وصفهم بـِ”أهل البدو” .. أمراء سعوديون ينتفضون بعد “إهانة” وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة لهم

شنّ أمراء ومغردون سعوديون هجوماً حاداً على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بسبب تصريحاتٍ له خلال اعتبرت مهينة للسعوديين.

جاء ذلك بعدما دار جدال بين وزير الخارجية اللبناني والمحلل السعودي سلمان الأنصاري خلال لقاء على قناة “الحرة” الأمريكية.

ورد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة على “الأنصاري” : “انا من لبنان .. يهينني واحد من أهل البدو؟!”.

ورفض الوزير إهانة “الأنصاري”، رئيسَ الجمهورية اللبنانية، وتساءل عن قاتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانتقد الوزير سماح المذيعة “إهانة” الضيف السعودي لرئيس الجمهورة اللبنانية، قبل أن ينسحب من الأستوديو .

وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة يرد على اهانة الرئيس اللبناني بالتسائل عمن قتل خاشقجي والطريقة التي تمت تصفيته بها كما يرد على من اهانه بأنه من اهل البدو. pic.twitter.com/7anR52L8M0 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 18, 2021

وفي اللقاء، ألمح “وهبة” إلى أن بعض دول الخليج دعمت تنظيم داعش.

وقال: “جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، فدول المحبة جلبت لنا الدولة وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر”.

تصريحات الوزير اللبناني اعتبرت تزيد التوتر مع السعودية وتخرب العلاقات اللبنانية الخليجية، فيما هاجم أمراء ومغردون سعوديون الوزير ودافعوا عن وصفه لهم بـ”البدو”.

ونستعرض لكم جانباً من تلك الردود على الوزير اللبناني شربل وهبة ..

اولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم …وافتخر اني من ارض الابطال والصحابه … الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام …!🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2021

استغربت وزير خارجية بهذا المستوى الضحل من التفكير و الوقاحه و بلده قاب قوسين او ادنى من الانهيار التام ويسيء و يتهم دولة شقيقه وقفت وساندة بلده بكل حب و سخاء بهذي الأكاذيب و الإدعاءات الباطلة وتسخر من شعبها بانهم بدو وهي فخر لكل عربي اصيل ! شين و قوي عين #شربل_وهبة pic.twitter.com/wEIlqOk8Ly — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) May 18, 2021

لدينا 300 ألف لبناني يعيشون بيننا معززين مكرمين .. نستغرب صمتهم عن الاساءات التي تأتي من بلادهم صوب المملكة فهل هم موافقين عليها؟

بل كثير من الوظائف التي يحتلونها في القطاع الخاص هناك سعوديين أحق بها .. ونموذجهم الفاشل في إدارتهم لبلدهم #لبنان خير شاهد.#شربل_وهبة — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) May 18, 2021

#شربل_وهبه : وزير الخارجية والمغتربين في لبنان .

الجنسية : لبناني – فنزويلي

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عضو مجلس إدارة في شركة MFAA Holdings Limited التابعة لنائب رئيس فنزويلا "طارق العيسمي" المدرج اسمه على قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين لواشنطن بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات . pic.twitter.com/BqBI081E53 — حسين الغاوي (@halgawi) May 18, 2021

نقطة خطيرة جداً ذكرها #شربل_وهبة وزير خارجية لبنان ويجب أن لا تمر مرور الكرام حيث أسهب في مدح "حزب الله" وأتهم دول الخليج بدعم "داعش" لذلك وبعد هذه الاتهامات الخطيرة يجب على مجلس التعاون الخليجي الرد لأن ما ذكره يمس دول مجلس التعاون كافة. وزير المخدرات يسيء لدول الخليج pic.twitter.com/jJWlkRCcGC — عبدالله البندر (@a_albander) May 18, 2021

من جانبه، وجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري انتقادات لاذعة للوزير وللجهة التي يمثلها.

وأكد في بيان صدر عن مكتبه بوقت متأخر مساء الإثنين أن كلام “وهبة” (محسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون) لا يمثل معظم اللبنانيين، بل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، بحد قوله.

كما شدد على أن ما تفوه به الوزير في إحدى المقابلات التلفزيونية، ضد بعض الدول العربية والخليجية “لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة”.

وتمر العلاقات السعودية اللبنانية أساساً بتوتر، خاصةً بعدما حظرت السعودية مؤخراً دخول الخضار والفواكه اللبنانية الى المملكة بعد ضبط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات القادمة من لبنان.