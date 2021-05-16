شورت نادين نجيم يثير ضجة واسعة .. والجمهور “ناسية تلبس البنطلون”!

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضجة واسعة بعد نشرها صوراً جديدة، ظهرت فيها وكأنها لا ترتدي ملابس من المنطقة السفلى لجسدها.

وبدت نادين في الصور، ترتدي جاكيت أبيض اللون، وتجلس على كرسي، فيما ظهرت عارية الساقين، الأمر الذي دفع المتابعين للقول إنها لا ترتدي بنطالاً أو حتى تنورة قصيرة أو ما شابه .

نادين نجيم لمتابع: “يخرب بيتك لابسة شورت”!

لكن نادين ردّت على احد المتابعين علّق على صورتها: “يمكن ناسية البنطلون”، بقولها: “يخرب بيتك لابسة شورت”.

نادين نجيم بوجه منتفخ وملامح مُختلفة!

ومؤخرا، أثارت الممثلة اللبنانية جدلاً واسعاً بين مُتابعيها في أحدث ظهور لها، بدت خلاله بملامح مختلفة.

ونشرت نادين مجموعة صور لها عبر “انستجرام” ظهرت فيها بوجه منتفخ، وملامح مُختلفة، وفستان مفتوح من جانبه.

وأرفقت نادين الصور بتعليق: “منذ أشهر لم أضع مساحيق مكياج، وبما أننا محجورين بالمنزل، قررت أن أتسلى، وماذا عنكم؟ كيف تقضون وقتكم في البيت؟عدا الثلاجة والفرن والميكرويف”.

وأثار شكل نادين جدلاً بين المتابعين، فجاء في أحد التعليقات: ” كأنها متحول”.

ووافقه آخر الرأي قائلاً: ” جمال صناعي لا أكثر ولا أقل، إن لم تكن أشبه بالمتحولين من ضخامة الملامح”.

وكتبت ثالثة: “حضرت تقريراً بالأمس عنها، قالوا خلاله إن غمازات نادين نجيم اختفت من كثرة عمليات التجميل”.

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