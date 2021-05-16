هكذا استدرج شبان فتاة قاصر “15 عاماً” في الكويت إلى “جاخور” .. وما فعلوه بها صادم!

في واقعة صادمة، استدرج مجهولون فتاة قاصر واعتدوا عليها داخل ”جاخور“ في منطقة كبد الواقعة بمحافظة الجهراء الكويتية.

استدراج فتاة قاصر والإعتداء عليها!

وتقدمت والدة الفتاة ببلاغ إلى الجهات الأمنية، وقالت ان ابنتها البالغة من العمر 15 عاما تعرضت للاعتداء من قبل مجهولين، وتم تسجيل قضية.

ونقل مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية ما جاء بإفادة الأم، التي قالت ”إن ابنتها اتصلت بها وطلبت منها الحضور إلى جاخور في كبد وأرسلت اليها موقع الجاخور“.

وأكدت ”أنها توجهت إلى موقع تواجد ابنتها على الفور، حيث أبلغتها بأنها تم استدراجها إلى الجاخور والاعتداء عليها وأنها استطاعت تصوير وجه أحد الجناة وكذلك سيارة أحدهم“.

أحد المعتدين حاول اقتحام سيارة والدة الضحية

وأضافت السيدة ”أن أحد المعتدين حاول اقتحام سيارتها أثناء انتظارها وابنتها لرجال الأمن للاعتداء عليهن بالضرب، إلا أنه هرب قبل القبض عليه من رجال الأمن“.

وأمر وكيل نيابة الجهراء بتسجيل قضية اعتداء على فتاة قاصر وبتصنيف جنايات، كما وجه بضبط وإحضار المدعى عليهم وهم أشخاص مجهولون.

في سياقٍ آخر، توفي مواطن كويتي خمسيني كانت الجهات الأمنية في الكويت ضبطته قبل ايام حينما كان يتجول عارياً في الشارع بمنطقة كيفان بمحافظة العاصمة وهو في حالة غير طبيعية.

وذكرت وسائل اعلام كويتية ان المواطن الخمسيني توفي داخل المستشفى التي دخل إليها لعلاجه من جرح بليغ في رأسه، حيث تمّ تسجيل قضية اعتداء بالضرب، بعد رصد آثار ضرب وجروح في فروة الرأس قيل إنها قد تكون جراء إلقاء الحجارة عليه من المارة.

ووفقاً لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد تم تعديل وصف القضية إلى قتل عمد بدلاً من اعتداء بالضرب، وضبط شخص اعترف بالتعدي ومعه آخرون على المجني عليه ضرباً داخل ديوانية.

وأمر وكيل النيابة العامة بناءً على اعترافات الشخص المتهم باستدعاء الموجودين في الديوانية والمشاركين في الاعتداء بالضرب على المجني عليه، للاستماع إلى أقوالهم وتوجيه الاتهام إلى المتورطين منهم، كما أمر بتحريز الأداة التي استخدمت في ضربه على رأسه وتسببت في وفاته لاحقا.

وقال مصدر ”إنه من المرجح أن يكون المعتدون هم من مزقوا ثياب المجني عليه داخل الديوانية، حيث شاهده بعض المارة وظنوا أنه تناول مسكرات أفقدته عقله وجعلته يسير عاريا“.

وكان مصدر أمني ذكر سابقاً أنه تم نقل الشخص إلى مركز طبي ومن ثم نقله إلى المستشفى الأميري، حيث أفاد الأطباء بأن الشخص مر بهذه الحالة جراء تناوله مواد مخدرة أو مسكرة هي السبب على الأرجح فيما وصل إليه الشخص من حالة عدم اتزان.