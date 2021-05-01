فضيحة أخلاقية.. الممثلة المغربية نجاة خير الله تنشر ما يثبت تحرش زميلها بها في نهار رمضان!

أخذت قضية التحرش التي اتهمت بها الممثلة المغربية نجاة خير الله، زميلها الممثل المغربي طارق البخاري، منحى جديداً ووصلت إلى السلطات القضائية بشكل رسمي.

شكوى رسمية واتهام بالتحرش

وكشفت نجاة خير الله أنها قامت برفع دعوى رسمية ضد طارق البخاري اتهمته بالتحرش بها منذ فترة طويلة.

وكتبت نجاة خير الله عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “باسم الله والحمد لله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم كل من يحبني ويصدقني القول ويثق بي ويساندني في محنتي. نساء ورجالاً وهيئات حقوقية، أن شكايتي وبإذن الله تعالى قد أخذت طريقها إلى القانون المغربي النزيه ليبث .فيها كجريمة (تحرش) شنيعة مورست في حقي لسنين وعاد منذ ثلاثة أيام مضت ليخنقني ونحن في هذا الشهر الكريم”.

وتابعت الممثلة المغربية ضحية التحرش: “أشكر كل شخص يساندني من قريب أو من بعيد في قضيتي وقضية كل امرأة متحرش بها مكلومة .وأطلب منكم من فضلكم الاستمرار في دعمكم لي لأنني أستمد قوّتي منكم وأنا بهذه الظروف الصعبة”.

تفاصيل الفضيحة الأخلاقية لطارق البخاري

وكانت نجاة خير الله، قد فجرت تفاصيل الفضيحة الأخلاقية عبر صفحتها على “فيسبوك”، حين نشرت صوراً من محادثات زميلها طارق البخاري، لتثبت تحرشه بها في نهار رمضان.

وعلقت نجاة خير الله قائلة: “آسفة جدا لهاد الشي اللي نزلته ،لأنه ليس بمستواي كإنسانة و كفنانة و أنا أفضل دائما أن أنشر الإيجابية و الأشياء الجميلة فقط .لكنني مضطرة رغم أننا في الشهر الكريم الذي يجب أن نبين فيه عن رقينا الإنساني و الأخلاقي و الروحاني و لا ننشر الأشياء القبيحة مثل هذه”.

وتابعت نجاة خير الله: “فعلا قد بلغ السيف الزبى لمعاناتي لسنين مع زميل أشفع له كل مرة زلاته … البارحة و كما كل ليلة مع ساعة الفجر بعث لي بكلام مسيء و لم يكثرت لإنذاراتي و استفزني لأدخل معه في مشاحنة كتابية و تسجيلية ما فيها ما يتسمع أنشر هذا كإنذار علني لهاد السيد طارق البخاري الذي تمادى و وصل لحد مغازلتي بفجر رمضان و سب أمي”.

وانتقدت الممثلة المغربية قوانين التحرش في بلادها، وقالت: “للأسف لو كان القانون ناجع في موضوع التحرش لاشتكيته ،لكن ما أقوله عندي ذراعي المرة الجاية نوصل معاك فين بغيتي و اللي ليها ليها”.

طارق البخاري: نجاة مريضة نفسياً

من جهته، اتهم طارق البخاري، زميلته نجاة خير الله بتلفيق هذه التهمة له بسبب الحقد وتصفية خلافات سابقة، ملمحاً إلى أنها تعاني من مرض نفسي.

ونشر البخاري تصريحا سابقاً لنجاة صرحت خلاله أنها تزور أطباء نفسيين، وعلق: “الله يجيب الشيفا، واللي قادو معاك السيناريو الله يشافيهم حتى هو ما مساكن، ولفنا الحاسدين الحاقدين أمثالكم”.

وأكد طارق البخاري في تصريح لصحيفة محلية أن صور المحادثات التي نشرتها نجاة خير الله مفبركة، وأن النص تم إلصاقه بطريقة “خبيثة” على حد وصفه.

وتابع: “نجاة خير الله خسرت الجميع، ولم يعد أحد يتعامل معها كونها لا تستطيع التمثيل، ولديها اضطراب نفسي، وفعلت هذه القصة لتعوض النقص، وتصعد على ظهري”.

وتساءل البخاري: “كيف لسيدة أن تتعرض للتحرش سنوات طويلة وتسكت؟ لماذا لم تفعل لي حظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟”.

اقرأ أيضاً: “هل هي إنس أم جن؟”.. المذيعة العراقية داليا نعيم تتصدر حديث المواقع بشكلها المثير!

وتحدث البخاري عن تسريب كل المحادثات بينه وبين نجاة خير الله، من تسجيلات صوتية ومحادثات، ومكالمة بينهما مدتها 21 دقيقة.

وقال: “هذا الأمر مخطط له منذ 3 أيام، وكان هناك ناس يدخلون لي ويقومون بشتمي، وتعرضت صفحتي لمحاولة اختراق”.

وأكد البخاري أن المحادثات بينه وبين نجاة خير الله عادية ويتضح من خلالها أن بينهما الكثير من الود والصداقة ولا يوجد بينهما مشكلة.

من هما نجاة خير الله وطارق البخاري؟

يذكر أن نجاة خير الله ممثلة مغربية شاركت في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، والسينمائية، منها أعمال خارج المغرب كمسلسل “كريمة” وفيلم “الوعد”.

و حظيت نجاة خير الله بأدوارٍ رئيسة مثل مسلسل “بنت بلادي” سيتكوم “الكيتي” سلسلة “مينة” وأفلام تلفزيونية مثل “حفيد الحاج” و”أحلام مؤجلة”، الذي تُوجت به بجائزة أحسن تشخيص نسائي في “مهرجان مكناس للأعمال الدرامية” سنة 2015 .

كما شاركت نجاة في فيلم سينمائي بعنوان “نوح” من إنتاج وإخراج الفنان رشيد الوالي، وفيلم تلفزيوني “الشيفور” (السائق) للمخرج المغربي حسن غنجة، وفيلم “البحر من ورائكم” للمخرج المغربي هشام العسري.

أما طارق البخاري (42 عاماً)، فهو مواليد الدار البيضاء، ودرس في معهد الدار البيضاء على يد الفنان محمد عفيفي.

وشارك طارق البخاري في عدة أعمال مغربية سواء في السينما، التلفزيون أو المسرح، كما حصل على جائزة أحسن تشخيص بالدورة 13 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف عن فيلم حديث اليد والكتان لعمرو رايبي وعن نفس الفيلم حاز على جائزة أحسن تمثيل بمهرجان روتيردام.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك