“شاهد” خرج باكيًا من شدة الألم .. تفاصيل إصابة اللاعب مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية تركية، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب المصري مصطفى محمد المهاجم المحترف في صفوف فريق غلطة سراي في اللقاء أمام منافسه بشكتاش في الدوري التركي الممتاز.

مصطفى محمد وتفاصيل الإصابة

وأفادت التقارير الصحفية التركية، أن المهاجم المصري مصطفى محمد قد تعرض للإصابة قوية في لقاء منافسه فريق بشكتاش.

مما اضطر الجهاز الطبي لنقله عبر محفة من أجل علاجه، جاء ذلك مع نهاية المواجهة بين فريق غلطة سراي وبشكتاش.

📌 تقارير تركية: إصابة مصطفى محمد بإلتواء الكاحل.. وفحص لتحديد مدة غيابه pic.twitter.com/iaCpmYz8Jl — kora11.com (@kora11) May 8, 2021

ولم يعلن فريق غلطة سراي حتى الآن عن تفاصيل إصابة مهاجمه المصري مصطفى محمد، بينما كشفت صحيفة تركية “فاناتيك” المحلية قد أكدت تعرض اللاعب لالتواء في كاحل قدمه اليسرى، وسيحصل بذلك على راحة من التدريبات الجماعية مع الفريقين لمدة يومين.

مصطفى محمد وتشخيص حالته

وأضافت الصحيفة التركية، أن مصطفى محمد سيخضع لاختبار طبي اليوم الاثنين، من أجل تحديد مصير التحاقه مع فريق “دينزلي سبور” يوم غدٍ الثلاثاء، لحسم الجولة الأخيرة قبل الأخيرة من الدوري التركي.

اقرأ المزيد: موعد مباراة الأهلي والزمالك في ديربي الدوري المصري والقنوات الناقلة

وقد انضم فريق مصطفى محمد إلى صفوف فريق غلطة سراي قادمًا من فريقه السابقة على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة موسم ونصف.

صحيفة "فاناتك" التركية – مصطفى محمد تعرض لـ التواء في الكاحل خلال مواجهة فريقه أمام بشكتاش بقمة الدوري التركي. اللاعب سيحصل على راحة من التدريبات اليوم، وسيخضع لفحوصات طبية ويجري أشعة لتحديد مدى الإصابة ومدة الغياب. pic.twitter.com/re4PgDpMtE — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 9, 2021

وقد بلغ قيمة صفقة الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع بند بأحقية الشراء النهائي مقابل 4 مليون دولار، بشرط تفعيله في موعد أقصاه ديسمبر المقبل من العام الجاري.

مباراة بشكتاش وغلطة سراي

ونجح فريق غلطة سراي من تحقيق على متصدر الدوري المحلي بشكتاش بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وقد جاء هدف التقدم الأول في الدقيقة ال11 عن طريق اللاعب ريان بابل، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة ال45 بواسطة راداميل فالكاو.

وفي الدقيقة ال78 عاد فريق غلطة سراي لهز شباك بشكتاش عن طريق المهاجم التركي أردا توران، فيما أحرز هدف بشكتاش هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب الجزائري رشيد غزال.

مصطفى محمد وأهدافه مع غلطة سراي

وخاض المهاجم المصري مصطفى محمد 15 مباراة هي حصيلة مشاركة مصطفى مع جلطة سراي للموسم الحالي.

وسجل من خلالها سبعة أهداف، منها 4 في أول أربع مباريات على التوالي، ليصبح أول مهاجم مصري يسجل هذا العدد تواليًا.

فيما سجل المهاجم مصطفى هدفين في مباراة واحدة أمام أرزوروم سبور في الجولة الـ 27 من الدوري التركي الممتاز

تألق مصطفى محمد مع غلطة سراي

وقد تألق مصطفى محمد مع فريقه غلطة سراي منذ قدومه إلى النادي التركي، والذي أقنع المدير الفني للفريق غلطة سراي “فاتح تريم”، لشرائه نهائيًا من نادي الزمالك المصري، قبل نهاية فترة الإعارة، التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "fanatik" 🗞️ إصابة مصطفى محمد نجم جالطة سراي عبارة عن إلتواء في الكاحل تعرض له خلال مواجهة بيشكتاش. 🤕 اللاعب سيحصل على راحة من تدريبات اليوم الأحد، وسيجري بعض الفحوصات التي تبين تأثره بالإصابة. pic.twitter.com/LBM3vMZN0d — جول مصر (@goaleg) May 9, 2021

ترتيب الدوري التركي

ويحتل فريق بشكتاش في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة، يليه في وصافة الترتيب والمركز الثاني فريق فنزبخشة برصيد 79 نقطة.

وجاء فريق غلطة سراي في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، أما في المركز الرابع آتى فريق طرابزون سبور برصيد 67 نقطة.

ترتيب هاتاي وألانيا سبور

وقد جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري التركي فريق هاتاي سبور برصيد 60 نقطة، يليه فريق سيفاسبور برصيد 59 نقطة.

وفي في سابع الترتيب فريق ألانيا سبور برصيد 57 نقطة، بينما فريق غازي عنتاب احتل المركز الثامن من الترتيب برصيد 55 نقطة.

كما وجاء في المركز التاسع فريق فاتح كارا جومروك برصيد 54 نقطة، لكن في عاشر الترتيب آتى فريق جوزتيبي برصيد 51 نقطة.

هدافو الدوري التركي

ويتصدر اللاعب الغابوني “رون بوبيندزا” هاتاي سبور صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 22 هدفًا، يليه اللاعب الكندي “سايل لارين” المهاجم في صفوف فريق بشكتاش برصيد 19 هدفًا.

بينما جاء السنغالي “مامي بيرام ديوف” اللاعب في فريق هاتاي سبور برصيد 18هدفًا، فيما جاء في رابع ترتيب هدافي الدوري “آدم بويوك” مع ييني مالاتياسبور برصيد 15 هدفًا، متساويًا مع لاعب فريق بشكتاش “فينسنت أبوبكر” بنفس رصيد الأهداف.

أما في خامس ترتيب هدافي الدوري الممتاز جاء مهاجم فريق غازي عنتاب “ألكساندرو مكسيم” برصيد 14 هدفًا.

فيما جاء اللاعب “هوغو رودليغا” مع فريق دنيزلي سبور بنفس رصيد الأهداف خلال منافسات الدوري التركي للموسم الجاري 2020-2021.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك