انقذوا الشيخ جراح.. (شاهد) ماذا يجري في الحي المقدسي الذي لم تسلم حتى النساء فيه من بطش الاحتلال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم للمعاناة التي يعيشها أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة مخطط التهجير الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، الاعتداء الوحشي من قبل جيش الاحتلال على منازل المواطنين المهددين بالتهجير في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ويظهر الفيديو معاناة المقدسيين اليومين مع جيش الاحتلال ومحاولات تهجيرهم قسراً وذلك من أجل تسليم المنازل للمستوطنين.

متخيلين يا جماعة انهم عايشين حياتهم تحت هذا الضغط العصبي كل يوم وكل ساعة وكل لحظة؟ pic.twitter.com/tDqVGE1HFI #انقذوا_حي_الشيخ_جراح — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 3, 2021

أسد من أسود الشيخ جراح

وأظهر مقطع فيديو آخر، لحظة اعتقال شاب مقدسي عاري الصدر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يظهر الشاب شامخاً لا يهاب الاحتلال.

للامانة تحسه مشهد من فيلم. فيديو اعتقال أحد الشبان في حي الشيخ جراح#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/qVRCHCW2VV — شجاعية (@shejae3a) May 3, 2021

واُصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

اللهم انصر اهلنا في الشيخ جراح

وكون لهم عونا معينا يا الله #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/K4696WsYFo — نور الهدى~ 🌸 (@YfU0Pl1munBI6iE) May 4, 2021

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عشرة فلسطينيين اُصيبوا جراء قمع قواتِ الاحتلال اعتصاماً للسكان احتجاجاً على محاولات تهجيرِهم من حي الشيخ جراح.

لعن الله من سمع بذلك ورضي به💔#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/kMfxltxN1j — سحر حسين غدار (@sahar_ghaddar) May 3, 2021

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي، وألقت عليهم قنابل الغاز، واقتحمت بعض المنازل في الحي، ونفّذت عدداً من الاعتقالات.

أطفال وكبار في السن وحتى طواقم الإسعاف لم يسلموا من اعتداءات الاحتلا!ل في حي الشيخ جراح #انقذوا_حي_الشيخ_جراح#قروب_رواد_الاقصى pic.twitter.com/O3AdKIIfVe — 🇵🇸 ✌ فلسطين ✌🇵🇸 (@YmjOafrDD5PTUxQ) May 4, 2021

انقذوا الشيخ جراح

وتحاول سلطات الاحتلال طرد أهالي حي الشيخ جراح تحت ذرائع واهية، والاستيلاء على منازلِهم لإحلال المستوطنين في أماكنِهم.

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وتبين الصور والفيديوهات التي رصدتها “وطن”، مدى وحشية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

أطفال وكبار في السن وحتى طواقم الإسعاف لم يسلموا من اعتداءات الاحتلا!ل في حي الشيخ جراح #انقذوا_حي_الشيخ_جراح#قروب_رواد_الاقصى pic.twitter.com/O3AdKIIfVe — 🇵🇸 ✌ فلسطين ✌🇵🇸 (@YmjOafrDD5PTUxQ) May 4, 2021

يا الله إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا 💔#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/mlwanQsf5d — يحيى حلس 🇵🇸 (@yahyaHilles2) May 3, 2021

قال للجندي بالعبري. تعملش حالك زلمة 🦾🦾🦾🦾🦾🦾🦾🦾

.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/c2EHTi4OlE — الشمتانه عبير الخليل 𓂆🇵🇸 (@abeer_alkalil8) May 3, 2021

الشيخ جراح مهدد

ومن جهتها طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية “بموقف علني وواضح”، تجاه ما يتعرض له حي “الشيخ جراح” الفلسطيني في القدس الشرقية، ومحاولة تهجير سكانه وتسليمه للمستوطنين.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الخارجية رياض المالكي بعث “رسالة شارحة“ عما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ والمستجدات المتعلقة بقضيتهم إلى المدعية العامة للجنائية الدولية”.

وأضافت أن المالكي طالب في رسالته المحكمة “باتخاذ موقف علني وواضح تجاه الجريمة التي يتعرضون لها”.

الخميس المهلة الأخيرة لأهالي الشيخ جراح

وفي تطورات ما يجري في الشيخ جراح، وصف الباحث والمختص في شؤون القدس، زياد ابحيص قرار محكمة الاحتلال بالفخ الذي نصب للعائلات الفلسطينية.

وقال ابحيص، في منشور على صفحته بفيسبوك: “محكمة الاحتلال أمهلت أهل حي الشيخ جراح حتى الخميس المقبل للاتفاق مع المستوطنين، مضيفاً: “المستوطنون يعرضون تسوية تقر بموجبها العائلات بأنها مستأجرة وفق قانون “حماية المستأجر” الإسرائيلي.

وأوضح أنه ووفق التسوية، يتم تحديد فرد من كل عائلة ينتهي الانتفاع بوفاته باعتباره آخر الأجيال المنتفعة من “الإيجار المحمي”.

وأشار إلى أن ذلك يعني بأن المحكمة تمارس دورها كذراعٍ استعماري صهيوني وتعمل على شق صف أهل الحي وإضعاف موقفهم.

وأضاف: “لعل بعضهم أمام خطر الإخلاء يتراجع عن حقه الأصيل في الملكية ويقرّ بنفسه –لا عبر وكيل- بأنه يعترف بأنها ملكية للمستوطنين وأنه مستأجر لها، يدفع الإيجار ويلتزم بشروط الإجارة، وبعد وفاة المستفيد تعود الملكية للمستوطنين”.

وتابع: “إذا انجرت أي عائلة إلى هذا الفخ لاجتناب خيار التهجير، فإن الشخص المحدد بالاتفاقية ستصبح حياته مهددة، لأن وفاته هي مفتاح انتهاء وجود عائلته في العقار، وأمام آلة استعمارية قامت على القتل والتهجير فالهدف التالي في هذه الحالة سيصبح قتل المستفيد المحدد بالاسم بأي شكل”.

خيارات أهالي الشيخ جراح

وشدد الباحث على أن أخذ القضية لمحكمة الاحتلال للبت بها هو تحرك في مربع الراحة الصهيوني، لأنها مع الزمن ستستنزف طاقة أهل الحي وتخمد تحركهم؛ وستتمسك بموقفها للحكم ضدهم.

وأكمل: “تصبح بذلك خسارتنا محتومة، وإذا كان هذا خيار الضرورة لأهل الحي لدفع التهجير عن أنفسهم، فهذا لا يجوز أن يكون خيارنا الوحيد”.

وبين ابحيص، أنه لا تزال هناك ثلاثة مساحات فعل مركزية لم تُفعّل حتى الآن أولها أنه يجب على الأردن كدولة ضامنة لحقوق هؤلاء اللاجئين الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحسب تعبيره، فإن ما يحصل جريمة حرب موصوفة: قوة احتلال تهجر أصحاب الأرض مرتين وتعوض مستوطنيها مرتين رغم أنهم كانوا مجرد مستأجرين مؤقتين في نهاية القرن التاسع عشر.

واستكمل: “الأردن مصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية منذ عام 1998، أي أنه عضوٌ مؤسس للمحكمة، فإذا كانت قضية الشيخ جراح ليست جريمة تستوجب الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية؛ فما الذي يستحق؟ وما فائدة الانضمام للمعاهدات الدولية؟ ولماذا تنضم لها حكوماتنا العربية؟.

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