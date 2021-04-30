44 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب بين المستوطنين خلال احتفال ديني .. ماتوا اختناقاً وسحقاً تحت الأقدام!

في الوقت الذي وجهت اتهاماتٌ للشرطة الاسرائيلية بالتسبب بالحادثة، اكدت وسائل اعلام اسرائيلية ارتفاع عدد القتلى بين المستوطنين المحتفلين بما يسمى “عيد الشعلة” في جبل الجرمق قرب صفد، شمال فلسطين المحتلة الليلة الماضية .

#صور 📸| 44 قتيلاً واكثر من 100 مصاب بين صفوف المستوطنين جراء انهيار جسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/h2cBZ7CERo — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 30, 2021

ووفقاً لما ذكرته وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلاً عن مصادر طبية، فإنّ عدد القتلى ارتفع الى 44 فيما أصيب 150 آخرين على الأقل، جراء حادث تدافع وتزاحم وانهيار جسر خلال الاحتفالات.

ويبدو أن حالات الوفاة سجلت نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال التدافع.

#فيديو📸 يُظهر جثث المستوطنين في مكان انهيار جسر نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة الليلة الماضية ما ادى لمقتل 44 قتيلاً واكثر من 100 مصاب . pic.twitter.com/Z29DyC8dtW — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 30, 2021

ويحيي هذا الاحتفال الديني التقليدي اليهود المتدينون والحريديون سنويا.

وانتشرت مشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حشوداً ضخمة من المستوطنين خلال احتفالاتهم بما يسمى “عيد الشعلة”.

📸 #فيديو يُظهر الحشود الضخمة للمستوطنين قبل لحظات من انهيار جسر نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة الليلة الماضية ما تسبب بمقتل 44 واصابة ما لا يقل عن 150 آخرين . pic.twitter.com/kOd2bUc8vc — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 30, 2021

كما انتشر مقطع آخر يوثّق اللحظات الأولى للحادثة .

📸#فيديو يوثّق اللحظات الأولى لانهيار جسر نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة الليلة الماضية ما تسبب بمقتل 44 واصابة ما لا يقل عن 150 آخرين . pic.twitter.com/1FrvkN7X1W — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 30, 2021

وبدأ الاحتفال، مساء الخميس واستمر خلال الليل، وهو الاحتفال الأكبر من حيث عدد المشاركين الذي جرى في إسرائيل منذ بداية جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام أن عدد المشاركين في الاحتفال كان كبيرا للغاية قياسا بالعام الماضي، لكن عددهم كان أقل قياسا بسنوات عادية.

وتحقق الشرطة في أقوال مشاركين في الاحتفال، الذين أفادوا بأن الشرطة أغلقت أحد المداخل بالقرب من المدرج، الأمر الذي أدى إلى ازدحام وتدافع تسبب بانهيار المدرج.

اتهامات للشرطة من المستوطنين

وفي هذا السياق، وجه مشاركون من المستوطنين في احتفال “عيد الشعلة” في جبل الجرمق قرب صفد، اليوم الجمعة، اتهامات للشرطة الإسرائيلية وحملوها مسؤولية الحادثة .

📸 مستوطنون شاركوا في احتفال "عيد الشعلة" الديني التقليدي الذي يُحييه اليهود المتدينون يتهمون الشرطة الإسرائيلية ويحملونها مسؤولية انهيار مدرج، ما أسفر عن مقتل 44 شخصا وإصابة 150 آخرين على الأقل في جبل الجرمق قرب صفد الليلة الماضية. pic.twitter.com/oyJeKuF7XC — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 30, 2021

وبعدما رفض ضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية هذه الاتهامات، أعلن قائد المنطقة الشمالية للشرطة، شمعون لافي، أنه يتحمل المسؤولية الشاملة، ومستعد لأي تحقيق تقصي حقائق.

وأضاف لافي: “نحن في مرحلة جمع الأدلة والقرائن من أجل الوصول إلى الحقيقة”.

في المقابل، رفض ضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية اتهامات للافي وتحميله مسؤولية الحادث .

من جهته، وصف رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العدد الكبير للقتلى والإصابات في حادثة انهيار الجسر نتيجة التدافع والتزاحم الليلة الماضية بـ(المأساة والكارثة).

📸 رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو يصف العدد الكبير للقتلى والإصابات ( 44 قتيلاً واكثر من 150 مصاب) في حادثة انهيار جسر نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة الليلة الماضية بـ(المأساة والكارثة). pic.twitter.com/6vhrQWINmB — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 30, 2021

وحتى قبل وقوع التدافع، أفادت فرق الاسعاف الاسرائيلية بأنها تدخلت لإسعاف عدد من المستوطنين أغمي عليهم بسبب الحر الشديد وآخرين أصيبوا بحروق طفيفة جراء النيران التي يتم إضرامها إحياء لهذه المناسبة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت المستوطنين في سنة 2020 تنظيم الاحتفال بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وفي العام 2019 قدر المنظمون عدد المستوطنين الذين شاركوا في الاحتفال بحوالي ربع مليون شخص.

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