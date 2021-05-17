الاحتلال ينشر فيديو للحظة استهداف سيارة حسام أبو هربيد.. صواريخ المقاومة شهدت جنازته!

نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقطعا مصورا وثق لحظة استهداف وتفجير سيارة القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد، حسام أبو هربيد، بصاروخ موجه وأدت العملية لاستشهاده.

وأظهر المقطع المنشور وتداولته وسائل إعلام عبرية لحظة تحليق طائرة إسرائيلية فوق سيارة (أبو هربيد) ثم استهدافها بصاروخ موجه دمرها تماما.

الجهاد الإسلامي تنعى حسام أبو هربيد

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، استشهاد حسام أبوهربيد، قائد سرايا القدس، الذراع المسلّحة للحركة في لواء شمال غزة، وذلك في قصف إسرائيلي استهدفه ضمن العدوان المستمر على القطاع.

وقالت الحركة، في بيان: “ننعي المجاهد أبوهربيد (37 عاماً)، قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة”، مشيرة إلى أن ” أبوهربيد استشهد خلال تنقّله بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ومتابعة سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة”.

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وأظهر فيديو نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمسيرة حاشدة شاركت في تشييع الشهيد أبوهربيد، مرددة الهتافات الداعمة للمقاومة، والمنددة بالاستهداف الإسرائيلي لغزة.

وأثناء التشييع ظهرت صواريخ المقاومة من فوق المتظاهرين في قصف جديد للمدن الإسرائيلية في الداخل.

تشييعٌ بالرشقات الصاروخية والهتافات.. جنازة الشهـــ ـــيـد حسام أبو هربيد، قائد لواء الشمال في ســــــ ـــرايـا القـدس.#فلسطين pic.twitter.com/0WXIFE1ITW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 17, 2021

صواريخ المقاومة تضرب إسرائيل

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن قصف بارجة اسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية.

هذا وشنت إسرائيل سلسلة غارات جديدة، فجر وصباح الاثنين، على مناطق في قطاع غزة، يرافقها قصف مدفعي مستمر.

فيما يدخل التصعيد في الأراضي الفلسطينية أسبوعه الثاني.

وقصفت طائرة إسرائيلية بدون طيار مواقع في بيت لاهيا بـ 3 صواريخ، ظهر الاثنين.

وفي المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه المدن والمستوطنات.

وطالت رشقة صواريخ فلسطينية مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مستوطنات حدودية مع قطاع غزة البقاء في البيوت والدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.

وكانت “كتائب القسام” قد أعلنت البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل، “ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا”.

وكشفت أنها قصفت قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس “إيرز” بقذائف الهاون.

هذا وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها هرتسيليا شمال تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بصدور تقرير عن إصابة مباشرة لمنزل في “أسدود”، مضيفةً أن هناك “8 إصابات وحالات هلع من جراء إصابة مباشرة لمبنى في أسدود”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه قد تمّ الطلب من سكان مستوطنة أشكول الدخول إلى الأماكن المحصّنة حتى إصدار تعليمات أخرى.

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