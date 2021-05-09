ماذا قال عضو هيئة كبار العلماء في قطر عن قبيلة (العمادي) التي ينتمي لها وزير المالية المقال

أثارت تغريدة أطلقها عضو هيئة كبار علماء المسلمين في قطر، عبدالله بن إبراهيم السادة، حول قبيلة العمادي التي ينتمي لها وزير المالية السابق علي شريف العمادي المتهم بالفساد، تفاعلاً واسعاً.

قبيلة العمادي مشهورة

وأشاد السادة عضو هيئة كبار علماء المسلمين، بالقبيلة القطرية، قائلاً في تغريدة رصدتها (وطن).. ( قبيلة العمادي هي إحدى مكونات المجتمع القطري سكنوا الخور قديمًا ).

وأضاف السادة: ( قال الشاعر الشيخ محمد بن أحمد الأنصاري في قصيدته المعروفة بالخوري، عماد لهم في الخور قرن تعاقبو).

وتابع: ( وقد اشتهرت هذه الأسرة بصدقاتهم وطيب معشرهم وأكرم وأنعم في الختام بجميع قبائل قطر حاضرة وبادية).

قبيلة العمادي هي إحدى مكونات المجتمع القطري سكنوا الخور قديمًا

قال الشاعر الشيخ محمد بن أحمد الأنصاري في قصيدته المعروفة ب((الخوري)):-

عماد لهم في الخور قرن تعاقبوا

وقد اشتهرت هذه الأسرة بصدقاتهم وطيب معشرهم وأكرم وأنعم في الختام بجميع قبائل قطر حاضرة وبادية. — د.عبدالله بن إبراهيم السادة (@abdulalsada) May 8, 2021

النائب العام يأمر باعتقال العمادي والأمير تميم يعفيه من منصبه

وكان النائب العام في قطر أمر الخميس باعتقال وزير المالية علي شريف العمادي بتهم فساد مالي فيما قرر أمير البلاد إعفاءه من منصبه، حسب بيان للديوان الأميري القطري الخميس.

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013، ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد وهو جهاز قطر للاستثمار، كما يرأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبعد الانتقاد الذي لاحق تغريدة السادة حول العائلة القطرية رد في تغريدة ثانية قائلاً (كلامي واضح على أفاضل العائلة، وفي كل قوم الصالح والطالع).

وأضاف: ( كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (دعوها فإنها منتنة) قال (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) وكان خليفته الصديق- رضي الله عنه- من أعلم الناس بالأنساب).

كلامي واضح على أفاضل العائلة، وفي كل قوم الصالح والطالع، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(دعوها فإنها منتنة) قال(تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) وكان خليفته الصديق- رضي الله عنه- من أعلم الناس بالأنساب.

المهني عنه هو التعصب والجاهلي، ودمت بخير. — د.عبدالله بن إبراهيم السادة (@abdulalsada) May 8, 2021

رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع تغريدة عضو هيئة كبار العلماء

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المفكر الإسلامي، مؤكدين على رفضهم لأي إساءة لقبيلة العمادي القطرية.

وقال حساب باسم “الجندي المجهول”: “التشهير بوزير المالية وهو ما زال في مرحلة التحقيق في رأيي خطاء، المتهم بريء حتى تثبت ادانته”.

التشهير بوزير المالية و هو ما زال في مرحلة التحقيق

في رأيي خطاء المتهم بريء حتي تثبت ادانته — الجندي المجهول (@canthide974) May 8, 2021

وعلق عيسى السليطي بالقول: “أنا شخصياً لي أصدقاء من العمادي وتعاملت مع بعضهم كموظفين في بعض الدوائر الحكومية والله ونعم فيهم جميعهم، أجاويد وأخلاق عالية ورقي في التعامل للناس ولهم كل الاحترام والتقدير من كبيرهم لصغيرهم”.

انا شخصيا لي أصدقاء من #العمادي

وتعاملت مع بعضهم ك موظفين

في بعض الدوائر الحكومية ،

والله ونعم فيهم جميعهم

أجاويد وأخلاق عاليه

ورقي في التعامل للناس ،

ولهم كل الأحترام والتقدير

من كبيرهم ل صغيرهم💐 — عيسى السليطي 🇶🇦 (@bohamad111_2) May 8, 2021

فيما قال آخر: ” عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنهم وأبو لهب عم الرسول انزل الله فيه قرأن يتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من قبيلتي او عمي او هذا عبدالمطلب جدي او ابو طالب هو عمي وهو من رباني”.

عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنهم وأبو لهب عم الرسول انزل الله فيه قرأن يتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من قبيلتي او عمي او هذا عبدالمطلب جدي او ابو طالب هو عمي وهو من رباني. — Mohammed Almarri (@mbinfatis) May 8, 2021

وعلقت أخرى: “شهادتك تكفي والنعم بالعمادي ماسمعنا عنهم إلا كل خير وخلق حسن سواء عائلة أو قبيلة من اذنب يأخذ جزاه أو يبرئ انشاء الله ولا يعاتب الجميع”.

شهادتك تكفي والنعم بالعمادي ماسمعناعنهم الاكل خيروخلق حسن سواءعائلة اوقبيلة من اذنب يأخذجزاه اويبرئ انشاءالله ولايعاتب الجميع لكن كنت اظنهم (العمادادهي الذين يطلق عليهم فيمامضى بالدبل دي وكانوامن اصحاب المهن الذين قدموامن الجهة الشرقية من الخليج العربي بعدحقبة النفط كسائرالعوايل) — haya alashraf (@alashrafqtr) May 8, 2021

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بأن النائب العام القطري أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وجاء في بيان الوكالة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي.

وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وأضاف البيان أن الجرائم تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وذكر البيان أن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

ويشار إلى أن العمادي عين وزيراً للمالية في يونيو 2013. ويتولى، وفق موقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “بنك قطر الوطني”.

ويشار إلى أنه في 4 نوفمبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وبين العامين 2005 و2013، شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”.

ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

ويتولى وزير المالية، وفقاً لموقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، كافة المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية.

ومن ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية.

وكذلك إعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.

إلقاء القبض على علي العمادي

وأحدث خبر القبض على العمادي ضجة كبيرة بمواقع التواصل في قطر، وسط تساؤلات عن قضايا الفساد المثارة بهذا الشأن.

وتعتبر النيابة العامة في قطر هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين.

وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وهذا بحسب تعريفها الأساسي.

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