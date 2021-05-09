صورة مؤثرة .. شاهد كيف ظهر وليد الفراج في المقبرة خلال دفن رفيق دربه عادل التويجري

انتشرت صورة وصفها المعلقون بالمؤثرة للإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج في جنازة زميله الراحل عادل التويجري، الذي توفي أمس السبت، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتُظهر الصورة المتداولة الاعلامي وليد الفراج متأثراً وجالساً على كرسيّ داخل المقبرة خلال دفن رفيق دربه عادل التويجري.

وليد الفراج ينعى عادل التويجري

كان وليد الفراج نعى زميله عادل التويجري في تغريدة بحسابه الرسمي في تويتر قائلاً: عظم الله اجري فيك .. البقاء لله .. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه الى العمره .. كل التعازي لاسرته واصدقاءة ومحبيه .. الفراق صعب يا صديقي .. الله يشملك برحمته .. واتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة . الى رحمه الله.

عظم الله اجري فيك ..

البقاء لله .. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي #عادل_التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه الى العمره .. كل التعازي لاسرته واصدقاءة ومحبيه .. الفراق صعب يا صديقي .. الله يشملك برحمته .. واتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة .

الى رحمه الله — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) May 8, 2021

وأحدثت وفاة عادل التويجري صدمة في الأوساط الإعلامية والرياضية السعودية

آخر ظهور للتويجري

وكان آخر ظهور للتويجري عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، مساء يوم الجمعة، حيث كان يحلل فوز الهلال على الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

ونعى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على حسابه في “تويتر” عادل التويجري الذي توفي نتيجة سكتة قلبية عن عمر يناهز 40 عاما، وفقا لصحيفة “الرياض”.

كما نعى وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل وفاة الإعلامي عادل التويجري.

وعبر وزير الرياضة في تغريدة عبر حسابه بتويتر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويلهم أهله وذويه وكافة زملائه الصبر والسلوان.

يذكر ان عادل التويجري عمل في الشأن الرياضي بعدة صحف

كما كان ناقداً رياضياً في ”برنامج أكشن يادوري“، ورئيساً للمركز الإعلامي لـ“رالي حائل“، وعضواً في مجلس إدارة نادي الهلال.

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