ثلاثة شهداء في قصف شقة سكنية بغزة بينهم قيادي بارز في المقاومة (فيديو)

أعلن في قطاع غزة، الثلاثاء، عن استشهاد 3 فلسطينيين في استهداف شقة سكنية وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرين بجراح متفاوتة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي اتباع سياسة جديدة في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، باستهداف مناطق سكنية (مدنية) الامر الذي سيزيد من حدة الجولة الحالية من رد المقاومة على غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

شهداء غزة بينهم قيادي في الجهاد

وأقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على ارتكاب جريمة جديدة بحق المدنيين العزل، حيث استهدفت شقة سكنية في أحد الأبراج بحي الرمال وسط مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن القصف استهدف شقة في حي الرمال وسط مدينة غزة، دون أي انذار، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ثمانية آخرين.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو رصدتها “وطن” لحظات الرعب التي عاشها الفلسطينيين جراء الجريمة الإسرائيلية الجديدة.

عـــدوان وحشي مستمر.. شاهد: إصابات وأنباء عن شــهـيـد بقــصف لشقة سكنية في حي الرمال غرب #غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/BXJ4y3ZdqI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2021

ش هيد وعدد من الإصابات يتم نقلهم الان بعد قصف الاحتلال شقة سكنية في برج الجندي في حي الرمال بغزة pic.twitter.com/V6hgbhTiCs — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) May 11, 2021

كما وأظهر مقطع فيديو لحظة استهداف الشقة السكنية، الأمر الذي أسفر عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، فيما لم تراع إسرائيل الكثافة السكانية للحي السكني المستهدف.

#شاهد| طائرات الاحتلال تستهدف شقة في إحدى الأبراج السكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/NggNH1pfaM — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) May 11, 2021

وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عملية القصف استهدفت شخصية معروفة في المقاومة الفلسطينية من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

أولي/ عملية استهداف الشقة في حي الرمال هي عملية إغتيال بحق أحد قادة سرايا القدس — محمد ابو معاوية (غزة)🇵🇸 (@_fjrr_) May 11, 2021

🚨طائرات حربية إسرائيلية تقصف شقة في عمارة مكتظة بالسكان بجوار مكتب بي بي سي في حي الرمال وسط مدينة غزة 📣عند وقوع مجزرة..هذا يعني اقتراب الى انتهاء العمليات العسكرية..هكذا تعودنا من اسرائيل لا تتوقف الا عند وقوع مجزرة. — Master Tweet 2000 (@MasterTweet2001) May 11, 2021

استهداف متعمد

الجدير ذكره، أن جيش الاحتلال يعمل على استهداف الأبراج السكنية ومنازل المواطنين من أجل ترويع أهالي قطاع غزة واجبار المقاومة الفلسطينية على الرضوخ لشروط بشأن العودة للتهدئة.

وفي السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جولة التصعيد الحالية ستستمر على الأرجح لعدة أيام على الأقل.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه “في الأيام القليلة المقبلة، ستشعر حماس بذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة لن يستغرق الأمر بضع دقائق، بل سيستغرق بضعة أيام”.

وأكد أن جيشه يستعد لمجموعة واسعة من الاحتمالات، بما في ذلك صراع أوسع مع عملية برية، وكذلك عودة عمليات الاغتيال لكبار قادة الفصائل الفلسطينية.

المقاومة ترد

وفي السياق، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور جميل عليان، إن من يقرأ الفعل الفلسطيني المبارك في هذه الأيام، يدرك تماماً أننا مقبلون على خير كثير لصالح مشروعنا الوطني، ولصالح خلق معادلات هامة تكون مقدمة لمرحلة عنوانها “يُخرِبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين”.

وأضاف عليان: “بالأمس كانت كل فلسطين مشتعلة من أقصاها لأقصاها، وكل الأطراف تدرك دورها وأدواتها في المثلث، الجليل، اللد، يافا، بئر السبع، وفي الأقصى وأزقة القدس، والمقاومة في غزة تنهض بمسؤولياتها الوطنية، وهي تتمتع بوعي عالٍ لتمنح أهلنا في القدس المحتلة روحاً جديدة من الثورة والمواجهة”.

ولفت عليان إلى أن هذا التكامل بين كل أدوات المقاومة والجغرافيا الفلسطينية، تؤكد أننا دخلنا مرحلة الحرب الشاملة على كل جبهات فلسطين وكافة الوسائل، وحتماً هذا الإنجاز الآتي والكبير يوضح عظمة شعبنا وقدرته وحتمية انتصارنا.

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وأشار إلى أن صواريخ المقاومة التي التحمت مع كل فلسطين، وبعثت برسائل اطمئنان للمصلين والمعتكفين في الأقصى، وكذلك لأهلنا في الشيخ جراح، وأعادت لقرانا ومدننا في ال 48 شكلها وروحها الفلسطينية، بعثت برسائل لكل العالم بأن فلسطين هي فلسطين، وستعود لأهلها قريباً، وإن كل الأموال التي تنفقونها لإطالة عمر هذا الكيان ستكون عليكم حسرة وندامة، لأننا نحن الغالبون بإذن الله.

الجدير ذكره، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف حتى اللحظة أكثر من 25 شهيداً وعشرات الجرحى والمصابين، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف البلدات والمدن المحتلة بالصواريخ محلية الصنع رداً على اعتداءات الاحتلال.

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