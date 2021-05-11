أوفت بالوعد وأحالتها جحيماً .. كتائب القسام تحرق تل أبيب بالصواريخ وقتلى وإصابات بين المستوطنين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحرك حماس في بيان لها مساء اليوم، الثلاثاء، عن توجيه ضربة صاروخية عنيفة لمدينة تل أبيب، ردا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فيما اعلنت وسائل اعلام عبرية مقتل واصابة مستوطنين جراء القصف.
القسام: 130 صاروخاً على تل أبيب
وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب رصدته (وطن): (الآن وتنفيذا لوعدنا كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر الى تل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية).
💥#شاهد| #كتائب_القسام تقصف مدينة #تل_ابيب الان ب130صاروخاً.#فلسطين_قضيتنا_الأولى #غزه_تحت_القصف#شعارنا_سيفين_والقدس_عربية pic.twitter.com/PnPQ54HeP8
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
وتحدثت وسائل اعلام عبرية عن مقتل اسرائيلية في القصف الذي استهدف تل ابيب واصابة عدد اخر.
📸 توثيق جديد يظهر لحظ انطلاق صواريخ #كتائب_القسام نحو #تل_ابيب وسط فرحة عارمة للفلسطينيين في #غزة.#غزه_تحت_القصف #فلسطين_قضيتنا_الاولي#غزه_تنتفض pic.twitter.com/lIQb57LIon
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
وأظهر لقطات مصور اشتعال النار في حافلة اسرائيلية سقط عليها احد صواريخ المقاومة التي ضرب تل أبيب.
💥#شاهد| حافلة اسرائيلية تتحول الى كتلة من اللهب بعد سقوط صاروخ من الصواريخ التي اطلقتها #كتائب_القسام نحو #تل_ابيب. pic.twitter.com/scX9DZjAfg
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
📸 هذا ما فعلته صواريخ #كتائب_القسام في #تل_ابيب قبل قليل.#غزه_تحت_القصف #فلسطين_قضيتنا_الاولي#غزه_تنتفض pic.twitter.com/TLMEoRoZ0w
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
مشاهد من قصف تل ابيب
📸الحافلة الإسرائيلية التي اصابها أحد صواريخ #كتائب_القسام الليلة في مدينة #تل_أبيب تحولت الى كومة من الحديد.#غزه_تحت_القصف #فلسطين_قضيتنا_الاولي#غزه_تنتفض pic.twitter.com/Sz7sh4H4mQ
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
📸#شاهد| صواريح #كتائب_القسام في سماء مطار بن غوريون وإسرائيل تقرر تحويل كافة الطائرات المتوقع وصولها إلى #مطار_بن_غوريون إلى #اليونان و #قبرص.#غزه_تحت_القصف #فلسطين_قضيتنا_الاولي#غزه_تنتفض pic.twitter.com/1ZS4pxRFfJ
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
📸كانوا يتقهقون وفجأة انقلب المكان لجحيم .. #شاهد لحظة سقوط أحد صواريخ #كتائب_القسام قرب مستوطنين في #تل_أبيب . pic.twitter.com/UnGxK0Kxb8
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
📸#شاهد خوف ورعب المستوطنين عقب تعرض مدينة #تل_أبيب لقصف صاروخي مكثف من #كتائب_القسام.#غزه_تحت_القصف #فلسطين_قضيتنا_الاولي#غزه_تنتفض pic.twitter.com/6fjDpOfpOT
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
📸 توثيق جديد يظهر لحظ انطلاق صواريخ #كتائب_القسام نحو #تل_ابيب وسط فرحة عارمة للفلسطينيين في #غزة.#غزه_تحت_القصف #فلسطين_قضيتنا_الاولي#غزه_تنتفض pic.twitter.com/lIQb57LIon
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 11, 2021
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، توعد في وقت سابق اليوم بأن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا قصفت إسرائيل الأبراج المدنية في قطاع غزة.
وأضاف أبو عبيدة: (إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان.)
وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المدن والبلدات الإسرائيلية، ردا على استمرار قصف غزة الذي أدى الى مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.
وقالت وزارة الصحة في غزة، وفي آخر تحديث عند الساعة 5:25 مساء، إنه تم تسجيل 28 شهيدا بينهم 10 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 152 مواطنين بجروح مختلفة.
هذا ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 28 شهيداً، بينما كثفت إسرائيل هجماتها، واستهدفت مواقع جديدة في القطاع.
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