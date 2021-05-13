محامي دولي يزعم: محمد بن زايد يقدم عرضاً مغرياً لـ(نتنياهو) من أجل اجتياح غزة برياً

كشف المحامي والخبير في القانون الدولي، الدكتور محمود رفعت، عن عرض قدمه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

محمد بن زايد تعهد بالتكلفة

وقال محمود رفعت في تغريدة رصدتها (وطن)، إن محمد بن زايد عرض على نتنياهو تزويد إسرائيل بمرتزقة كالذين يحاربون في اليمن والذين تمولهم الإمارات لاجتياح قطاع غزة برياً.

قصف إسرائيلي عنيف على غزة

وشنت طائرات الاحتلال الحربية إلى جانب القطع البحرية والمدفعية، سلسلة غارات هي الأعنف منذ حرب 2014 على مناطق شرق مدينة غزة وشمال قطاع غزة مستهدفة منازل وأراضي المواطنين.

⭕⭕ جنون الاحتلال الإسرائيلي

(شاهد) قوة الانفجارات التي هزت شمال #قطاع غزة والتي تعتبر الأقوى والاشرس منذ عدوان 2014#GazaUnderAttack #غزة-تحت-القصف

التفاصيل 👇👇👇https://t.co/61sU6MPXFf pic.twitter.com/3BORXbi2dk — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 13, 2021

وأفادت تقارير إعلامية أن الغارات الجوية استهدفت في خمسة دقائق محيط منطقة شمال قطاع غزة بأكثر من (50) صاروخاً.

⭕⭕ غارات جوية اسرائيلية عنيفة على #غزة كما تشاهد من #عسقلان

مراسل #الجزيرة يتحدث عن عملية تمشيط قبل الدخول في عملية برية#GazaUnderAttack

التفاصيل 👇👇👇https://t.co/61sU6MPXFf pic.twitter.com/ezosvAEjnC — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 13, 2021

وذكر مراسل (وطن) أن عائلات فلسطينية نزحت بشكل كامل من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى منطقة بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن ” قوات جوية وبرية لجيش الدفاع تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة”.

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#عاجل قوات جوية وبرية لجيش الدفاع تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة. يتبع لاحقًا #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/kUBPEnUkNQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 13, 2021

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، مساء الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حملة القصف الإسرائيلية على القطاع إلى 109 قتلى.

المقاومة ترد بعشرات الصواريخ

وفي تحدي واضح للاحتلال الإسرائيلي، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، عشرات الصواريخ التي ضربت بئر السبع وعسقلان واسدود وسديروت عقب الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت شمال قطاع غزة وشرق غزة.

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وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها أطلقت 50 صاروخاً دفعة واحدة على تلك البلدات المحتلة وكذلك المستوطنات.

⭕⭕ كتائب القسام تعلن قصف عسقلان واسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخاً#غزة_تحت_القضف#GazaUnderAttack

التفاصيل 👇👇👇https://t.co/61sU6MPXFf — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 13, 2021

وسمع دوي صافرات الإنذار في عسقلان بعد إطلاق الصواريخ من غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

نتنياهو المتخبط ماذا قال ؟

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قوات جيش إسرائيل تخوض “معركة على جبهتين هما قطاع غزة والمدن الإسرائيلية”.

وصرح نتنياهو، في كلمة ألقاها مساء الخميس: “أيها المواطنون الإسرائيليون، نخوض معركة على جبهتين. الجبهة الأولى هي غزة. قلت إننا سنجبي ثمنا باهظا للغاية من حماس ومن باقي التنظيمات الإرهابية ونفعل ذلك وسنواصل أن نفعل ذلك بقوة كبيرة. الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستستمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل”.

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وأضاف: “الجبهة الثانية هي المدن الإسرائيلية. قلت اليوم وأكرر: ندعم أفراد الشرطة وجنود حرس الحدود وأفراد الأجهزة الأمنية الأخرى دعما كاملا، في سبيل استعادة القانون والنظام العام لمدن إسرائيل، بما في ذلك إشراك جنود جيش الدفاع والشاباك. منحنا صلاحيات طوارئ. كل هذه الإجراءات مهمة وشرعية وضرورية من اجل وقف العربدة داخل دولة إسرائيل”.

وتابع: “أدعو مجددا المواطنين الإسرائيليين إلى عدم أخذ القانون باليد. ومن يفعل ذلك سيعاقب بشدة… سنعمل بكل قوتنا ضد الأعداء في الخارج وضد أولئك الذين يخالفون القانون في الداخل من أجل استعادة الهدوء لدولة إسرائيل”.

وجاءت كلمة نتنياهو تزامنا مع إطلاق الفوات الإسرائيلية غارات برية وجوية واسعة على قطاع غزة.

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