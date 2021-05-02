ظهور حورية فرغلي بملابس فاضحة في مطار القاهرة بعد 4 عمليات لإصلاح انفها يثير ضجة!

تداولت حسابات مصرية، صور وصول الفنانة حورية فرغلي، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من أمريكا بعد نجاح عمليتها الأخيرة في أنفها، حيث أجرت أربع عمليات جراحية.

حورية فرغلي تصل مطار القاهرة

ونشر حساب عالم المشاهير حسب ما رصدت “وطن”، صورة حورية فرغلي لحظة وصولها إلى مطار القاهرة، حيث ظهرت بكمامة للوقاية من فيروس كورونا مبتسمة أمام الكاميرات.

لكنّ ظهور حورية بملابس كشفت صدرها عرّضها لانتقاد الجمهور .

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art)

أول تعليق من حورية فرغلي بعد عودتها للقاهرة

وفي أول تعليق بعد وصولها مطار القاهرة، وجهت حورية الشكر لكل من وقف إلى جانبها عقب عودتها إلى القاهرة.

على رأس من شكرتهم حورية فرغلي الفنانة رانيا محمود ياسين، حيث قالت (كانت أكتر شخص بيسأل عليا لشخصي مش لأني فنانة وفخر وشرف لأى حد إنه يكون بيعرف رانيا).

ووجهت فرغلي رسالة لكل من تنمروا عليها حسب ما نقل موقع صحيفة “الوطن” المصرية” قائلة ( ربنا يسامحهم مشافوش اللي أنا شوفته»، متابعةً: «أنا فضلت سنتين مكونتش ببص لنفسي في المراية كنت نسيت شكلي).

وكانت حورية فرغلي نشرت صورة من أول ظهور لها بعد خضوعها لعدة عمليات في أنفها في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت عبر حسابها على (انستغرام) صورتها وعلقت قائلة 🙁 الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه”، في إشارة إلى نجاح العمليات التي أجرتها في أنفها).

وكانت حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخراً، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.

ثلاث عمليات معقدة

وكان الطبيب الأمريكي المشرف على حالة فرغلي، قد أكد لها فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجري ثلاث عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجري أولى العمليات وهي استئصال عظام من قفصها الصدري.

وبعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، ستجرى حورية العملية الثانية وهي عبارة عن وضع العظام في مكانها.

أما العملية الثالثة والأخيرة ستكون أيضاً بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

شائعة وفاة حورية فرغلي

وردا على هذه الشائعة، اضطرت حورية للخروج في تسجيل صوتي من المستشفى. لتنفي هذه الشائعة وتكذبها.

وطلبت حورية من متابعيها في تصريحها الصوتي لموقع “اليوم السابع” عدم تداول أخبار وفاتها في هذا الظرف الصعب من حياتها.

وأوضحت حينها أن تداول مثل هذه الشائعات يؤثر عليها وعلى أمها وعلى المقربين منها بشكل سلبي ومؤذي.

اختراق حساب حورية فرغلي

وانتشرت صورة للفنانة المصرية فرغلي، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال متداولوها إنها تعود للفنانة بعد عمليتها الجراحية الثانية.

وظهرت فرغلي بالصورة المتداولة بآثار ندبة العملية، وبشكل مختلف تماماً، وأنف طبيعية.

من جهتها، نفت فرغلي أن تكون الصورة المتداولة بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا.

وكشفت فرغلي حقيقة الصورة، وقالت في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية: “الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجريتها والتى كانت سببا في العمليات التى تلتها”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك