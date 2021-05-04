السبب الحقيقي لوفاة الفنان الجزائري بلاحة بن زيان الذي توفي مرتين في نفس اليوم

فجع الجزائريون أمس، الاثنين، بنبأ وفاة الفنان الجزائري الشهير بلاحة بن زيان، المعروف باسم (النوري) عن عمر 68 عاما.

هذا وتزامنت وفاته بالصدفة مع موته في أحد مشاهد مسلسله (عاشور العاشر) الذي يبث خلال شهر رمضان.

وفاة بلاحة بن زيان

وشاءت الصدف والأقدار أن تكون وفاته الحقيقية في اليوم الذي بث فيه مشهد وفاته في آخر حلقة من مسلسل (عاشور العاشر)، التي بثت يوم الأحد على التلفزيون الجزائري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر مشهد للفنان بلاحة في الحلقة الـ19 من المسلسل.

حيث سقط مغشياً عليه قبل دخوله إلى قاعة السلطان، وهو المشهد الذي قال المتابعون إنه مهّد لوفاة (النوري) في المسلسل.

عاشور العاشر

وكان الفنان بلاحة اعتبر في تصريحات سابقة أن دوره “النوري” في مسلسل “عاشور العاشر” من أفضل وأهم الأدوار التي أداها في مشواره الفني.

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وتعامل معه مخرج العمل جعفر قاسم بشكل احترافي عندما أعاد له الاعتبار من حرية تعديل النص والحوار إلى الوقوف الفني على دوره بالعمل الدرامي.

وهي التجربة التي نجح فيها الفنان الراحل كونه باحث في الشعر الملحون وتمكن من تغيير كلمات في الحوار دون الخروج عن المحتوى.

عملية جراحية مستعجلة للفنان بلاحة بن زيان

لكن النوري كان يعاني المرض خلال فترة تصوير مسلسل “عاشور العاشر”، لكنه تمكن من التغلب على آلامه خلال العمل، التي ألزمته إجراء عملية جراحية مستعجلة الأسبوع الماضي على “شرايين القلب” بالمستشفى العسكري لمحافظة وهران غربي الجزائر.

ونعى المخرج جعفر قاسم الذي عمل طويلا مع بن زيان، الممثل الراحل، وقال: “كل الكلمات لا تعبر عن وجعي. فقدت اليوم أخي وصديقي، مصدر إلهامي. إنسان رائع ينشر البهجة أينما كان. عزيز أفرحنا في كل أعماله. حبيب أحبه كل من عرفه. فقدتك وسوف افتقدك دائما. ستبقى في قلبي إلى الأبد”.

كما نعى الممثل الجزائري عثمان عريوات عبر حسابه في “إنستغرام”، الفقيد بن زيان، وكتب قائلا: “اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

أما الفنان صالح أوقروت فكتب على “إنستغرام” قائلا: “بلاحة بن زيان الفنان الذي كان أقرب أصدقائي. الفنان المرهف والإنسان الجميل والخلوق في ذمة الله. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الفردوس الأعلى”.

هذا وشيع جثمان بن زيان، الاثنين، في مقبرة سيق في ولاية معسكر، شمال غربي الجزائر، ومن المقرر أن يشارك فيها عدد من الفنانين المحليين.

من هو الفنان الجزائري بلاحة بن زيان؟

وولد الفنان بن زيان بلاحة عام 1953 بولاية وهران غربي الجزائر، وبدأ مشواره الفني من المسرح والتلفزيون عام 1972.

عندما دخل معهد التمثيل بوهران، ونجح في ظرف وجيز في ظهور أعماله على التلفزيون الجزائري منذ 1974.

الفنان الراحل بلاحة بن زيان واحد من أشهر الفنانين الكوميديين في الجزائر.

وبرع في أداء أدوار الفكاهة بالدراما والمسرح ما أكسبه جمهوراً واسعاً يتابع أخباره وأعماله كلما رأت النور على الشاشة.

ومن أبرز الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي شارك فيها بن زيان، “عايش بالهف” عام 1992، و”ناس ملاح سيتي” في 2006، و”يوميات الزربوط” عام 2008.

و”جمعي فاميلي” أعوام 2008 و2009 و2011، و”بوضو” أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، و”دار الجيران” عام 2013، و”فاميليا ستار” في 2013.

بالإضافة إلى “دار البهجة” بالعام ذاته، و”ليزميقري” في 2014، وسلسلة “عاشور العاشر” عام 2021.

كما أبدع الفنان الراحل في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية أغلبها بطابع فكاهي، بينها أعمال درامية تلفزيونية: “حويدق”، “كفاش وعلاش”، “كلتوم”، “وردة مسمومة”، “جيلالي كلانشة”، الأجزاء الثلاثة من مسلسل “عاشور العاشر”، و”ناس ملاح سيتي”.

ومن أشهر أعماله المسرحية “التفاح” لعميد وشهيد المسرح الجزائري الراحل عبد القادر علولة الذي اغتالته مجموعة إرهابية سنة 1994.

ومن بين أشهر الأدوار الفكاهية التي أداها الفنان الراحل كان دور “النوري” في الأجزاء الثلاثة للمسلسل الفكاهي الاجتماعي “عاشور العاشر”.

وهو دور وزير يعمل تحت سلطة “السلطان عاشور العاشر”، والذي أحبه الجمهور وكان منافساً لدور “الملك البطل” وفق النقاد، لخفة دمه وإتقانه دوره بامتياز.

وعلى غير كثير من الفنانين، للفنان الراحل أسماء شهرة استمدها من أعماله الكوميدية الناجحة بينها “قادة” من مسلسل “الجمعي فاميلي” و”النوي” من مسلسل “عاشور العاشر”.

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