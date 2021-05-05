(نسخة أخرى من نادين نجيم) نور الغندور تثير ضجة واسعة برأسها الجديد!

تصدرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، حديث الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتها شكلها النهائي بعد تجربتها (تاتو) الشفاه.

نور الغندور نسخة من نادين نجيم

وظهرت نور الغندور بعد (تاتو) الشفاه نسخة طبق الأصل عن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خاصة وأنها اعتمدت تسريحة شعر مماثلة لها.

صورة متداولة للشبه الكبير بين نور غندور ونادين نجيم🤯! pic.twitter.com/jfUshbmmgG — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 4, 2021

وانهالت التعليقات على نور غندور وسط اتهامها بتقليد نادين نجيم، وانتقادات لعمليات التجميل التي جعلت جميع المشاهير نسخ عن بعضهم البعض.

مغردون يسخرون

وجاء في أحد التعليقات: (تعالوا انصدموا معاي هذي نور الغندور براسها الجديد!!).

تعالوا انصدموا معاي هذي نور الغندور براسها الجديد !! pic.twitter.com/HU7zHgm9va — ِ (@__llii69) May 5, 2021

وسخرت أخرى من كثرة عمليات التجميل التي تخضع لها نور الغندور، وكتبت: (اتمنى اوصل مستوى نور الغندور كل ماطفشت غيرت ملامح وجهها).

اتمنى اوصل مستوى نور الغندور كل ماطفشت غيرت ملامح وجهها — Lay (@lah190) May 5, 2021

وكتبت أخرى: (مو كأن نور الغندور تشبه نادين نجيم والا عيوني فيها شيء!).

مو كأن نور الغندور تشبه نادين نجيم والا عيوني فيها شيء! pic.twitter.com/50e5ATMUVv — طيف (@Taefqlp) May 5, 2021

وأكدت أخرى أنها اعتقدت أنهما نفس الشخص، وكتبت: (وربي أحسب نفس الشخص).

ووافقتها أخرى الرأي قائلة: (الي يقولون وين الشبة ممكن تقولولي من منهم نور ومنو منهم نادين؟).

الي يكولون وين الشبة ممكن تكولولي من منهم نور ومنو منهم نادين؟ https://t.co/3qv9Z4Ij98 — زينب 𒉌𒈾𒁁 (@zainb_l) May 5, 2021

بينما رأت أخرى أن كلاهما بملامح اصطناعية، وعلقت: (نادين نجيم من الناس اللي جمالهم سهل يتقلد لأن ملامحها اصلاً اصطناعيه أي أحد يقدر ينسخ ملامحها عادي).

نادين نجيم من الناس الي جمالهم سهل يتقلد لأن ملامحها اصلاً اصطناعيه اي احد يقدر ينسخ ملامحها عادي https://t.co/3Q9Yelw6kX — 🎓💜 نوره (@golnaralgamar) May 5, 2021

عمليات تجميل سابقة

هذا وبدأت نور الغندور الخضوع لعمليات تجميلية عام 2019، فأجرت عمليات تصغير الأنف وتكبير الشفاه، وتعريض الحاجبين وتعديل شكل الحنك، وبدا وجهها على شكل قلب.

كما أجرت نادين نجيم أيضاً عمليات تصغير لأنفها وتعريض لذقنها وتكبير لشفاهها، بالإضافة إلى بوتوكس وفيلر في الوجه.

نور الغندور حبيبة عمرو دياب الجديدة

هذا وقد تسببت نور الغندور في وقت سابق، بسخرية الجمهور من الفنان المصري عمرو دياب، بعد ظهورها معه.

ونشرت نور الغندور صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بعمرو دياب، الذي التقته في دبي، وعلقت عليها: (نقطة انتهى).

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وسخر الناشطون من استمرار عمرو دياب في الظهور مع الحسناوات في العالم العربي والغربي، بعد انفصاله مؤخراً عن الفنانة المصرية دينا الشربيني.

وذهب البعض في تعليقاته إلى التشكيك بأن نور الغندور ستكون حبيبة عمرو دياب الجديدة.

نادين بوجه منتفخ

وفي سياق آخر، أثارت نادين نجيم جدلاً بصورة لها قبل أسابيع ظهرت خلالها بملامح مختلفة.

ونشرت نادين نجيم حينها مجموعة صور لها عبر (انستجرام) ظهرت فيها بوجه منتفخ، وملامح مُختلفة، وفستان مفتوح من جانبه.

وأرفقت نادين نجيم الصور بتعليق: (منذ أشهر لم أضع مساحيق مكياج، وبما أننا محجورين بالمنزل، قررت أن أتسلى، وماذا عنكم؟ كيف تقضون وقتكم في البيت؟عدا الثلاجة والفرن والميكرويف).

( كأنها متحول)

وأثار شكل نادين جدلاً بين المتابعين، فجاء في أحد التعليقات: (كأنها متحول).

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (جمال صناعي لا أكثر ولا أقل، إن لم تكن أشبه بالمتحولين من ضخامة الملامح).

وكتبت ثالثة: (حضرت تقريراً بالأمس عنها، قالوا خلاله إن غمازات نادين نجيم اختفت من كثرة عمليات التجميل).

أول إطلالة بعد انفجار المرفأ

وسبق أن صدمت نادين جمهورها في أول إطلالة لها بدون ضمادات على وجهها بسبب إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

ونسرت نادين صورة واضحة لها وهي تحضن طفليها، وذلك بعد مرور أسابيع على العمليتين الجراحيتين التي خضعت لهما بعد الانفجار.

(شكراً قوى الأمن الداخلي)

وكشفت نادين نسيب نجيم قبل أيام أنها تلقت تدريبات خاصة لاستخدام السلاح لدى قوى الأمن الداخلي في لبنان.

ونشرت نادين نجيم فيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، يوثق كواليس تلقيها تدريباً على إطلاق الرصاص واستخدام السلاح من أجل مسلسلها (2020) الذي يعرض في ضمن دراما رمضان الحالي.

وعلقت نادين نجيم على المقطع قائلة: (هيدا النهار كان أحلى نهار تمرينات بتفش الخلف شكراً لقوى الأمن الداخلي، بحبكم ويعطيكم الف عافية).

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

وظهرت نادين نجيم في وقت سابق إلى جانب مجموعة من عناصر ​قوى الأمن الداخلي​، وهي تتدرّب معهم على إطلاق النار من الرشاش بالرصاص الحيّ، وذلك في إطار تجسيدها دور النقيب (سما) في المسلسل.

وكتبت نادين جيم حينها تعليقاً مشابهاً قالت فيه: (من وراء الكواليس، بس صراحة فشة خلق كتير استمتعت واتعلمت شكراً لقوى الأمن الداخلي على تعاونكم وتدريبي).

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