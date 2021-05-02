مفاجأة حول آخر ما طلبه مشاري البلام قبل وفاته .. “كأنه يريد توديع جمهوره”!

فاجأ المنتج والمؤلف الكويتي مشاري العميري، الجمهور بما كشفه عن الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، وقال إنه طلب تغيير نهاية مشهده الأخير في مسلسل “الوصية الغائبة”.

مشاري البلام طلب موته في المسلسل

وأشار مشاري العميري في لقاء عبر برنامج “سراي” عبر فضائية atv إلى أنه كان من المفترض أن ينتهي دور مشاري البلام في المسلسل باختفائه بعد إصابته بالجنون، ولكنه طلب منه أن تنتهي بموته.

وأضاف العميري: “مشاري البلام قال لي إنه لا يريد أن تكون نهاية الشخصية التي يلعب دورها بهذه الطريقة بل يريد أن تكون نهاية يتذكره بها الجمهور“.

وتابع العميري: “طلب مني مشاري أن تكون النهاية هي مشهد موته في السوق وبالفعل وافقت على طلبه وكتبت المشهد سريعا وأرسلته للمخرج المنفذ”.

“كأنه يريد توديع جمهوره”

وقال العميري إن كل طاقم العمل كان يستغرب طلب مشاري بهذا التغيير، مؤكداً أن هذا المشهد أثر في الجمهور كثيراً كما توقع، وأضاف: “سبحان الله وكأنه كان يريد توديع جمهوره بهذه الطريقة”.

أول ظهور لصالح البلام بدل والده

وكان نجل الراحل مشاري البلام، صالح، قد أثار استعطاف الفنانين والجمهور في ظهوره الأول بمسلسل “بيت الذل”، والذي يستكمله كبديل عن والده الذي توفي في فبراير الماضي متأثراً بإصابته بفيروس “كورونا”.

ونشر صالح البلام صورة له عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” توثق ظهوره الأول في المسلسل، وأرفقها بتعليق: “ظهوري في مسلسل (بيت الذل).. من شاهد حلقة اليوم؟”.

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ونشر صالح البلام أيضاً فيديو خلال تجسيده دور والده أثناء فترة شبابه، وعلق قائلاً: “مسلسل (بيت الذل) آخر مسلسل للراحل والدي مشاري البلام.. وآخر مسلسل أشارك فيه معه، يرحمك ويدخلك الجنة”.

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وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع الظهور الأول لصالح البلام في المسلسل، فحاولوا دعمه واستذكروا الفنان الراحل مشاري البلام، ودعوا له بالرحمة.

صالح البلام يكشف كواليس أول ظهور

و علق صالح البلام على مشهد ظهوره الأول قائلاً: “مشهد أبوي وايد أثر فيني.. وأثر في كل الناس على السوشال ميديا”.

وأضاف صالح في لقاء صحفي مصور: “بعد وفاة والدي كلموني في التلفزيون وقالوا لي في مشاهد أبوك ما صورها.. والأستاذة صمود الكندري قالت إن هذه المشاهد التي لم يتم تصويرها، لا نريد أن نحذفها ونريد ابنه صالح هو اللي يمثلها.. وأنا رحبت بالفكرة”.

وحول إمكانية أن يحل مكان والده الراحل في “جروب البلام” للمسرحيات قال صالح: “لي الشرف بذلك، ولكني أرى نفسي أكثر في الدراما، كما أن مجال الكوميديا يحتاج لمواصفات معينة في الفنان.”

وفاة مشاري البلام أربكت صناع المسلسل

ويعد مسلسل “بيت الذل”، التجربة التمثيلية الأولى لصالح مشاري البلام.

وسبق أن تحدث الفنان الكويتي عبدالله الطليحي عن مصير باقي مشاهد المسلسل، وقال في تصريحات تلفزيونية: “نحن في ربكة كبيرة ولا نعلم ماذا سنفعل خاصة أن الموضوع حصل معنا سابقاً حين توفي الفنان عبدالله وكان لديه مشاهد كثيرة”.

وتابع: “و الراحل مشاري البلام ما زال عنده مشاهد كثيرة وفي مشاهد تانية مربوطة معي، وعادة في هكذا ظروف، ندع الكاتب يتدخل لتعديل الحوارات والنص”.

وأشار إلى أن الموضوع صعب في هذه الحالة لأن مشاري البلام قام بتصوير كم كبير من المسلسل، مضيفا: “لهذا السبب لا نستطيع تغييره أو إحضار آخر لعمل الدور، لأنه سيترتب على ذلك تكاليف إضافية لو أحضرنا فنان آخر”.

مطالبة بفتح تحقيق

وفي وقت سابق، فاجأت زوجة مشاري البلام ونجله، الجمهور بقرارههما فتح تحقيق في أسباب وفاته أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وقامت زوجة ونجل مشاري البلام بتوكيل المحامي حسن بن شيبة للمطالبة بفتح التحقيق، والذي أعلن عن ذلك عبر صفحته الرسمية على “انستجرام”.

وكتب بن شيبة: “بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع کتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح. عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم”.

وجاءت خطوة زوجة ونجل البلام، مخالفة لما صرح به والده صالح البلام، والذي أكد خلال لقاء تلفزيوني. أنه لا توجد لديه نية لمقاضاة وزارة الصحة الكويتية.

وروى صالح البلام في نفس اللقاء تفاصيل اللحظات الأخيرة لولده مشاري البلام.

كما قال: “مشاري ما كان فيه شيء قبل أن يصاب بكورونا.. هو كان رايح إلى المستشفى على رجليه، وطلع جنازة. بعد أسبوع من دخوله المستشفى.. وهو مو أول واحد“.

وتابع موضحا: “راح المستشفى وكان عنده شوية ضيق في التنفس، وأخذ الجرعة الأولى من التطعيم وحرارته. ارتفعت في نفس اليوم في الليل”.

وأكمل: “بعدها راح إلى المستشفى مرة أخرى، وقالوا له فيك أعراض كورونا، وأعطوه إبرة الكورتيزون. وثاني يوم. دخل العناية المركزة”.

كما قال: “أنا أول ما عرفت أنه أخذ هذه الحقنة قلت خلاص انتهى.. لأنني سمعت أن الكورتيزون يتعارض مع اللقاح”.

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