وزيرة السياحة الإسرائيلية تلغي مشاركتها في مؤتمر بالإمارات.. هذا ما فعله نتنياهو

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن وزيرة السياحة أوريت فركاش-هكوهين ألغت مشاركتها في مؤتمر دولي في الإمارات، هذا الأسبوع، بعد أن رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منحها الإذن.

وأكد مسؤولون في وزارة السياحة أن فركاش هكوهين ألغت زيارتها إلى دبي بعد إبلاغ مكتبها بأن نتانياهو لن يمنحها الإذن للقيام بالرحلة.

وزيرة السياحة الإسرائيلية و أذن من نتنياهو

ويحتاج الوزراء إلى إذن من مكتب رئيس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء من أجل القيام بالرحلات الخارجية.

وتقول الصحيفة إن نتانياهو رفض السماح للوزراء بزيارة الدولة الخليجية، وقال مسؤولون في مكتبه إن هذه السياسة ستظل سارية حتى يسافر هو إلى الإمارات.

وشهدت الدبلوماسية الإسرائيلية، تخبطا غير معتاد بتأجيل زيارة رئيس وزرائها للمرة الرابعة إلى الإمارات، وبينما أرجعت السبب في بداية اليوم إلى مرض زوجة بنيامين نتانياهو تحدث الأخير بنفسه عن أن خلافا مع الأردن حال دون إتمام الزيارة.

وقبل انتخابات 23 مارس، كان نتانياهو في طريقه لزيارة أبوظبي لكنها أُلغيت أيضا في اللحظة الأخيرة.

وفي مارس، منع رئيس الوزراء وزير الخارجية غابي أشكنازي من السفر إلى الإمارات لتدشين بعثات إسرائيلية جديدة في الدولة الخليجية.

وكان من المفترض أن تحضر فركش-هكوهن معرض “سوق السفر العربي” الذي يقام في دبي في الفترة ما بين 16 و19 مايو، وتشارك في عضوية لجنة تسمى “السياحة بعد التعافي من كوفيد” إلى جانب أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.

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