أكاديمي مصري: الفيلسوف الألماني هابرماس قال للإمارات إن أموالكم لا تشتري التاريخ

علق الأكاديمي والباحث المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب، على الفضيحة التي تسبب بها الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، للنظام الإماراتي بعد رفضه قبول جائزة الهيئة المشرفة على (جائزة الشيخ زايد للكتاب) لشخصية العام الثقافية جراء الصلة الوثيقة بين الهيئة والنظام السياسي في أبو ظبي.

الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس أكبر عمرا من الإمارات

وفي سياق رده على تبريرات مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله لتلك الفضيحة، قال تقادم الخطيب، إن (هابرماس) أكبر عمرا من دولة الإمارات حديثة العهد.

هابرماس أكبر عمرا من دولة الإمارات حديثة العهد.وتجربته الثقافية والفكرية داخل مدرسة فرانكفورت أعمق من تجربة الإمارات الثقافية والفكرية.

برفضه للجائزة قال لكم إن الأموال لا تشتري التاريخ والفكر والثقافة.

باختصار حتي لو امتلكتكم المال فأنتم بلا تاريخ، هكذا قالت مدرسة فرانكفورت لكم https://t.co/Lx26UfAj1s — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) May 4, 2021

وتابع أن (تجربته الثقافية والفكرية داخل مدرسة فرانكفورت أعمق من تجربة الإمارات الثقافية والفكرية.)

واعتبر الأكاديمي المصري المقيم بألمانيا أنه برفض هابرماس للجائزة (قال لكم إن الأموال لا تشتري التاريخ والفكر والثقافة.باختصار حتي لو امتلكتكم المال فأنتم بلا تاريخ، هكذا قالت مدرسة فرانكفورت لكم.) حسب وصفه.

وعن اتهامات الإمارات والمقربين من ابن زايد لهابرماس بأنه رفضه لتلك الجائزة سلوك مؤدلج، قال الخطيب في تغريدة أخرى:(اتهمتم هابرماس نفسه بأنه مؤدلج بعد رفضه للجائزة، وسأرد بآخر جملة كتبها في خطابه الذي أرسله ل-دير شبيجل يوضح لماذا رفض الجائزة:”عندما يتعارض العقل والقوة،عادة ما تفوز القوة.على المدى القصير،نعم.لكن على المدى الطويل أنا أؤمن بالقوة المنيرة للكلمة النقدية” هكذا تراكم مدرسة فرانكفورت)

اتهمتم هابرماس نفسه بأنه مؤدلج بعد رفضه للجائزة،وسأرد بآخر جملة كتبها في خطابه الذي أرسله ل-دير شبيجل يوضح لماذا رفض الجائزة:"عندما يتعارض العقل والقوة،عادة ما تفوز القوة.على المدى القصير،نعم.لكن على المدى الطويل أنا أؤمن بالقوة المنيرة للكلمة النقدية" هكذا تراكم مدرسة فرانكفورت https://t.co/RBIPjLpgVb — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) May 4, 2021

هجوم إماراتي على الكاتب المصري

كما رد تقادم الخطيب على هجوم الكاتب الإماراتي علي النعيم عليه، والذي اعتبر أن رفض هابرماس للجائزة لا يؤثر على الإمارات صاحبة ناطحات السحاب. بقوله(نعم ناطحات سحاب،مطارات، أموال وخطط مستقبلية.لكن لا ديمقراطية ولا تداول للسلطة.)

نعم ناطحات سحاب،مطارات، أموال وخطط مستقبلية.لكن لا ديمقراطية ولا تداول للسلطة ولا برلمان حر منتخب يعبر عن الناس ولا احترام لحقوق الإنسان.فقط تركيز في بناء الحجر وليس البشر.

