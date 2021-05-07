قطر تضبط قارب صيد بحريني دخل مياهها الإقليمية وعلى متنه 5 بحارة .. ما مصيرهم!؟

أعلنت قيادة خفر السواحل في البحرين أن الادارة العامة لأمن السواحل والحدود بدولة قطر أبلغتهم بالقبض على قارب صيد بحريني دخل المياه الإقتصادية لقطر بطريقة غير مشروعة وممارسة الصيد بدون تصريح.

قارب صيد بحريني و 5 بحارة آسيويين

ووفقاً لما أورده موقع وزارة الداخلية البحرينية فإن السلطات القطرية ألقت القبض على 5 بحارة آسيويين، كانوا على متن القارب، واحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأشارت قيادة خفر السواحل البحرينية إلى أنها تتابع إجراءاتها القانونية اللازمة في هذا الشأن.بحسب موقع الداخلية البحرينية

ولم يصدر عن الجانب القطري حتى لحظة كتابة هذا الخبر أيّ تعقيب على ما ورد في بيان البحرين.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرّة الأولى التي تخترق فيها قوارب صيد بحرينية المياه الإقليمية لدولة قطر .

ففي شهر ديسمبر 2020، أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن السلطات القطرية أوقفت طراداً (سفينة صيد) بحرينية انتهكت مياهها الإقليمية، واتخذت الإجراءات اللازمة في حقه.

وأوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طراداً بحرينياً في منطقة “فشت الديبل” داخل حدود المياه القطرية بـ1.3 ميل بحري.

وأضافت في تغريدة على صفحتها الموثقة في موقع تويتر أنه “تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود (3) بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية، والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية، يقومون بالصيد بواسطة (القراقير)”.

في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية، أوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل" داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري #الداخلية_قطر #السواحل_والحدود — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) December 12, 2020

وقد تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود (٣) بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ يقومون بالصيد بواسطة (القراقير)، حيث تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصه لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) December 12, 2020

وفي نوفمبر 2020، أوقفت السلطات القطرية زورقين بحرينيين رصدتهما إدارة أمن السواحل والحدود القطرية، وهما داخل المياه الإقليمية دون أي إخطار مسبق، وهو في العرف الدولي انتهاك لسيادة الدولة المعنية.

تبرير

وحاولت المنامة تبرير الخطأ الذي ارتكبه الزورقان، حيث عبّر مجلس النواب عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية.

وادعى أن الزورقين كانا يشاركان في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل.

لكن المصادر القطرية أكدت أن الجهات المعنية في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في دولة قطر تواصلت مع غرفة العمليات بمملكة البحرين للحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، لكنها لم ترد على الاستفسار.

وشددت الجهات الرسمية في الدوحة أنه تم التواصل مع قائد الزورق وأفاد بأنه فقد الاتصال مع قيادته وأن أجهزته قد تعطلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية مما تسبب في فقدانه طريق العودة إلى موقعه، مشيرة الى أن الزورقين كانا داخل مياه الدوحة (5.25 أميال بحرية) شمال غرب جزر “فشت الديبل”.

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