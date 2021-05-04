لوكاكو يستفز إبراهيموفيتش بتغريدة مثيرة بعد تتويج الانتر ميلان بلقب

عاد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو 31عامًا مهاجم فريق الانتر ميلان من جديد، ليسخر من السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 39 عامًا مهاجم فريق الميلان الإيطالي، عقب حسم الانتر لقب الدوري الممتاز “الكالتشيو” هذا الموسم.

لوكاكو والسخرية من إبراهيموفيتش

وقد نشر مهاجم الانتر ميلان “لوكاكو” بعد حسم الفريق للقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” عبر حسابه على منصة تويتر، قائلاً: ” الإله الحقيقي قد توج ملكا لميلانو، الآن انحنوا”.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi! King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021

جاء تغريده البلجيكي ردًا على رسالة نشرها السويدي إبراهيموفيتش نشرها في وقت سابق عبر حسابه بعد فوز فريقه الميلان على جاره الانتر هذا الموسم بهدفين مقابل هدف وحيد، جاء فيها: ” لم يكن لميلانو ملك، لديهم إله”.

الانتر ميلان والتتويج بلقب الكالتشيو

ونجح فريق الانتر ميلان بطل الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، للمرة ال 19 في تاريخ مسيرته الكروية، والأولى له منذ موسم عام 2009-2010م.

وقد كسر بذلك هيمنة فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”، على التتويج واحتكار لقب الدوري الإيطالي لدرجة الممتازة ل9 مواسم على التوالي.

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المشادة الكلامية بين لوكاكو وإبراهيموفيتش

وشهد في وقت سابق خلال منافسات الموسم الجاري، نشوب شجار عنيف بين النجم السويدي إبراهيموفيتش والبلجيكي لوكاكو داخل أرضية الملعب في لقاء ديربي الغضب، بدور الربع النهائي من كأس إيطاليا.

استفزاز البلجيكي “لوكاكو”

وكشفت التقارير الصحفية الإيطالية، بأن السبب وراء غضب لاعب انتر ميلان البلجيكي ” روميلو لوكاكو” من غريمه النجم السويدي ” إبراهيموفيتش”، عقب تلفظ الأخير بعبارة وجهها للاعب، قائلاً: ” عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو”.

لوكاكو فاتح بث ويحتفل بالشارع مع الجماهير 😂

pic.twitter.com/xHmYkBxWsZ — Mohammed #IMScudetto (@FCIM_M7md) May 2, 2021

دار الشجار مع نهاية مجريات الشوط الأول، حيث وجه حكم اللقاء الإيطالي ” باولو فاليري” 42 عاماً، البطاقة الصفراء لكلا اللاعبين لتهدئة الأمر.

طرد إبراهيوفيتش

وقد تعرض النجم السويدي إلى الطرد في الدقيقة ال 59 مع مجريات أحداث الشوط الثاني بسبب عرقلة لاعب الفريق المنافس الانتر، ليكتمل فريق الميلان أحداث اللقاء ب 10 لاعبين.

اتهام ابراهيموفيتش بالعنصرية

وقد صرح النجم السويدي ” زلاتان اباهيموفيتش” في تغريده له عبر حسابه الشخصي آنذاك للرد على اتهامه بالعنصرية عقب شجاره مع اللاعب البلجيكي “لوكاكو”.

قائلاً: ” أنه لا يوجد أي مكان للعنصرية في كرة القدم، وحان وقت زلاتان للتأكيد على عدم وجود أي مكان للعنصرية”.

غلاف لاغازيتا سبورت : تاج لوكاكو "انا الملك" الان تنحني"رسالة الى ابراهيموفيتش كونتي إلى الأعلى – انتقل إلى مهمة جلب النجمة الثانية، ويطلب ثلاث صفقات جديدة وحارس مرمى" 🔵⚫️ pic.twitter.com/DzFO9qaq8y — ‏عـالـم الإنـتـر 19🏆🇮🇹 (@FCIM_World) May 3, 2021

وأضاف إبراهيموفيتش، ” كلنا نفس العرق وكلنا متساوون، وكلنا لاعبون ولكن هناك من هم أفضل من الآخرين”.

عقوبة الاتحاد الإيطالي

وأفادت موقع “فوتبول” الإيطالي في وقت سابق، بأن الاتحاد الإيطالي قد وقع على غرامة مالية ضد مهاجم فريق ميلان الإيطالي “زلاتان إبراهيموفيتش”، قدرت قيمتها4000 يورو.

بينما فرض على المهاجم البلجيكي في صفوف فريق الانتر ميلان “روميلو لوكاكو” غرامة مالية بلغت نحو 3000 يورو، إلى جانب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لكلا اللاعبين.

الميلان والانتر ميلان

فيما تم تغريم إدارة ميلان ب 2000 يورو، وإدارة الانتر ميلان 1250يورو، جاء ذلك لفشلهم في السيطرة على اللاعبين داخل أرضية الملعب أثناء نشوب الشجار بين اللاعبين في منافسات كأس إيطاليا هذا الموسم.

⚖️ | عقوبات صِدام إبراهيموفيتش ولوكاكو في ديربي الكأس : 🏴 4000 يورو على إبراهيموفيتش 🏴 3000 غرامه على لوكاكو 🔴⚫ 2000 غرامه على ميلان 🔵⚫ 1250 غرامة على الإنتر قرر كلا الناديين "التبرع للجمعيات الخيرية بمبالغ العقوبات التي تم فرضها عليهم".#FCIM pic.twitter.com/FIt8tJ8NRf — AMALA ARABIA (@ArabiaAmala) April 26, 2021

الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 82 نقطة، كما جاء فريق أتالانتا في ثاني الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

وجاء فريق يوفنتوس والميلان في المركزين الثالث والرابع المتساويان، بعدد النقاط مع فريق أتالانتا، يليه في خامس الترتيب فريق نابولي الإيطالي برصيد 67 نقطة.

ترتيب لاتسيو وروما في الدوري

وفي المركز السادس جاء فريق لاتسيو برصيد 64 نقطة، فيما احتل فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 55 نقطة.

بينما جاء في المركز الثامن فريق ساسولو من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وفي المركز التاسع فريق سامبدرويا برصيد 42 نقطة.

فاز ميلان في 7 من 19 مباراة منذ أن أخبر إبراهيموفيتش لوكاكو ، "اذهب وافعل شعوذة الفودو" إبرا لديه 3 أهداف فقط خلال هذا الامتداد. pic.twitter.com/fU9lGROkka — إنتر 1908 (@Abdalrhym9999) April 28, 2021

أما في عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا المتساوي بعدد النقاط مع فريق سامبدرويا، خلال منافسات الدوري الإيطالي الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب هدافي “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي ” روميلو لوكاكو” مع فريق الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا، بينما جاء في المركز الثالث اللاعب “شيرو ايموبيلي” مهاجم فريق لاتسيو برصيد 19 هدفًا.

هدافي الدوري الايطالي الى الان :

🇵🇹 – الأسطورة كريستيانو رونالدو(27).

🇧🇪 – لوكاكو (21).

🇨🇴 – موريال (19).

🇳🇬 – نوانكو (19).

🇷🇸 – فالهوفيتش (19). pic.twitter.com/kPdH1LXYln — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) May 2, 2021

متساويًا بذلك مع اللاعب “دوشان فلاهوفيتش” مهاجم فيورنتينا الإيطالي، ولاعب فريق أتالانتا “مورييل” بنفس عدد الأهداف مع إيموبيلي.

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