بالفيديو: قصة مثيرة .. محمد صلاح يروي معاناته مع طبق الكشري الحار والجنيه الوحيد في مصر

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد فريق المنتخب المصري محمد صلاح 28 عامًا.

وهو يروي قصة معاناته عندما كان لاعبًا في مصر قبل الاحتراف داخل النوادي الأوروبية والانتقال إلى عالم الملايين والشهرة.

محمد صلاح وطبق الكشري

وقال اللاعب محمد صلاح في مقطع الفيديو، ” في بداية مشواري الرياضي، كنت أكل كل يوم طبق كشري بجنيه مصري واحد. وهو المتبقي من مبلغ سفره ومصروفه الذي كان يعطيه والده وقيمته 20 جنيه مصري”.

وأردف صلاح، قائلاً: ” كنت أدفع كل يوم كل يوم من أجل الذهاب إلى القاهرة للموصلات 19 جنيه مصري. ويتبقى جنيه واحد فقط من المبلغ. لأشتري به طبق من الكشري، وأضع بداخله كمية كبيرة من الشطة على الطبق لكي أشبع”.

محمد صلاح وعشقه لطبق الكشري

ويعد طبق الكشري من الواجبات الشعبية المصري، التي يعشقها محمد صلاح. عندما كان لاعبا في مشوار عمره في الأندية المصرية قبل الانتقال والاحتراف في صفوف النوادي الأوروبية.

كما ويعد طبق الكشري من الأكلات المفضلة لدى المصريين والأكثر شهرة في دولة مصر كالفول الشعبي.

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وأضاف صلاح، ” كنت أشتري طبق صغير الحجم واضطر إلى ملئه بالشطة الحارة من أجل سد جوعي أثناء العودة التي كانت تستغرق كل يوم 5 ساعات تقريبًا”.

حياته الشخصية

وولد اللاعب المصري محمد صلاح في محافظة الغربية بدلتا مصر، وهو من مواليد 15 يونيو/ حزيران عام 1985م.

قصة مثيرة أول مرة محمد صلاح يحكيها لما واحد من المشجعين سأله بتحب الأكل الحراق ولا لأ؟#MoreLikeMo pic.twitter.com/UFDO9ONloB — OPPO Egypt (@OPPOEgypt) April 29, 2021

محمد صلاح وعالم الاحتراف

وكان النجم الدولي المصري محمد صلاح قد لعب قبل الاحتراف في نادي المقاولون العرب، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي بازال السويسري.

ثم إلى فريق روما الإيطالي، لينقل بعدها إلى صفوف إلى صفوف فريق ليفربول في صيف عام 2017م، مقابل مبلغ 45 مليون يورو. فيما يساوي قيمة صفقة صلاح في سوق الانتقالات أكثر من 100 مليون يورو.

اهيه القصة ديه تعلم كل انسان الصبر ع اي صعب بيواجهه ف حياته وفالاخر كرم ربنا ما له حدود 😍😌 ربنا يوفقك يا صلاح ويعوضك عن اي صعب واجهته ف حياته ⁦❤️⁩ @MoSalah#محمد_صلاح https://t.co/8vASCaAQzH — Nery (@NirmeenMohame13) April 29, 2021

الجمهور والتفاعل مع قصة محمد صلاح

وتعاطف النشطاء مع اللاعب المصري محمد صلاح، معبرين عن حبهم وتعاطفهم مع قصة نجاح، قال أمل في تغريده لها: ” قصة كفاح بياكل كشري بالشطة علشان يشبع، سبحان الله لما ربنا يحب حد بيكرمه ويرزقه”.

بينما قال محمد شويكي، ” هفضل فخور بيك، والله كنا مرينا بنفس الظروف. دي بس ربنا كرمك يا حبيبي ربنا معاك”.

التعاقد مع سواريز عند رحيل صلاح

كما وكشفت “ديبورتيس كواترو” الإسبانية في وقت سابق، أن إدارة فريق ليفربول. سيحاول التعاقد مع مهاجم فريق أتلتيكو مدريد “سورايز”.

في حال رحيل النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي. خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

قصة كفاح بياكل كشرى بالشطه علشان يشبع سبحان الله لما ربنا يحب حد بيكرمة ويرزقه 🙏🏻👑@MoSalah #محمد_صلاح #ليفربول https://t.co/Egjn2XPk4b — amal (@amalatout) April 29, 2021

وأضافت القناة الإسبانية نقلاً مصادر لها في إدارة فريق ليفربول “الريدز”. قائلة: ” إدارة الفريق ترى بأن سواريز خيارًا مثاليًا لتعويض النجم المصري محمد صلاح.

لاعب ليفربول السابق سواريز

كما وتألق اللاعب الأوروغواياني “لويس سواريز”. بشكل ملفت في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة ما بين عام 2014-2011م.

قبل انضمامه إلى فريق برشلونة الإسباني. لينتقل بعدها إلى صفوف جاره أتلتيكو مدريد “البلانكوس” متصدر الدوري الإسباني. الذي مدد عقده مع الفريق حتى الصيف العام المقبل 2022.

التكهنات حول مستقبل محمد صلاح

وزادت التكهنات حول مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح 28 عامًا. مع فريق ليفربول الإنجليزي، بعد فشل النادي من تحقيق أي من الألقاب والبطولات خلال الموسم الجاري.

وخروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام منافسه ريال مدريد الإسباني الذي تأهل إلى دور النصف النهائي.

محمد صلاح : كنت باخد من ابويا 20 جنية كل يوم والمواصلات كلها عشان أروح القاهرة وأرجع 18 ونص وكان بيتبقي معايا جنية ونص، وأنا كنت ببقي عايز أكل وأنا راجع فكنت بجيب طبق كشري أبو جنية وأملاه شطة وأحط شوية دقة عليه واكله عشان أشبع عشان الطبق كان صغير فلو كلته من غير شطة مكنتش هشبع. pic.twitter.com/UEYxwbu5eg — Magicano (@Magicanoo74) April 29, 2021

كما واحتمالية فشل الفريق في المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم. بعد احتلال الفريق في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني من الترتيب برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

لكل مجتهد نصيب ومحدش وصل غير لما تعب ❤️❤️ https://t.co/pIv83Cdyq7 — الMO MO🏴 (@Mohamed26094895) April 29, 2021

يليه المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 15 هدفًا.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 14 هدفاً.

متساويًا مع اللاعب “باتريك بامفورد” الذي يلعب في صفوف ليدز يونايتد. خلال منافسات الدوري الإنجليزي الجاري.

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