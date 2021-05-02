ترتيب الدوري الإيطالي بعد قرب حسم الانتر ميلان للقب ووداع يوفنتوس والميلان

يقترب فريق الانتر ميلان من حسم الدوري الإيطالي والتتويج بلقب “الكالتشيو”، بعد تحقيق الفوز في مباراة الأخيرة على كروتوني بهدفين نظيفين دون رد.

لينفرد على عرش ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز. بفارق 13 نقطة عن أقرب المنافسين له فريق يوفنتوس والميلان.

هدفي الانتر ميلان

وأحرز فريق الانتر ميلان في الدقيقة ال 69 هدف التقدم في المباراة، جاء عن طريق لاعب الوسط الدنماركي “كريستيان إريكسن” 29 عامًا، بتسديدة قوية عانقت شباك الفريق المنافس كروتوني.

فيما سجل هدف حسم النقاط الثلاثة الثمينة في اللقاء، اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة الثانية من الوقت البديل. ليسجلها اللاعب على يمين حارس مرمى الفريق المنافس ببراعة.

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وقد حاول فريق كروتوني العودة إلى المباراة رغم السيطرة والاستحواذ لفريق الانتر ميلان، إلا أنه فشل في إحراز أي من الأهداف.

لتقليص الفارق في المباراة،التي جمعت كلا الفريقين في الأسبوع ال34 للدوري الإيطالي الممتاز.

نتائج الانتر ميلان في الدوري

وقد سجل فريق الانتر ميلان فوزه الخامس والعشرين مقابل سبعة تعادلات وهزيمتين، ليقترب من لقبه ال19 بتاريخ مسيرته في الدوري الإيطالي خلال الموسم 2020-2021.

بعد انفراد يوفنتوس والتتويج بهذا اللقب لأكثر من 12 موسم على التوالي خلال الفترة الماضية، وكذلك فريق الميلان الذي كان قريب من التتويج من اللقب لكنه تعثر في الجولات الخمس الماضية.

ليبتعد بذلك فريق يوفنتوس والميلان أقرب المنافسين عن الصراع على لقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 82 نقطة. كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 69 نقطة. وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 69 نقطة. وفي المركز الرابع فريق نابولي الإيطالي، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان.

تراجع روما يوفنتوس في الترتيب

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 69 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق نابولي.

وفي المركز السادس جاء فريق لاتسيو برصيد 64 نقطة. يليه فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 55 نقطة.

بينما جاء في المركز الثامن فريق ساسولو من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وفي المركز التاسع فريق سامبدرويا برصيد 42 نقطة.

تراجع هيلاس فيرونا وجنوى في الدوري الإيطالي

أما في عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا متساويًا بعدد النقاط مع فريق سامبدرويا بعدد النقاط، وفي المركز الحادية عشر من الترتيب جاء فريق أودينيزي برصيد 42 نقطة.

وجاء فريق بولونيا متساوي في عدد النقاط مع فريق أودينيزي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، كما احتل فريق جنوى في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

بينما جاء فريق فيورنتينا في المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة، وفي المركز الخامس عشر جاء فريق سبيزيا برصيد 34 نقطة.

ترتيب بارما وكروتي في أدني الدوري الإيطالي

أما في المركز الخامس عشر جاء فريق سبيزيا برصيد 34 نقطة، وفي المركز السادس عشر جاء فريق تورينتو برصيد 31 نقطة، متساويًا مع فريق كالياري وبينفينتو في المركزين السابع عشر والثامن عشر بنفس النقاط.

وجاء في الترتيب ما قبل الأخير فريق بارما في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة. بينما جاء في أدنى الترتيب فريق كروتوني برصيد 18 نقطة.

هدافي الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا.

بعد صيامه عن التهديف في ثلاثة مباريات، ليعود الدون مجددا بتسجيله في مباراته الأخير بهدفين أحدهم عبر ركلة جزاء سجلها ببراعة على يمين حارس منافسه أودينيزي خارج أرضه.

وقد جاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري بالمركز الثاني المهاجم البلجيكي في فريق المتصدر الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد عودة مجنونة ليوفنتوس أمام أودينيزي🔥⚽#في_إيطاليا pic.twitter.com/DMfzxVJ978 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 2, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء اللاعب لويس مورييل في فريق أتالانتا برصيد 19 هدفًا. وفي المركز الرابع جاء اللاعب سيمي في فريق كروتوني بنفس عدد الأهداف.

هدافين الدوري الايطالي الى الان –

🇵🇹 – رونالدو(27).

🇧🇪 – لوكاكو (21).

🇨🇴 – موريال (19).

🇳🇬 – نوانكو (19).

🇷🇸 – فالهوفيتش (19). pic.twitter.com/QXHhYzPf49 — جنون الكالتشيو (@Azuri99) May 2, 2021

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب تشيرو إيموبيلي في فريق لاتسيو برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري “الكالتشيو” الموسم الجاري

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