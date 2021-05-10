بينما الأقصى يُدنّس .. عبدالخالق عبدالله (مستشار ابن زايد) يتباهى باليهود ويثير استفزاز العرب!

بينما كانت قوات الإحتلال تستبيح المسجد الأقصى المبارك، وتعتدي على المصلين، وتحاصرهم، تباهى الأكاديمي الإماراتي، الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بسعي (أغنياء اليهود) في العالم للاستقرار في دبي.
ونشر عبدالخالق عبدالله تغريدة أثارت جدلاً واسعاً، حسب ما رصدت (وطن)، جاء فيها ..( أعداد متزايدة من أغنياء اليهود في العالم يتجهون للعمل والاستقرار في دبي ويفضلونها على باريس ولندن ونيويورك وحتى تل ابيب بسبب التسامح والافتتاح والأمن والأمان الذي تتصف به دبي وتحولها إلى مركز عالمي مزدهر للمال والأعمال ).
تقرير صندي تايمز: أعداد متزايدة من أغنياء اليهود في العالم يتجهون للعمل والاستقرار في دبي ويفضلونها على باريس ولندن ونيويورك وحتى تل ابيب بسبب التسامح والافتتاح والأمن والأمان الذي تتصف به دبي وتحولها إلى مركز عالمي مزدهر للمال والأعمال. https://t.co/GwlvUmrgCm
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 10, 2021
تفاخر عبدالخالق عبدالله أثار ضجة واسعة
ولاقت تغريدة مستشار ابن زايد وتباهيه بما يخطط له يهود العالم، ضجة واسعة وانتقادا للاكاديمي الإماراتي المثير للجدل، تزامناً مع اعتقال مئات المسلمين في الإمارات لأبدائهم رأيهم فقط فيما يدور حولهم.
وقال أحمد اليمني رداً على عبدالخالق عبدالله (واعداد كبيره من المتدينين المسلمين سجنو وبعضهم رحلو من دبى بسب التضييق عليهم وممارسة شعائر دينهم).
واعداد كبيره من المتدينين المسلمين سجنو وبعضهم رحلو من دبى بسب التضييق عليهم وممارسة شعائر دينهم
— احمد اليمنى (@ihwqIwVAqdrZBBu) May 10, 2021
فيما سخر بسام المهداوي من مستشار ابن زايد قائلاً له (خذ نتنياهو ودحلان هدية فوق البيعة بس إقنعهم يرحلوا كلهم).
خذ نتنياهو ودحلان هدية فوق البيعة بس إقنعهم يرحلوا كلهم
— Bassam Mahdawi (@BassamMahdawi) May 10, 2021
أبو أسد علق هو الاخر قائلاً (هنيئا لكم بالثعالب والحيات).. اصلا دبي وجبل علي هي النافذة الخلفية للالتفاف من المقاطعة الاسلامية ضدهم.. فلا غرابة ان تظهر الحقيقة بعد تخفيف المقاطعة.
هنيئا لكم بالثعالب والحيات
اصلا دبي وجبل علي هي النافذة الخلفية للالتفاف من المقاطعة الاسلامية ضدهم.. فلا غرابة ان تظهر الحقيقة بعد تخفيف المقاطعة
— ابوأسد ℹ (@ABO_0_ASD) May 10, 2021
مواجهات غير مسبوقة!
هذا وأصيب مئات المصلين، خلال الإقتحام الكبير والوحشيّ الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، لباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة على المتواجدين داخل المسجد الاقصى، الامر الذي أوقع مئات الإصابات.
وقبيل آذان الظهر، انسحبت قوات الإحتلال من داخل باحات المسجد الأقصى، فيما خرج المصلون المحاصرون من داخل المصلى القبلي.
📸#شاهد| الشبان المحاصرون في المصلى القبلي يتمكنون من كسر الأقفال والخروج من المصلى وسط مواجهات عنيفة في #المسجد_الأقصى .#القدس_ينتفض #لن_يمر_الاقتحام #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrah #القدس_تنتفض pic.twitter.com/d9BL2AbQxk
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
وشرع المصلون بتنظيف الساحات من مخلفات المواجهات، استعداداً لاداء صلاة الظهر.
مشاهد من الإقتحام الوحشي للمسجد الاقصى اليوم ..
📸 آثار الدمار الذي حل بـ #المسجد_الأقصى عقب اندلاع المواجهات مع الاحتلال منذ صباح اليوم.#القدس_ينتفض #لن_يمر_الاقتحام #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrah #القدس_تنتفض #فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/kUt6dnF9Th
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
#صور 📸 من الإجتياح الوحشي الذي قامته به قوات الإحتلال لباحات #المسجد_الأقصى واعتدائها على المصلين بالرصاص والقنابل ما ادى لمئات الإصابات .#القدس_ينتفض #لن_يمر_الاقتحام #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrah #القدس_تنتفض pic.twitter.com/KiqhquZym1
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
📸#شاهد| نقل الإصابات جراء القمع الوحشي لقوات الإحتلال الإسرائيلي للمصلين داخل #المسجد_الأقصى المبارك.#القدس_ينتفض #لن_يمر_الاقتحام #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrah #القدس_تنتفض pic.twitter.com/wyLoauzP0k
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
عشرات الإصابات بين صفوف المعتكفين في المسجد الأقصى.. وقوات الاحتلال تمنع طواقم الهلال الأحمر في #القدس من الوصول الى #المسجدالأقصى لتقديم الإسعافات pic.twitter.com/4kaysv8CRt
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
مشهد صعب للغاية..
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق وابلا من قنابل الغاز على المعتكفين بالمصلى القبلي في #المسجد_الأقصى المبارك، وحالات اختناق كثيرة في المكان!!!#القدس_تنتفض pic.twitter.com/3jkkaC0jx0
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
💥 #عاجل| الهلال الأحمر الفلسطيني: مئات الإصابات بين المصلين خلال اقتحام قوات الاحتلال #المسجد_الأقصى، تم نقل 50 منهم لمستشفيات #القدس والمستشفى الميداني.#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/J6K0AgNbhB
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
💥 #عاجل| جنود الاحتلال يحاصرون المصلين داخل المصلي القبلي في #المسجد_الأقصى المبارك بعد الاقتحام الوحشي والكبير لباحات المسجد .#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#الأقصى pic.twitter.com/kbaxcYaYEJ
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
📸 #شاهد| بصدورهم العارية وما توفّر من حجارة .. المصلون يتصدّون لهجوم وحشي لقوات الإحتلال على #المسجد_الأقصى المبارك .#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#الأقصى pic.twitter.com/eoA7i491Lf
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
📸 #شاهد| مستوطن إسرائيلي يدهس عدداً من المواطنين الفلسطينيين عند باب الاسباط بـ #القدس المحتلة تزامناً واقتحام قوات الإحتلال #المسجد_الأقصى.#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#الأقصى pic.twitter.com/6CC0cLg5DA
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
📸 #شاهد| وااااا إسلامااااااااه .. صرخة يقشعر لها البدن لسيدة فلسطينية داخل #المسجد_الأقصى خلال اقتحام قوات الإحتلال ومهاجمة المصلين .#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#الأقصى pic.twitter.com/n9ViDRdONl
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
📸 #شاهد| تنكيل واعتقالات واعتداءات ضد المعتكفين في #المسجد_الأقصى، تنفذها قوات الاحتلال هذه اللحظات.#حي_الشيخ_الجراح#القدس_ينتفض#لن_يمر_الاقتحام#الأقصى#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrah pic.twitter.com/5CohWqVlff
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 10, 2021
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