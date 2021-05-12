جنود الإحتلال يوثّقون الرعب الشديد الذي عاشوا وصواريخ المقاومة فوق رؤوسهم تتجه إلى تل أبيب

أظهر مقطع فيديو وثقه أحد جنود الإحتلال الإسرائيلي، حالة من الرعب الشديد، عاشها جنود لواء المظليين المتواجدين في مستوطنات “غلاف غزة” خلال القصف الصاروخي العنيف الذي شنّته المقاومة الفلسطينية من غزة الليلة الماضية، باتجاه تل أبيب.

ضربة المقاومة لتل أبيب

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس قالت إن الضربة الصاروخية التي وجهتها لتل أبيب الليلة الماضية استخدمت فيها لأول مرة صواريخ من طراز “إس إتش85” (SH85).

وأوضحت الكتائب أنها قصفت تل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا، ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي الأبراج السكنية في قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الضربة الصاروخية هي أكبر عملية قصف تشنها المقاومة على تل أبيب.

وجددت المقاومة فجر الأربعاء، القصف الصاروخي على تل أبيب وضواحيها ومدينة عسقلان .

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- عن توجيه ضربة بمئة صاروخ تجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت، وذلك ردا على استهداف الأبراج السكنية في غزة.

وصباح الأربعاء، قتل جندي إسرائيلي في قصف صاروخي نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام -في بيان مقتضب- إنها استهدفت مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة بصاروخ موجه.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد العسكريين قتل في استهداف المركبة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الاستهداف خلف 3 إصابات خطيرة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من شمال غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ووصفت الهيئة عبر موقعها حالة اثنين من المصابين بالخطيرة جدا، والإصابة الثالثة بالخطيرة.

الغارات لا تتوقف ..

ولا تتوقف غارات الطائرات الحربية الاسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء العدوان أمس الأول (الإثنين)، حيث استشهد أكثر من 50 شهيداً، جراء قصف مبانٍ سكنية، وسيارات مدنية، فيما أصيب أكثر من 300 بجروح متفرقة.

وقرر وزير جيش الإحتلال بيني غانتس عصر اليوم، تمديد “الوضع الخاص” في ما تسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية لأسبوعين آخرين، ما يعني استمرار القتال أياماً معدودة.

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