لدون رونالدو في الانتقالات الصيفية، من أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، مع الاحتمالات الضيفة بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

تحميل أسطول سيارات رونالدو

ونشرت العديد من وسائل الاعلام الإيطالية، مقطع فيديو أظهرت فيه عملية تحميل سيارات مهاجم وهداف فريق يوفنتوس والدوري الإيطالي رونالدو في شاحنة كبيرة، في شاحنة كبيرة تابعة لشركة “رودو كارغو” (Rodo Cargo) البرتغالية للشحن، ومقرها لشبونة.

وأضافت تلك التقارير، قائلة: ” تم تحميل الشاحنة ب 7 سيارات فارهة يمتلكها رونالدو إلى وجهة غير معروفة حتى الآن.

رونالدو والرغبة بالرحيل

وقد ارتبط اسم رونالدو في العديد مع الأندية عقب رغبة اللاعب البرتغالي رونالدو في الرحيل عن فريق يوفنتوس مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

من أبرز تلك النوادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد، مع الاحتمال الضيف بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد وسبورتنيغ لشبونة.

رونالدو  وهدف ال100

وقد  وصل النجم البرتغالي رونالدو  كأسرع لاعب في تاريخ مسيرة يوفنتوس الإيطالي، من التمكن من الوصول إلى هدف ال100 في غضون ثلاثة مواسم مع السيدة العجوز الإيطالي.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 23 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

نابولي  ويوفنتوس 

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 59 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة، بينما في عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

ترتيب بولونيا وفيورنتينا

أما في المركز الحادي عشر جاء فريق بولونيا برصيد 40 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق أودينيزي صاحب المركز الثاني عشر من الترتيب.

وفي المركز الثالث عشر احتل فريق فيورنتينا برصيد 39 نقطة، متساويًا مع فريق جنوى الذي جاء في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الممتاز.

بارما وكالياري 

بينما في المركز الخامس عشر فريق سبيزيا برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس عشر فريق كالياري.

وآتى في المركز السابع عشر تورينو برصيد 35 نقطة، بينما في المركز الثامن عشر بينفينتو برصيد 32 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير جاء فريق كروتوني برصيد 22 نقطة، أما في أدنى الترتيب بارما برصيد 20 نقطة في منافسات ترتيب الدوري الإيطالي.

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