بهدف قتل مئات المقاومين .. هكذا أفشلت المقاومة مناورة خداعية لجيش الاحتلال في غزة

كشف قائد بالغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، عن إفشال مناورة خداعية لجيش الاحتلال حاول عبرها الإيهام ببدء حملة برية على القطاع ليلة أمس الخميس.

المناورة هدفت لقتل مئات من عناصر المقاومة!

وقال القائد بغرفة المقاومة المشتركة أن مناورة الاحتلال كانت تستهدف قتل المئات من عناصر المقاومة وشل قدرات المقاومة .

وأضاف أنّه تم إحباط المحاولة ولم يتم النيل من عناصر المقاومة وقدراتهم في هذه العملية الخداعية.

في 5 أيام .. 9 قتلى إسرائيليين و10 مصابين بجروح خطيرة وأكثر من 130 مصاباً

ذكرت قناة “كان” العبرية، ظهر الجمعة، أن 10 أشخاص أصيبوا جراء قصف المقاومة الفلسطينية، للمستوطنات منذ بدء العدوان على قطاع غزة، لا زالوا يتواجدون في المستشفيات وحالتهم خطيرة.

وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل 9 إسرائيليين وإصابة أكثر من 130 بصواريخ المقاومة منذ بدء العدوان يوم الاثنين الماضي .

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن فصائل المقاومه في غزة أطلقت نحو ألفي صاروخ حتى الآن، من بينها 190 صاروخا مساء الخميس.

كما أدخلت المقاومه الى الخدمة صواريخ بمدياتٍ جديدة، لأول مرة، اذ استهدفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الخميس، مطار رامون جنوب فلسطين (على بعد نحو 220 كم من غزة)، بصاروخ “عياش250”.

وحتى مساء الجمعة، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 123 شهيدا بينهم 31 طفلا و20 امرأة في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إضافةً إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلًا و66 سيدة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد -حتى الساعة- 10 شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيليّ، بعد خروج مسيرات داعمة للمقاومة في غزة، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي السياق، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، إن “المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر قرر بالإجماع خلال اجتماعه أمس، رفض كل الوساطات والمقترحات المقدمة إليه بشأن وقف إطلاق النار”.

من ناحيته، قال رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن “بلاده” تحارب على جبهتين، في الداخل والخارج.

وأكد في كلمة إلى الإسرائيليين، استمرار العمليات في قطاع غزة من دون سقف زمني، لكنه أقر بأن من المستحيل صد كل الصواريخ الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو أنه منح الصلاحيات الكاملة لقوات الأمن للتصدي للمواجهات مع فلسطينيي الداخل، وهدد بمعقابة المشاركين فيها .