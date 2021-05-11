(صهيونية بامتياز) العربية قناة سعودية ناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي!

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على قناة (العربية) السعودية، بسبب تغطيتها للأحداث في فلسطين بأسلوب خبيث تحريضي ضد الفلسطينيين وكأنها قناة صهيونية.

وفي تطبيق لسياسات ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتابع قناة (العربية) أحداث فلسطين وكأنها حدث عادي، ولا تفرد له مساحة من الوقت والتغطية مثلما أفردت للصاروخ الصيني على سبيل المثال.

العربية، قناة ناطقة باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي. pic.twitter.com/zLI8hOpAU2 — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 11, 2021

قناة العربية السعودية

ومعروف أن العلاقة توطدت بشكل كبير مؤخرا بين محمد بن سلمان، ونتياهو كما زار ولي العهد تل أبيب سرا قبل فترة بحسب تقارير أجنبية.

من يدير هذه الصفحة شكله أخذ دورة تدريبية في قناة العربية او سكاي نيوزر 👇 😂🤣 pic.twitter.com/kZxQUnGT8c — معاذ الشرجبي ✪ (@muaath_twi) May 11, 2021

هذا وبدلا من أن تطلق القناة السعودية على الاحتلال الغاشم اسم (جيش الاحتلال) تطلق عليه (الجيش الإسرائيلي) بدلا من قوات الاحتلال، والقتلى الفلسطينيين بدلا من الشهداء الفلسطينيين.

معظم قنوات العالم تنقل أحداث القدس وحي الشيخ جراح وبشكل مباشر إلا قناة العربية (العبرية) — rakan alhkederراكان الخضر (@RAlhkeder) May 7, 2021

فيما أشار البعض إلى أن من يتابع طريقة سرد الأخبار في القناة يعتقد أنها قناة تابعة للاحتلال الصهيوني وليست تابعة للسعودية.

من يقرأ طريقة أخبار قناة العربية حول أحداث غزة والأقصى يعتقد أنها قناة تابعة لإسرائيل — Âla hacıoğlu 🌸🇹🇷 (@ala_hacioglu) May 10, 2021

وفي هذا السياق كتب الدكتور عبدالله الشايجي:(نشكر تغطية قناة الجزيرة المفتوحة لحرب الصهاينة الوحشي ضد المعتكفين في المسجد الأقصى منذ أيام، مقارنة اتابع العربية أن تعرف أكثر وابنتها الحدث بعد نصف ساعة من النشرة تغطية دقيقة عن إجرام الصهاينة)

🚨نشكر تغطية قناة #الجزيرة المفتوحة لحرب الصهاينة الوحشي ضد المعتكفين في #المسجد_الأقصى منذ أيام-

🚨مقارنة-اتابع العربية أن تعرف أكثر-وابنتها الحدث بعد نصف ساعة من النشرة تغطية دقيقة عن إجرام الصهاينة

🚨أحد يبلغ العربية عن المجزرة على الهواء مباشرة-وإصابة المئات!

للمصداقية ثمن🧐 pic.twitter.com/B2s3496ZUQ — عبدالله الشايجي (@docshayji) May 10, 2021

وتابع مهاجما القناة السعودية التي تدار من قبل الديوان الملكي:(أحد يبلغ العربية عن المجزرة على الهواء مباشرة-وإصابة المئات! للمصداقية ثمن)

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بينما كتب الداعية السعودي الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي:(كنا نعد الصمت عما يحدث في #فلسطين خيانة. أما اليوم فإن قناة العربية والإخبارية والذباب السلماني تجاوزوا الصمت الى تأييد المحتل المعتدي..بأساليب ملتوية أو صريحة فماذا نسمي ذلك؟)

كنا نعد الصمت عما يحدث في #فلسطين خيانة.

أما اليوم فإن قناة العربية والإخبارية والذباب السلماني تجاوزوا الصمت الى تأييد المحتل المعتدي..بأساليب ملتوية أو صريحة

فماذا نسمي ذلك ؟ (إِذۡ يقول المنافقون والذين فِی قلوبهم مرض غَرَّ هولاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ) — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) May 9, 2021

ويشار إلى أنه في أكتوبر الماضي انبرت قناة “العربية” السعودية، في تبرير هجوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام. بالقول إنه يحاول حماية المسلمين من التطرف، موجهةً أصابع الاتهام للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “استغلال الجدل للهجوم على عدوه الأبرز حالياً”.

ماكرون يحاول حماية مسلمي فرنسا من التطرف.. و #أردوغان يستغل الجدل حول تصريحات الرئيس الفرنسي للانتقام#العربية pic.twitter.com/ib8zRSyS7c — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) October 9, 2020

تقارير القناة السعودية

وفي تقرير للقناة السعودية، رصدته “وطن“ وقتها جاء فيه: “دائما هناك عبارة تثير الجدل في فرنسا: إسلام فرنسا. الفرنسيون يقصدون بها تجنيب مسلمي فرنسا التأثيرات الخارجية عبر التمويل وبعض التيارات المتطرفة. وهي تقول أنه يوجد إسلام واحد ولا يمكن تصيل إسلام على قياس أي بلد”.

وسعت القناة السعودية جاهدة لتبرير تصريحات ماكرون التي لاقت رفضاً عربياً وإسلامياً. معتبرة أن أردوغان يحاول استغلال الفرصة واحراج غريمه ماكرون، متجاهلة جميع الرافضين لتصريحات الرئيس الفرنسي.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا القناة السعودية، واعتبروا التقرير محاولة للإساءة لخصم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتشويه لصورة الإسلام، دون أي اعتبار لخطورة التصريحات التي أطلقها ماكرون.

كتائب القسام تحرق تل أبيب بالصواريخ

هذا وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحرك حماس في بيان لها مساء اليوم، الثلاثاء، عن توجيه ضربة صاروخية عنيفة لمدينة تل أبيب، ردا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فيما اعلنت وسائل اعلام عبرية مقتل واصابة مستوطنين جراء القصف.

القسام: 130 صاروخاً على تل أبيب

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب رصدته (وطن): (الآن وتنفيذا لوعدنا كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر الى تل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية).

وتحدثت وسائل اعلام عبرية عن اصابة اسرائيلي بجروح خطيرة في القصف الذي استهدف تل ابيب .

وأظهرت لقطات مصور اشتعال النار في حافلة اسرائيلية سقط عليها احد صواريخ المقاومة التي ضرب تل أبيب.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، توعد في وقت سابق اليوم بأن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا قصفت إسرائيل الأبراج المدنية في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة: (إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية فإن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية تفوق ما حصل في عسقلان.)

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المدن والبلدات الإسرائيلية، ردا على استمرار قصف غزة الذي أدى الى مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة، وفي آخر تحديث عند الساعة 5:25 مساء، إنه تم تسجيل 28 شهيدا بينهم 10 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 152 مواطنين بجروح مختلفة.

هذا ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 30 شهيداً بعد استشهاد شابين في دير البلح وسط قطاع غزة، بينما كثفت إسرائيل هجماتها، واستهدفت مواقع جديدة في القطاع.

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