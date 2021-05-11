محمد بن زايد يهين رئيس وزراء الأردن ويثير موجة غضب واسعة بتصرفه (شاهد)

أشعل الاستقبال غير اللائق من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة غضباً أردنياً، وذلك على إثر التجاهل المتعمد من ابن زايد للخصاونة مع وصوله للإمارات والتي جاءت بالتزامن مع زيارة ولي عهد البحرين سلمان بن حمد.

محمد بن زايد يهين ممثل ملك الأردن

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوصول رئيس الوزراء الأردني لأبوظبي، رصدتها “وطن”، تظهر تجاهل ابن زايد للخصاونة وترحيبه بولي عهد البحرين.

وحسب الصورة، فإن ابن زايد استقبل الخصاونة بشكل غير لائق حيث كان يسير رئيس الوزراء الأردني في الجانب الأيسر منزوياً عن السجادة الحمراء التي سار عليها وليي عهد البحرين وأبوظبي، الأمر الذي يعتبر إهانة دبلوماسية.

صورة غير لائقة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بحسب متابعين، حيث تم تداول صورة لحظة وصول الخصاونة الى أبو ظبي تزامنا مع وصول ولي عهد البحرين وكان في استقباله ابن زايد بينما يسير الخصاونة في الجانب الأيسر منزويا عن السجادة الحمراء pic.twitter.com/4CL5L0DGSX — الأردنية نت (@alurdunyya) May 10, 2021

غضب أردني

الاردنيون عبروا عن غضبهم من التصرف الذي أقدم عليه ولي عهد أبوظبي، مشددين على ضرورة الرد الأردني على مثل هذه الإهانة التي طالت الملك عبد الله الثاني شخصياً.

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وقال مغرد أردني: “لما “صحابك” يحكولك تيجي عالطلعة بس ما يعبروك لما تيجي ويضلوا يحكوا عن ناس ما بتعرفهم ويتصوروا لحالهم”.

لما “صحابك” يحكولك تيجي عالطلعة بس ما يعبروك لما تيجي ويضلوا يحكوا عن ناس ما بتعرفهم ويتصوروا لحالهم https://t.co/bMBn4cnUQD — Ms. Brightside (@jumdude) May 11, 2021

في حين قال معتز: “هو كل الزلم زلم ؟؟؟، كل من يقوم بتمثيلنا رغما عنا لا يمثلنا، الأردنيين مش هيك بعمرنا ما كنا تُبّع، إذا ما كان الاردني حصان والا بلاش”.

هو كل الزلم زلم ؟؟؟

كل من يقوم بتمثيلنا رغما عنا لايمثلنا ،الاردنيين مش هيك بعمرنا ما كنا تُبّع ،إذا ما كان الاردني حصان والا بلاش #لايمثلونا #الاردن_أكبر_منكم #اللي_مش_قد_الشيلة_ميشلش https://t.co/caXQMrO1s6 — معتززز (@Mutaz600160) May 11, 2021

أميرة فيصل قالت: “عديم احساس وعديم شخصيه ما فيه احلى من هل الاستحقار والذل والاهانه راح هيبته نصيحه اول ما ترجع الاردن قدم استقالتك”.

في حين قال آخر: “أعتقد أنها اساءة لمكانة الأردن وليس لشخص بشر الخصاونة فقط”.

وقال قصي فريحات: “لما يكون رئيس الحكومه ضعيف شخصيه ما عنده فكر بالبرتوكولات الدولية، وبنفس اللحظه يرفض هيك استقبال غير لائق بدولتك وثم بشخصيتك”.

لما يكون رئيس الحكومه ضعيف شخصيه ما عنده فكر بالبرتوكولات الدوليه

وبنفس اللحظه يرفض هيك استقبال غير لائق بدولتك وثم بشخصيتك https://t.co/bbPRqno9vs — قصي الفريحات (@QusaiZF) May 11, 2021

بشر الخصاونة ومحمد بن زايد

وأمس الاثنين، استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي نقل له رسالة شفوية من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.

وتضمنت الرسالة، وفق وسائل إعلام إماراتية موالية، استعراضاً لسبل تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الثنائية وتبادل الرأي ازاء مختلف القضايا الإقليمية.

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وعرض رئيس الوزراء للجهود التي تبذلها الأردن في اطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بالتصدي لكل الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.

وجرى نقاش تلك الجرائم التي تستهدف تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم، وتلك التي تسعى لتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المقدسة، وآخرها جريمة اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك واستهداف حي الشيخ جراح وأهله.

الإمارات والسعودية

في وقت سابق من شهر نيسان/أبريل الجاري، فجرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية مفاجأة من العيار الثقيل بزعمها تورط السعودية وولي العهد محمد بن سلمان تحديدا، في محاولة الانقلاب الفاشلة بالأردن ونسبت ذلك لمصادر وصفتها بـ”المصادر الكبيرة جداً في الأردن”.

وفي تقريرها ذكرت الصحيفة العبرية أن شخصيات عربية تقف خلف محاولة الانقلاب في الأردن. وأنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج كانتا متورطتين في الأمر من وراء الكواليس.

شريكان في محاولة الانقلاب التي فشلت وهذه كلمة السر

“يديعوت” نقلت عن المصادر الأردنية، أن ولي العهد السعودي وأحد قادة إحدى إمارات الخليج، على ما يبدو إمارة أبو ظبي. كانا شريكان سر في محاولة الانقلاب التي فشلت.

وأوضحت المصادر أنّ باسم عوض الله، الذي كان وزير المالية ومعروف بقربه من الملك عبد الله، تحوّل إلى حلقة الوصل بين. العائلة المالكة السعوديّة وبين الأمراء في الأردن.

إلى ذلك أشارت الصحيفة العبرية إلى أن ما لا يقل عن 25 من مقربي الأمير حمزة اعتُقلوا في الأيام الأخيرة.

وذلك بشبهة أنهم كانوا شركاء سر وحلقات وصل مع السعوديّة، في تخطيط محاولة الانقلاب في القصر الملكي.

نتنياهو كان على علم بمحاولة الانقلاب في الأردن

وذكرت “يديعوت أحرونوت” بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان على علم بالأحداث الجارية من وراء الكواليس. في الأردن، في الأيام الماضية.

ووفقا لمحللة الشؤون العربية في “يديعوت أحرونوت”، سمدار بيري، فإنه “يتضح الآن بما لا يقبل الشك أن نتنياهو، وليس هو فقط. كان على اطلاع واسع على ما يُشغل الملك عبد الله في الأسابيع الأخيرة.

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