بينما الأقصى يُدنّس .. عبدالخالق عبدالله (مستشار ابن زايد) يتباهى باليهود ويثير استفزاز العرب!

بينما كانت قوات الإحتلال تستبيح المسجد الأقصى المبارك، وتعتدي على المصلين، وتحاصرهم، تباهى الأكاديمي الإماراتي، الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بسعي (أغنياء اليهود) في العالم للاستقرار في دبي.

ونشر عبدالخالق عبدالله تغريدة أثارت جدلاً واسعاً، حسب ما رصدت (وطن)، جاء فيها ..( أعداد متزايدة من أغنياء اليهود في العالم يتجهون للعمل والاستقرار في دبي ويفضلونها على باريس ولندن ونيويورك وحتى تل ابيب بسبب التسامح والافتتاح والأمن والأمان الذي تتصف به دبي وتحولها إلى مركز عالمي مزدهر للمال والأعمال ).

تقرير صندي تايمز: أعداد متزايدة من أغنياء اليهود في العالم يتجهون للعمل والاستقرار في دبي ويفضلونها على باريس ولندن ونيويورك وحتى تل ابيب بسبب التسامح والافتتاح والأمن والأمان الذي تتصف به دبي وتحولها إلى مركز عالمي مزدهر للمال والأعمال. https://t.co/GwlvUmrgCm — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 10, 2021

تفاخر عبدالخالق عبدالله أثار ضجة واسعة

ولاقت تغريدة مستشار ابن زايد وتباهيه بما يخطط له يهود العالم، ضجة واسعة وانتقادا للاكاديمي الإماراتي المثير للجدل، تزامناً مع اعتقال مئات المسلمين في الإمارات لأبدائهم رأيهم فقط فيما يدور حولهم.

وقال أحمد اليمني رداً على عبدالخالق عبدالله (واعداد كبيره من المتدينين المسلمين سجنو وبعضهم رحلو من دبى بسب التضييق عليهم وممارسة شعائر دينهم).

واعداد كبيره من المتدينين المسلمين سجنو وبعضهم رحلو من دبى بسب التضييق عليهم وممارسة شعائر دينهم — احمد اليمنى (@ihwqIwVAqdrZBBu) May 10, 2021

فيما سخر بسام المهداوي من مستشار ابن زايد قائلاً له (خذ نتنياهو ودحلان هدية فوق البيعة بس إقنعهم يرحلوا كلهم).

خذ نتنياهو ودحلان هدية فوق البيعة بس إقنعهم يرحلوا كلهم — Bassam Mahdawi (@BassamMahdawi) May 10, 2021

أبو أسد علق هو الاخر قائلاً (هنيئا لكم بالثعالب والحيات).. اصلا دبي وجبل علي هي النافذة الخلفية للالتفاف من المقاطعة الاسلامية ضدهم.. فلا غرابة ان تظهر الحقيقة بعد تخفيف المقاطعة.

هنيئا لكم بالثعالب والحيات اصلا دبي وجبل علي هي النافذة الخلفية للالتفاف من المقاطعة الاسلامية ضدهم.. فلا غرابة ان تظهر الحقيقة بعد تخفيف المقاطعة — ابوأسد ℹ (@ABO_0_ASD) May 10, 2021

مواجهات غير مسبوقة!

هذا وأصيب مئات المصلين، خلال الإقتحام الكبير والوحشيّ الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، لباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة على المتواجدين داخل المسجد الاقصى، الامر الذي أوقع مئات الإصابات.

وقبيل آذان الظهر، انسحبت قوات الإحتلال من داخل باحات المسجد الأقصى، فيما خرج المصلون المحاصرون من داخل المصلى القبلي.

وشرع المصلون بتنظيف الساحات من مخلفات المواجهات، استعداداً لاداء صلاة الظهر.

مشاهد من الإقتحام الوحشي للمسجد الاقصى اليوم ..

عشرات الإصابات بين صفوف المعتكفين في المسجد الأقصى.. وقوات الاحتلال تمنع طواقم الهلال الأحمر في #القدس من الوصول الى #المسجدالأقصى لتقديم الإسعافات pic.twitter.com/4kaysv8CRt — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021

مشهد صعب للغاية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق وابلا من قنابل الغاز على المعتكفين بالمصلى القبلي في #المسجد_الأقصى المبارك، وحالات اختناق كثيرة في المكان!!!#القدس_تنتفض pic.twitter.com/3jkkaC0jx0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021

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