المغرب على أعتاب كارثة صحية غير مسبوقة في تاريخه: هل يتحرك الملك قبل فوات الأوان؟

يبدو أن المغرب يقف على أبواب أسوأ أزمة صحية في تاريخه بعدما رصدت السلطات الصحية هناك، أول حالة إصابة بالنسخة المُتحورة الهندية لفيروس كورونا.

كورونا في المغرب

وكانت السلطات المغربية أوضحت أنه يجرى تتبع مخالطي حالة الإصابة الأولى بالمتحورة الهندية.

ورغم أن النسخة المُتحورة الهندية لا تختلف عن سابقاتها من حيث الأعراض الظاهرة على المصابين بها. إلا أنها تعتبر أشد خطرا، كونها أكثر نقلا للعدوى.

كما تأتي في رأس القائمة من حيث قوة الانتشار لتكون أشد خطورة من المتحورة البرازيلية وكذلك النسخة الجنوب إفريقية.

كما تتمثل خطورة المتحورة الهندية، في تدني قدرة اللقاحات على مجابهتها مقارنة مع باقي أنواع الفيروس.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و284 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ 5 ملايين و55 ألف و239 شخصا.

لافتة إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و260 ألف و605 أشخاص.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 511 ألف و856 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 498 ألف و415 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.4 بالمئة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9028 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.8 بالمئة.

فتح المجال الجوي

ومن المنتظر أن يفتح المغرب مجاله الجوي من جديد في الأيام القليلة المقبلة، وقد تم برمجة عدد من الرحلات الجوية ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

وقد كشفت مصادر إعلامية وجود استعدادات مكثفة لإعادة فتح المجال الجوي المغربي وإعادة تنشيط حركة الملاحة الجوية في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ إذ تمت برمجة بعض الرحلات انطلاقا من منتصف ماي الجاري.

وأكدت ذات المصادر أنه تم برمجة رحلات جديدة على متن طائرات الخطوط الملكية الجوية، بعد أسابيع من تعليق الرحلات نحو فرنسا وإسبانيا.

قبل إضافة وجهات جديدة إلى لائحة المناطق المحظورة في إطار مواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور، ويتعلق الأمر بكل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.

السلالة الهندية

المصادر نفسه وبحسب وسائل إعلام محليو لم تكشف ما إذا كان هناك تأثير لاكتشاف حالات جديدة من المصابين بالسلالة الهندية من فيروس كورونا على حركة الملاحة الجوية.

إلا أنها أكدت وجود برنامج لفتح المجال الجوي بشكل تدريجي في حالة عدم حصول أي انتكاسة للوضع الصحي، حيث ينتظر أن تحلق طائرات الخطوط الملكية المغربية في أقرب وقت.

فبعد أشهر من التوقف، تستأنف الرحلات الجوية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول، في 21 ماي المقبل وذلك بعد تعليقها في وقت سابق لأجل غير محدد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الخطوط الملكية المغربية كشفت، الجمعة، أن المغرب سيعيد إطلاق الرحلات الجوية مع كل من اسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمانيا وسويسرا وهولندا وتركيا وإنجلترا ومصر والجزائر والكامرون وجمهورية الكونغو وغينيا كوناكري ومالي وغانا يوم 21 ماي، وأن الأمر سيكون خاضعا لشروط صارمة تحترم الإجراءات الإحترازية المعمول بها.

هذا القرار يصاحبه إعادة فتح حدود المملكة خلال الصيف المقبل في وجه المغاربة القاطنين في الخارج والسياح، حيث يعتزم المغرب تنظيم عملية “مرحبا 2021″ بعد أن ألغيت السنة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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