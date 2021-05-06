بعد الفيديو الـ(مقزز) الذي جمعه بأميرة الناصر.. وفاة مشعل الخالدي تشعل السوشيال ميديا!

تصدر خبر وفاة نجم سناب شات السعودي (مشعل الخالدي)، التريند الأول في السعودية عبر (تويتر)، وسط تشكيكات المغردين حول الأمر.

مشعل الخالدي في ذمة الله!

وتحت هاشتاج #مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله، تباينت ردود الأفعال حول الخبر الذي أكدوا أنه غير صحيح، أو ربما يكون تشابه أسماء فقط.

بينما أجمع معظم المتابعين على أن مشعل الخالدي وزوجته مشهورة السوشيال ميديا أميرة الناصر، قاموا بإطلاق الهاشتاج في محاولة جديدة لإثارة الجدل وتصدر المشهد.

وسخر الناشط فيصل العوني من خبر وفاة مشعل الخالدي، وكتب: (انا من اشد المعجبين بالثنائي اميرة ومشعل واحب اقولهم استمروا وياليت المرات الجاية تصورون مع اسد نبي نشوف مغامرات واكشن واتمنى يكون الأسد جوعان).

مغردون يشككون

وأكد آخر أن الجميع يعلم أن مشعل لم يمت، وكتب: (يا ذا المشعل اللي كلنا ندري انه ما مات بس يدور اتنشن ترا محد مهتم يا مسلم خلنا نصوم بس).

#مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله

يااا ذا المشعل الي كلنا ندري انه ما مات بس يدور اتنشن ترا محد مهتم ي مسلم خلنا نصوم بس — MESH🇸🇦 (@wt96m) May 6, 2021

ووصف الناشط أحمد النجدي ما يحدث بالمسرحية، وكتب: (هاشتاق صعد للترند بعد مسرحية من مشعل الخالدي وادعاءات حول وفاته! أعتقد بانه يجب وضع حد لمثل هذه الاشاعات التى الهدف منها الشهرة فقط وجمع المتابعين).

وتابع: (كل ما انتهى كرت مشهور أو شبه مشهور طلع اشاعه انه توفى او انتحر أو زوجته خلعته، ملينا).

هاشتاق صعد للترند بعد مسرحية من مشعل الخالدي وادعاءات حول وفاته …! أعتقد بانه يجب وضع حد لمثل هذه الاشاعات التى الهدف منها الشهرة فقط وجمع المتابعين ( كل مانتهى كرت مشهور أو شبه مشهور طلع اشاعه انه توفى او انتحر أو زوجته خلعته ) ملينااااااا #مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله — احمد النجدي ✪ (@ahmadalnajdi_12) May 6, 2021

وتمنى آخر أن يتحقق فعلاً خبر وفاة مشعل الخالدي، وكتب: (ليت الله ياخذه وياخذ المشاهير الي زيه ويريحنا منهم).

#مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله ليت الله ياخذه وياخذ المشاهير الي زيه ويريحنا منهم — 🥀Abdallah (@vt_7o) May 6, 2021

وسخرت نور من فيديو تقبيل أميرة الناصر لقدم مشعل، وعلقت: (هو اللي تبوسه زوجته في رجوله شكله تسمم لدغته).

هو الي تبوسه زوجته في رجوله شكله تسمم لذغته 😂 #مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله — Noura .. (@noor14055) May 6, 2021

واتهم آخر مشعل الخالدي بشراء الهاشتاج، وقال: (كلنا في ذمة الله أن شاء الله بس تدعي الموت لكسب شهرة وقاحة، لا والمشكلة الهاشتاق مدفوع ماتدري بعز سعادتك الله يقبض روحك ماتسوي غثيتونا انت والبقره حقتك).

كلنا في ذمة الله أن شاء الله بس تداعى الموت لكسب شهره وقاحه لا والمشكله الهاشتاق مدفوع ماتدري بعز سعادتك الله يقبض روحك ماتسوي غثيتونا انت والبقره حقتك #مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله — Omar (@AllOmar) May 6, 2021

ووافقه آخر الرأي: (كل ما احترق كرت مشهور طلع على نفسه اشاعه هاشتاق ب١٢٠ ريال ذكروني بايام البلاك بيري يرسلون ، صاحب الجوال مات ادعوله يا اخوان بالرحمه مات في حادث).

#مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله

كل ما احترق كرت مشهور طلع على نفسه اشاعه هاشتاق ب١٢٠ ريال ذكروني بايام البلاك بيري يرسلون (صاحب الجوال مات ادعوله يا اخوان بالرحمه مات في حادث)😅😂 — ހވޱ X (@0011SaOd) May 6, 2021

وطالبت أخرى بعدم متابعة مشعل الخالدي، وكتبت: (ذي حركة عشان نروح نشوف الستوري، يرفع المشاهدات بالله لا أحد يروح خلوه يموت صدق).

ذي حركه عشان نروح نشوف الاستوري يرفع المشاهدات بالله لا احد يروح خلوه يموت صدق #مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/PFtCEGVuzt — Najam (@Najam18787716) May 6, 2021

أميرة الناصر تقبل قدم مشعل الخالدي!

وكانت مشهورة سناب شات السعودية اميرة الناصر، قد تصدرت أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصرفها الذي وصفوه بالمقزز مع زوجها مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة الناصر بفيديو عبر حسابها الشخصي على (سناب شات)، وهي تحضر الإفطار وتتحدث عن جمال الفندق الذي تقضي به شهر العسل مجدداً مع مشعل الخالدي بعد عودتهما لبعضهما.

وظهر مشعل الخالدي نائماً في الغرفة، ووثقت أميرة الناصر لحظة محاولتها لإيقاظه قائلة إنهما سيذهبان لتناول الإفطار بالفندق.

وبدأت أميرة الناصر في تقبيل رأس زوجها ويده حتى يستيقظ، فطلب منها أن تقبل قدمه حتى يستجيب لها وقال: (بوسي رجولي).

وما كان من أميرة الناصر إلا أن قبلت قدميه وقالت: (وليش ما أبوس رجولك).

أوقفوا مهازل أميرة وزوجها!

وأثار تصرف أميرة الناصر مع زوجها ضجة واسعة بين الناشطين الذين وصفوا الأمر بالمقزز واتهموهما بخدش الحياء العام من أجل الشهرة.

ودشن المغردون هاشتاج بعنوان (اوقفوا مهازل اميره وزوجها)، طالبوا خلاله بالقبض عليهما ومحاسبتهما ومنعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

عودة أميرة الناصر لزوجها

وكانت اميرة الناصر قد فاجأت المتابعين بتوثيق عودتها لمشعل الخالدي بعد أسابيع من الإعلان عن طلاقهما.

ووثق المقطع قبل أيام احتفال الزوجين من جديد وقيام اميرة الناصر بإطعام مشعل قطعة من الكيك الخاص بالحفل.

عاجل: طيور الحب "أميرة الناصر" و "مشعل الخالدي" يتزوجان من جديد. pic.twitter.com/CgnlBnNGcX — WHR (@whrumor) April 19, 2021

وقبل شهرين، وثق مقطع فيديو لحظة بكاء مشهور سناب مشعل الخالدي بسبب طليقته أميرة الناصر، بعد قيام الأخيرة بخلع الحجاب وإعلانها الانفصال عنه.

وقال الخالدي في الفيديو الذي تم تداوله له وقتها: (حسبي الله ونعم الوكيل فيك لأنك نزلتي رأسي، عشان المتابعين والشهرة )، بحسب تعبيره.

وأضاف (الخالدي):(أنا ما أبغى متابعين ولا شهرة ولا أبغى توثيق، إذا كان هذا على حساب كرامتي)، مما أثار تعاطف متابعيه معه بعد دخوله في نوبة بكاء.

وكانت اميرة الناصر، شاركت مقطع فيديو، فاجأت فيه متابعيها بخلع حجابها، قائلة: (الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي)، ويأتي ذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها )مشعل الخالدي.

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