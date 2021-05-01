موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يترقب جماهير فريق برشلونة الإسباني مباراة قوية في الجولة ال 34 من منافسات الدوري الإسباني أمام منافسه فالنسيا المتراجع في ترتيب “الليغا”، مساء يوم الأحد على ملعب ” المستايا”.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

وسيواجه فريق برشلونة نظيره فالنسيا المستضيف لتلك المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. البحرين. العراق. فلسطين. لبنان. الأردن. سوريا. الكويت. قطر.

تدريبات رجال برشلونة اليوم . . pic.twitter.com/YLPtWe4v2k — FCB World (@FCBW_A7) May 1, 2021

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر “القاهرة”. ليبيا. السودان. أمام بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

وستبث المواجهة القوية بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

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عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر حسب جدول المعلقين عبر شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، التي تمتلك لحقوق البث لمنافسات الدوري الإسباني “الليغا” 2020-2021، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

نتائج المنافسين قبيل المواجهة

ويدخل فريق برشلونة في مواجهة صعبة أمام منافسه فالنسيا من أجل خطف النقاط الثلاثة الثمينة من المباراة، بعد تعثره الأخير أمام فريق غرناطة بخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتشهد المباراة عدم حضور مدرب الفريق الكتالوني الهولندي رونالد كومان، بسبب تعرضه للطرد بعد اعتراضه على حكم المباراة الرابع. ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه.

⚽️ تدريبات نادي فالنسيا الأخيرة قبل لقاء برشلونة 🏋🏻‍♂️ pic.twitter.com/jhq1DMcL44 — FCB World (@FCBW_A7) May 1, 2021

ليغيب بذلك عن مباراة فالنسيا وكذلك مباراة ديربي قمة الجولة 35 أمام جاره فريق أتلتيكو مدريد. بعد إقرار عقوبة الإيقاف لمباراتين.

فيما يمر الفريق المنافس فالنسيا “الخفافيش” أسوء موسم في تاريخه، حيث أنه لم يذق طعم الانتصار في منافسات الدوري الإسباني خلال شهر إبريل الماضي.

تشكيلة فريق برشلونة أمام فالنسيا

وسيلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه فالنسيا في مباراة مهمة للفريق البلوغرانا، سيكون في حراسة الألماني تير شتيغن.

بينما في خط دفاع سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، سيرجينو دست. جيرار بيكيه.

أما في مركز خط الوسط سيأتي كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وسيعتمد في خط هجوم الفريق كلاً من اللاعبين، الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة فالنسيا في مواجهة برشلونة

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق فالنسيا ” خافيير جارسيا كارلوس” 51 عامًا في تشكيلة أساسية في مواجهة فريق برشلونة، في حراسة المرمي خاومي دومينيك.

وفي خط دفاع فريق الخفافيش سيكون كلاً من اللاعبين: خوسيه لويس جايا. جابرييل باوليستا .هوجو جيامون. داني فاس.

بينما سيلعب في خط الوسط، جونزالو جيديش. كارلوس سولير. أورو راسيتش. يونس موسى. وفي خط الهجوم سيأتي ثنائي خط الهجوم، كيفن جاميرو. ماكسي جوميز.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 76 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

ترتيب برشلونة وإشبيلية

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة في المركز السادس.

وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

ترتيب فالنسيا في الدوري

ويأتي فريق فالنسيا الذي يقدم أسوء موسم له خلال منافسات الدوري الإسباني. في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 26 هدفاً.

وجاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

يحتفل اليوم مدرب #فالنسيا🦇 خافي غراسيا بعيد ميلاده الـ 51 🎂 كل عام وأنت بألف خير 🎉 pic.twitter.com/2nRNxX6Dyl — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) May 1, 2021

بينما يأتي الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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