فيديو مثير لأحد المشاهير في الإمارات يقوده وصديقه للسجن .. هذا ما فعلاه على الطريق العام!

قضت محكمة إماراتية بحبس اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما 100 ألف درهم (27 ألف دولار أمريكي)، وذلك بتهمة قيادة مركبة بطيش وتهور على أحد الطرق العامة.

مجرم ومُحرض

ووفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد جاء في حكم محكمة جنح أبو ظبي أن أحد المشهورين قاد مركبته بتهور والآخر قام بتحريضه على فعل ذلك وتصويره بقصد النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد مشاهدات أعلى.

وكان أحد المتهمين قد قاد مركبته على طريق عام بسرعة جنونية تجاوزت 205 كم في الساعة معرضا حياته وحياة الآخرين على الطريق للخطر.

وبالإضافة إلى قرار الحبس والغرامة، فقد قررت المحكمة أيضاً مصادرة السيارة والهواتف المستخدمة في الجريمة، ووقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول مدة ستة أشهر وحرمان كليهما من استخدام موقع التواصل الاجتماعي لمدة ستة أشهر.

منع “يوتيوبر” من استخدام مواقع التواصل

كما قضت المحكمة بمحو الفيديو الذي يوثق الجريمة، والذي تم نشره عبر منصة التسجيلات المرئية “يوتيوب”، وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقا كلياً مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن الجهات المختصة برصد المخالفات والظواهر السلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت مقطع فيديو لأحد مشاهير “يوتيوب”.

وظهر “اليوتيوبر” المتهم خلال المقطع وهو يقود مركبته الفارهة بسرعة تصل إلى 205 كم في الساعة على أحد الشوارع الرئيسية الداخلية لجزيرة أبوظبي.

وتفاخر المتهم في المقطع بسيارته وجرأته في القيادة بهذه السرعة الجنونية.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة مما قد يؤثر ذلك على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال عدا تعريض حياة الآخرين للخطر.

النيابة العامة تتفاعل

وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة في ابوظبي بدولة الإمارات أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات غير المسؤولة للشباب والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق.

وأشارت نيابة أبو ظبي إلى ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية للحد من تهور الشبان على الطرقات.

هذا وتنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات على أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر”.

وأوضحت نيابة أبو ظبي أن تعبير الحبس في القانون الجزائي تعني أن مدة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات.

وطالبت النيابة العامة في الإمارات مشاهير التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية بما يقدمونه من محتوى لجمهورهم، وخاصةً أن أكثر متابعيهم من فئة المراهقين.

وأشارت النيابة العامة إلى أن قيام المشاهير بهذه السلوكيات تعتبر تحريضاً للآخرين على ارتكابها، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية.

جريمة اغتصاب

وسبق أن هزت الإمارات جريمة بطلها مشهور “سناب شات” إماراتي، وثق اغتصابه لفتاة بمساعدة أصدقائه من أجل المشاهدات أيضاً.

وأمر النائب العام الإمارتي حينها بإجراء تحريات عاجلة بشأن واقعة اغتصاب مجموعة من الشباب لفتاة، وتوثيق الحادثة عبر مقاطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي إن أعضاء مكتب التحقيقات حددوا المتهمين، قبل أن يتم ضبطهم وإحضارهم، حيث يخضعون لتحقيقات موسعة.

وأشار الشامسي إلى إن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا إلى تحديد هوية المتهمين، وتم إصدار الأمر بضبطهم وإحضارهم.

وأضاف: “تمكنت شرطة أبوظبى في ذات التاريخ من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، وإنهم يخضعون حاليا لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولا بأول“.

وقال الشامسي إن هذه الحادثة تعد شذوذا نادرا في سلوكات بعض الشباب، ولا تمثل ظاهرة يخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث التي تؤذى المجتمع، وستظل الدولة مكانا آمنا ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام بحسب تعبيره.

“بو مفتاح”

ولم يتم الكشف عن هوية المتهمين أو عددهم وتفاصيل الجريمة لكن ناشطون كشفوا أنه المشهور الإماراتي “بو مفتاح” وأصدقائه.

وتصدر حينها هاشتاج “#بو_مفتاح” عبر “تويتر” قائمة أعلى الهاشتاجات رواجا في الإمارات، وتحدث خلاله المغردون عن تداول مقاطع فيديو توثق جريمة اغتصاب الفتاة.

#بو_مفتاح #بومفتاح القصاص العاجل !

يعله يكون عبره حق كل واحد يتجراء يفكر يسوي شي مثله pic.twitter.com/zwX9lckxfw — عـبـدالله (@alablam) December 10, 2020

واستنكر المغردون الجريمة، وألقوا باللوم على الضحية لمواعدتها شاب غريب وانتهاء الأمر باغتصابها جماعياً، مطالبين بإعدام المتهمين حتى يكونوا عبرةً لغيرهم.

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