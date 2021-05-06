الدكتورة خلود مصدومة بعد اكتشافها صدفة إصابتها بهذا الفيروس!

تفاجأت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك عن طريق الصدفة بعدما خضعت للفحص كإجراء وقائي قبل خضوعها لعملية جراحية.

الدكتورة خلود في حالة صدمة بعد المسحة

وأوضحت الدكتورة خلود أنها لا تعاني من أعراض فيروس كورونا، وقالت بفيديو نشرته عبر (سناب شات) وتابعته (وطن): (خرجت للتو من مركز عقيلة مركز كوفيد19 من نفس المركز الذي أعمل فيه لمعالجة ومتابعة مرضى كورونا، ولكن هذه المرة أنا المريضة، دخلت في حالة صدمة، كيف أكون أنا الطبيب والمريض بنفس الوقت؟).

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وتابعت الفاشينستا الكويتية: (الحمد لله، إن شاء الله تمر سهلة، ولا يوجد أعراض سوى صداع قوي، أعيش على البنادول، وأتوقع الصداع من الحديد لأن نسبته 4 والعارض الوحيد لدي فقط الكحة، وكلها على الكمام وانشاء الله سهلة وهذه آخر مرة أطلع أشوف الشارع).

وجاء إعلان الدكتورة خلود بإصابتها بفيروس كورونا، بعدما سألها أحد متابعيها عن نتيجة المسحة التي خضعت لها، لتجيبه بأنها جاءت إيجابية.

(تم تأجيل عمليتي ولا أعاني من أعراض)

وأشارت خلود إلى أنها قامت بعمل مسحة بسبب عمليتها، مضيفة: (أجريت المسحة من أجل عمليتي، ويوجد لدي سعلة ولكن لم أتوقع أن تكون كورونا، والمهم النتيجة ايجابية وتأجلت عمليتي لبعد شهر، وحجر الآن لـ 9 أيام وأخلص تاني يوم العيد على ما أتوقع، الله يشفي الجميع).

وردت الدكتورة خلود قبل أيام بطريقة غير مباشرة على الأخبار التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن طلاقها من زوجها الأردني أمين، وذلك بعد أيام من احتفالهما بعيد زواجهما الخامس.

طلاق الدكتورة خلود

وسجّلت الدكتورة خلود مقطعاً مصوراً، يسمع فيه صوتها وهي تدخل إلى مكتب زوجها سائلةً: (هذه شركة المرحوم؟)، قبل أن تجلس أمامه على المكتب.

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وتصدر هاشتاج #طلاق_الدكتوره_خلود التريند الأول عبر موقع (تويتر)، تباينت خلاله ردود الأفعال حول الخبر. ما بين من عبر عن صدمته لذلك، وما بين من شكك في أن الثنائي قاما بإطلاقه بنفسيهما للفت الأنظار.

وظهرت الدكتورة خلود بفستان أبيض مع زوجها وأبناءها الأربعة.

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وعلقت: (اليوم عيد زواجنا الخامس اجمل. تاريخ جمعنا 1-4-2016 ،صدفة سعيدة جمعتنا و كانت بداية لحياة سعيدة لو تحدثت عن سعادتي معه من البداية لن أجد نهاية لحديثي عنه ، زوجي و رفيق دربي االه لا يحرمني منك يا اغلى شي بحياتي ، كل عام و انت حبيبي).

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دكتورة خلود والمشاهدات العالية

هذا وقد أثارت الدكتورة خلود جدلاً واسعاً حين أكدت في مقابلة لها عبر برنامج (وياكم) على قناة atv الكويتية. تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي وتفوقها على نجوم كرة القدم العالمية من أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر تطبيق السناب شات والانستغرام.

ليردف زوجها بقوله خلال البرنامج: ( خلود تحقق مشاهدات أكثر من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو). لترد الدكتور خلود قائلة: (أنا أقوى من كريستيانو رونالدو في تطبيق سنات شات والانستغرام)

فيما قال زوجها الذي جاء برفقتها: (خلود الأولى على الوطن العربي والأرقام تشهد. كما أنها قوية في تطبيق الانستغرام والسناب شات تصنف العاشرة على مستوى العالم).

أعلى أجر إعلاني

وقد كشفت الدكتورة خلود، قائلة: (حصلت على أعلى أجر إعلاني من عقد مع شركة عصير، حيث بلغت قيمة العقد نحو 120 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 400 ألف دولار أمريكي).

وسبق أن تفاخر أمين بعدد المشاهدات التي حصدتها زوجته الدكتورة خلود على مقطع فيديو لها انتشر قبل أسابيع، ظهرت فيه بإطلالة جديدة بعد أن قامت بعملية تجميل لأنفها.

وأشار زوج الفاشنيستا الكويتية في حديثه إلى أن هذا المقطع حقق نسبة مشاهدة عالية جداً، لافتاً إلى أن خلود تفوقت بهذا على نجمي كرة القدم العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وجدير بالإشارة إلى أن خلود أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية تجميل لأنفها ونشرت لهذه الغاية صورة التقطت لها فور خروجها من غرفة العمليات.

كما نشرت في وقت لاحق مقطعاً مصوراً أظهرت فيه كيفية إخفاء الكدمات التي نتجت عن العملية أسفل عينيها وآخر بدت فيه بلوك مختلف تماماً عن ذلك الذي عرفه المتابعون، ورأى الكثير من هؤلاء أن تغييراً كبيراً طرأ على شكلها.

ودائما ما تتعمد الدكتورة خلود إثارة الجدل عبر مقاطعها المثيرة واستعراض جسدها لجذب المتابعين وزيادة عدد المشاهدات.

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