الفنانة الكويتية آلاء الهندي تثير الجدل بتصريحات غامضة عن تعرضها لابتزاز.. هل تخلع الحجاب؟

أثارت الفنانة الكويتية آلاء الهندي، في أحدث ظهور لها موجة من الجدل بعد تصريحاتها عن (ابتزاز وتهديد) تعرضت له على يد مقربين، دون أن توضح التفاصيل.

الفنانة والمغنية الكويتية، آلاء الهندي، قالت في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “وياكم” الذي يعرض يومياً في شهر رمضان، إنها تعرضت للتهديد والابتزاز من جانب مقربين لها من دون أن تسميهم.

وبينت (الهندي) أنها لا تعرف لماذا وصلت الأمور بينهم لتلك الدرجة، رغم عدم مبادرتها بالأذى لأحد.

الفنانة الكويتية أكدت في ذات الوقت أنها أرادت راحة البال لنفسها ولم تتطرق لرفع دعاوى قضائية أو خلاف ذلك.

وأضافت آلاء الهندي، عن كيفية تعاملها في هذا الأمر، أنها قررت التجاهل تماماً.

وذلك كونها وصلت لمرحلة عمرية جعلتها ترى أن راحتها النفسية أهم شيء.

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وتابعت آلاء أنها لا ترغب أن تكون نقطة في تاريخها الفني أنها رفعت قضية على أحد.

كما أنها ترتاح في التغاضي والتسامح، ومن هنا وصفها الإعلامي الكويتي صالح الراشد بالطيبة على العكس منه تماماً، كونه يرفع قضايا على من يسبونه ويهددونه، فأوضحت أنه سيأتي عليه يوم ويتجاهل ذلك تماماً.

وبررت آلاء الهندي ذلك بأنها ترى من وجهة نظرها، و”بسبب السوشال” ميديا، أن التنكر والسب والشتم ستصير عادة يومية.

وسيتعامل معها الناس بشكل عادي في ما بعد، كأنها ليس بشيء جديد يثير استفزازهم.

مسلسلات رمضان

وعن سبب غيابها عن الظهور في مسلسلات رمضان 2021، كشفت الهندي عن وضعها خطة جديدة لنفسها في المشوار الفني

وذلك كي توازن بين عملها في التمثيل والغناء، ومن هنا قررت الاكتفاء بالتركيز على الغناء، العام الجاري، وعدم قبول أعمال فنية للتمثيل كي تتفرغ لإصدار عدد من الأغاني الفردية.

مشددة في الوقت ذاته على أن حديثها هذا لا يعني اعتزال التمثيل.

هل تخلع آلاء الهندي الحجاب؟

وفي معرض حديثها عن الحجاب، أكدت آلاء الهندي أنها لن تنزع حجابها مهما حدث.

وذلك كونه لا يمثل لها عائقاً في العمل، فضلاً عن ثباتها عليه منذ 10 سنوات وتحقيقها نجاحاً كبيراً عبر مشوارها الفني دون أدنى مشاكل.

أم هارون

وشاركت آلاء الهندي في السباق الدرامي برمضان الماضي عبر مسلسل (أم هارون)، الذي اعتبرته أول عمل درامي حقيقي في حياتها، بحسب تصريحات سابقة لها.

من هي آلاء الهندي؟

ويشار إلى أن آلاء الهندي المولودة في 31 مارس 1992، هي ممثلة ومغنية كويتية.

وآلاء خريجة (المعهد العالي للفنون المسرحية) قسم تمثيل وإخراج.

وبدأت حياتها بالمسرح بمسرحية (عودة التجنيد)، كما إنها تملك موهبة الغناء.

وفي 22 ديسمبر 2017 شاركت بحفل افتتاح كأس الخليج العربي 23 بجانب المطربين نبيل شعيل، عبد الكريم عبد القادر، محمد المسباح وغيرهم.

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