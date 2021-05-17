كلب يمزق طفلة في مصر بمشهد صادم ومفزع (فيديو)

انتشر فيديو صادم على مواقع التواصل في مصر، يظهر هجوم شرس لكلب ضال على طفلة مصرية نتج عنه تشوه وجهها وتعرضها لإصابات بليغة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الطفلة الصغيرة أثناء لعبها أمام منزلها بمدينة المستقبل، حيث فجأة هجم الكلب عليها وسحلها عدة أمتار حتى فقدت الوعي، قبل أن ينقذها بعض الشباب.

من جانبها ذكرت صحيفة (الجمهورية) الحكومية أن الواقعة بدأت بمهاجمة أحد الكلاب المتواجدة داخل المجمع السكني لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابتها بإصابات خطيرة بالرقبة والوجه والرأس واليدين.

الكلب نهش طفل آخر باليوم التالي

وعلى الفور تم إنقاذ الطفلة من الأهالي، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، في حالة حرجة.

كما كشفت الصحيفة أنه في اليوم ذاته، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ الطفل إياد، – ٩ سنوات- من افتراس الكلب له.

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وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة وإيداعه في العناية المركزة لخطورة حالته.

لماذا يتحول الكلب لهذه الهيئة الوحشية فجأة؟

ويصبح الكلب مفترسا وضارا بكشل كبير عندما يتوحش نتيجة إصابته بمرض السعار، ويعرف مرض السعار – (rabies) أو داء الكلب على أنه التهاب فيروسي حاد مميت والذي يؤثر بشكل خاص على المادة الرمادية في المخ والجهاز العصبي المركزي (CNS).

في الولايات المتحدة، يُطلب قانونًا تطعيم كل الكلاب ضد فيروس مرض السعار، و يجب تكرار التطعيم كل عام إلى ثلاث سنوات، اعتمادًا على لقاح داء الكلب المستخدم.

أسباب مرض السعار في الكلاب

السعار هو من الأمراض الفيروسية التي يتكون من الحمض النووي الريبي أحادي السلسلة من سلالة Lyssavirus، يسببه عائلة الرابدوفريدي – Rhabdoviridae.

ينتقل مرض السعار فيروسي المنشأ عن طريق تبادل الدم أو اللعاب من حيوان مصاب تظهر عليه الأعراض إلى كلب غير مصاب.

الطريقة الأساسية لانتقال فيروس مرض السعار إلى الكلاب هو من خلال العضة للكلب من قبل الحيوانات برية المنشأ التي تظهر عليها الأعراض مثل الثعالب والراكون والظربان والخفافيش التي تحمل المرض.

ينتقل مرض السعار فيروسي المنشأ عن طريق العض وربما الخدش و ينتقل عن طريق اللعاب وهو شديد العدوى.

بمجرد دخول مرض السعار الى جسم أي حيوان، فإنه يتكاثر في خلايا العضلات ثم ينتشر إلى أقرب الألياف العصبية.

بما في ذلك جميع الأعصاب الطرفية والحسية والحركية، والانتقال من هناك إلى الدماغ و تظهر الأعراض على الكلب المصاب.

يمكن أن تستغرق حضانة الفيروس ما يصل إلى شهر ولكن عادة ما يستغرق أقل من 10 أيام.

بمجرد أن تظهر أعراض وعلامات سعار الكلاب الأولى، ينتشر المرض بسرعة وتصبح الأعراض أكثر حدة وتظهر مراحل المرض مع الأعراض المختلفة.

هل مرض السعار يصيب الإنسان؟

مرض السعار معدي ويصيب الإنسان، كما تصاب القطط بالسعار وتظهر عليها نفس الأعراض.

هذا المرض الفيروسي الشديد والقاتل للكلاب يعد سعار الكلاب من الأمراض المشتركة بين الحيوان و الانسان، وبالتالي يمكن أن ينتقل الى البشر.

ينتقل مرض السُعار بين الإنسان والحيوان عادة من خلال لعاب حيوان مصاب وينتشر عادة من خلال العض أو اللدغات.

لا يزال من الممكن ظهور مرض السعار من خلال خدش القطط او أي خدش من أي حيوان مصاب، ولكنه أمر أقل شيوعًا.

بعض الطرق الأخرى الأقل شيوعًا للانتقال هي الجروح المفتوحة او الأغشية المخاطية التي تتلامس مع اللعاب المصاب.

لا ينتقل مرض السعار عن طريق الشعر او الصوف مثل الأمراض الأخرى فقط ينتقل مرض السعار عن طريق اللعاب.

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