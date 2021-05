النظام السعودي في ورطة وشكوى قضائية ضد أحمد عسيري بعدما تردد على باريس بانتظام

يواجه النظام السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أزمة جديدة مرتبطة بملف قضية خاشقجي الذي بذل النظام جهودا مضنية لغلقها بعد تكبده خسائر فادحة على المستوى الدولي بسببها، اذا قدمت منظمة حقوقية شكوى قضائية ضد أحمد عسيري

وفي هذا السياق فقد تقدّمت منظمة حقوقية، بشكوى قضائية في فرنسا ضد اللواء السعودي أحمد عسيري، تُحمّله فيها مسؤولية تعذيب الصحفي جمال خاشقجي حتى الموت، وذلك في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

الشكوى التي قُدمت أمس، قال فيها محامي “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وليام بوردون، إن اللواء عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، مسؤول عن “الانتهاكات الجسدية والنفسية” التي تعرّض لها جمال خاشقجي قبل مقتله.

وبحسب ما نقلت شبكة “يورونيوز” فإن المحاكم الفرنسية مخوّلة بالنظر في جرائم التعذيب، وليس في جرائم القتل.

لذا يشدد “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في شكواه القضائية على تهمة تعذيب خاشقجي وليس قتله، وفق بوردون.

وقال بوردون: “لدى فرنسا واجب قوي للقبض على المشتبه بممارستهم التعذيب إن كانوا متواجدين على أراضينا”.

وأضاف أن اللواء أحمد عسيري “مقيم على الأرجح في فرنسا الآن، أو يأتي إلى هنا على الأقل بانتظام”.

وأضاف بوردون أن اللواء عسيري يجيد الفرنسية، وتابع دروسه في أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية “ويزور بانتظام وزارة الدفاع، حيث لديه معارف هناك”.

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد كشف في مارس 2021، أن صوراً التُقطت حديثاً للمسؤول السعودي السابق أحمد عسيري، نائب مدير المخابرات العامة السعودية وقت اغتيال خاشقجي، تُظهره الصور وهو يعيش حياة مريحة على ما يبدو.

وذلك على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لدوره في عملية اغتيال جمال خاشقجي.

When a killer walks free!

First public image of Major General Ahmad Asiri, less than a month after he was named and sanctioned by the U.S. government for his role in the grizzly assassination of Jamal Khashoggi who should have been celebrating his 63rd birthday today! https://t.co/r5eDWE5nNj

— Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 23, 2021