وهنا قيمة رفض هابرماس بتعريته لتلك المنظومة وأنها لا تتوافق مع مبادئ وخطاب مدرسة فرانكفورت حول الديمقراطية https://t.co/NG41X0asIv — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) May 4, 2021

وتابع:(ولا برلمان حر منتخب يعبر عن الناس ولا احترام لحقوق الإنسان.فقط تركيز في بناء الحجر وليس البشر. وهنا قيمة رفض هابرماس بتعريته لتلك المنظومة وأنها لا تتوافق مع مبادئ وخطاب مدرسة فرانكفورت حول الديمقراطية)

جائزة الشيخ زايد للكتاب

وكانت الهيئة المشرفة على (جائزة الشيخ زايد للكتاب) أعلنت، قبل يومين عن أسفها لتراجع الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن قبول جائزتها لشخصية العام الثقافية جراء “الصلة الوثيقة” بين الهيئة و”النظام السياسي” في أبو ظبي.

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وقالت الهيئة في بيان مقتضب عبر حسابها بـ(تويتر) رصدته (وطن) وقتها إنها تعرب عن أسفها لتراجع السيد يورغن هابرماس (91 عامًا) عن قبوله المسبق للجائزة لكنها تحترم قراره.

تعرب جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسفها لتراجع السيد يورغن هابرماس عن قبوله المسبق للجائزة، لكنها تحترم قراره. تجسد جائزة الشيخ زايد للكتاب قيم التسامح والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وستواصل أداء هذه الرسالة. pic.twitter.com/j1NftQNnnA — Zayed Book Award (@ZayedBookAward) May 2, 2021

وأضافت (جائزة الشيخ زايد للكتاب تجسد قيم التسامح والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وستواصل أداء هذه الرسالة.)

ويشار إلى أن (شخصية العام الثقافية) تحصل على ميدالية ذهبية ومليون درهم إماراتي (أكثر من 272 ألف دولار).

والأحد، قال هابرماس في بيان سلمه ناشره لمجلة (دير شبيغل) الألمانية:(سبق وأن أعربت عن استعدادي لتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام وهذا كان قرارا خاطئا سأصلحه.)

Update: Jürgen Habermas verzichtet als Reaktion auf diesen Text auf die Annahme des Preises: »Die sehr enge Verbindung der Institution, die diese Preise in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System habe ich mir nicht hinreichend klar gemacht.« Gleich mehr — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 2, 2021

وأضاف الفيلسوف الألماني أنه لم يكتشف في البداية (الصلة الوثيقة بين المؤسسة التي توزع هذه الجوائز في أبو ظبي والنظام السياسي القائم هناك.)

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، قد غرد عبر تويتر مهنئا الفيلسوف الألماني بالفوز، وكتب (نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية.)

نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، ونهنئ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية.. الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 30, 2021

وفي 30 أبريل الماضي، أعلن موقع (جائزة الشيخ زايد للكتاب) اختيار هابرماس (شخصية العام الثقافية).

وذلك تقديرا لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن وتقديرا للمكانة المرموقة التي يتمتع بها بوصفه واحدًا من أكثر الفلاسفة تأثيرًا في العالم، ورائدًا في الخطاب الفلسفي النقدي.

ويعد هابرماس أحد أبرز الأكاديميين والمفكرين الألمان المعاصرين.

وله أكثر من 50 كتابًا في الفلسفة وعلم الاجتماع تُرجم بعضها إلى اللغة العربية.

وترعى دائرة الثقافة والسياحة الحكومية في الإمارات، هذه الجائزة التي تبلغ القيمة الإجمالية في فروعها سبعة ملايين درهم إماراتي.

وتقدم جائزة الشيخ زايد، التي تحمل اسم أول رئيس لدولة الإمارات جوائزها سنويا في فروع الآداب، والترجمة، وأدب الطفل والناشئة.

وكذلك الفنون والدراسات النقدية، والنشر والتقنيات الثقافية، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، والمؤلف الشاب إضافة إلى شخصية العام الثقافية.

ومن بين الفائزين بجائزة شخصية العام الثقافية في الدورات السابقة المستشرق الصيني تشونغ جي كون، والأديب اللبناني الفرنسي أمين معلوف.

وكذلك المؤرخ المغربي عبد الله العروي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

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