“شاهد” يوفنتوس يهزم البطل الانتر ميلان على أرضه ويواصل حلم أبطال أوروبا

نجح فريق يوفنتوس من تحقيق الفوز على متصدر الدوري الإيطالي لهذا الموسم الانتر ميلان بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في إطار منافسات الأسبوع ال 37 التي جمعت كلا الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم “تورينو”.

أهداف يوفنتوس في شباك الانتر ميلان

وأحرز فريق يوفنتوس هدف التقدم في المباراة في شباك أصحاب الأرض الانتر ميلان، والذي جاء في الدقيقة ال24 عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل الكولومبي خوان كوادرادو الهدف الثاني في شباك الانتر ميلان مع نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء في الدقيقة ال46.

وعاود اللاعب من جديد في الدقيقة ال88 من هز شباك الانتر عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق وسددها اللاعب بقوة على يمين حارس المرمى.

أهداف الانتر ميلان في شباك يوفنتوس

واستطاع فريق الانتر ميلان في الدقيقة ال35 من تسجيل أولى أهدافه في شباك يوفنتوس عن طريق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عبر ركلة جزاء تحثل عليها الفريق.

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بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البديل بواسطة مارسيلو بروزوفيتش، لينتهي اللقاء بفوز فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيلة يوفنتوس في مواجهة الانتر ميلان

ودخل المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً في تشكيلة أساسية أمام نظيره الانتر ميلان، حيث كان في حراسة المرمى الإيطالي ” جانلويجي بوفون”.

بينما جاء في خط الدفاع كلاً من: خوان كوادرادو، ماتايس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، إلى جانب إشراك دانيلو لويز دا سيلفا.

FINO ALLA FINE 🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/TcO0CmP4De — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 15, 2021

وفي مركز الوسط آتى كلاً من اللاعبين، فيديريكو بيرنارديسكي، أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب أليكس ساندرو.

وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، ألفارو موراتا.

تشكيلة الانتر ميلان في مواجهة يوفنتوس

ولعب المدير الفني لفريق الانتر ميلان ” أنطونيو كونتي ” 51 عاماً أمام منافسه فريق يوفنتوس، حيث كان في حراسة مرمى سمير هاندانوفيتش.

وفي مركز دفاع الفريق كلاً من اللاعبين: شكرينيار، أليساندرو باستوني، إشراك ستيفان دي فريج، أشرف حكيمي.

بينما كان في خط الوسط كلاً من: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، أرتورو فيدال، روبيرتو جاليارديني، إلى جانب اللاعب إيفان بيريشيتش، أما في هجوم الفريق آتى كلاً من: الاوتارو مارتينيز، أليكسيس سانشيز، روميلو لوكاكو.

طرد لاعب يوفنتوس

وقد شهدت المباراة النارية طرد لاعب خط الوسط في فريق يوفنتوس ” رودريجو بينتانكور” في الدقيقة ال55 من مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق الانتر ميلان ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

ويطمح فريق يوفنتوس في المنافسة على المراكز الثلاثة خلف المتصدر الانتر ميلان، بعد خسارته اللقب للموسم الأول بعد تسعة مواسم على الهيمنة والتتويج به، وكذلك خروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ال16 أمام فريق بورتو البرتغالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 75 نقطة، متساويًا مع فريق يوفنتوس بنفس عدد النقاط صاحب المركز الرابع من الترتيب.

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 73 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 67 نقطة.

ويأتي فريق روما برصيد 61 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

وفي وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 22 هدفًا، متساويًا مع اللاعب الكولومبي لويس مورييل بنفس الأهداف.

الأسطورة كريستيانو رونالدو وصلَ اليوم لهدفه رقم 777 معززًا رقمه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم عبر كل التاريخ! C R 7 7 7 ! 🐐 pic.twitter.com/goT4KSY4md — 🇴🇲 S A L T ⓭㉞ (@alsalt_99) May 15, 2021

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

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