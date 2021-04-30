“اعترف بفعلته”.. الحكم بالسجن على نجم ريال مدريد السابق بتهمة ترويج المواد الإباحية للأطفال

أصدرت محكمة محلية في مدينة دوسلدورف بألمانيا، على مدافع فريق ريال مدريد الدولي السابق الألماني” كريستوف ميتسلدر”.

بالسجن ل10 شهور مع وقف التنفيذ، بعد اعترافه بتهم استغلال الأطفال في ترويج المواد الإباحية عبر شبكة الإنترنت.

المحكمة الألمانية وميتسلدر

وأفادت تقارير صحفية ألمانية، بأن جلسات محاكمة اللاعب السابق ميتسلدر كانت قد تستمر حتى العاشر من شهر مايو/ آيار القادم.

لكن إقرار واعتراف اللاعب بفعلته ومشاركة تلك الصور الإباحية للأطفال القصر وترويجها عبر الانترنت.

ميتسلدر والإقرار بفعلته

وأضافت، بأن اللاعب الدولي وميتلسدر أقر بفعلته والتهم الموجه إليه في الجلسة الأولى من محاكته أمام المثول أمام محكمة ألمانية محلية، إرساله في عام 2019 ملفات إباحية لفتيات قاصرات عبر تطبيق “الوتسأب”.

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وكان ممن أرسل لهم صديقته السابقة التي قامت بإبلاغ الشرطة عن أفعاله. فيما عثر داخل هاتفه الشخصي أثناء التحقيق معه على نحو 297 ملف تتعلق بالمواد الإباحية عن الأطفال.

نجم ريال مدريد ميتسلدر والمواد الإباحية

وقد اعترف اللاعب السابق ” كريستوف ميتسلدر” بالتهم الموجه إليه، قائلاً: ” لقد حصلت على الصور الإباحية مجانًا من على شبكة الإنترنت وأخذت تلك اللقطات وقمت بإرسالها وترويجها إلى الأطفال والفتيات القاصرات”.

وأردف الألماني ميتسلدر، ” أقبل بالحكم الموجه لي. كما وأطلب المغفرة من ضحايا الاعتداءات الجنسية، ويتوجب عليّ أن أعيش بقية حياتي مع هذا الذنب”.

بحسب@Tagesspiegel يتعين على لاعب كرة القدم السابق كريستوف ميتسلدر الذهاب إلى المحكمة. وبحسب إعلان يوم الاثنين ، قبلت المحكمة قرار الاتهام المقدم من النيابة. بالطبع اللاعب ينفي هذه المزاعم و من المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في محكمة مقاطعة دوسلدورف في 29 أبريل.👇👇👇 pic.twitter.com/GLOON6vBC8 — HatemNajem87 (@HatemNajem87) February 22, 2021

وأكد ميتسلدر، أنه لم يشارك قط في “هجمات على أطفال أو شبان خلال التحقيق مه، على الرغم من التعليقات في المحادثات”.

وفي سياق أخر، عبر الألماني ميتسلدر عن فخره بمسيرته الرياضية وخدمته للمجتمع، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه شارك الصور رغم معرفته.

بالمعاناة الرهيبة التي يتعرض لها الأطفال بسبب كل ملف رقمي يقوم بمشاركته وإرساله إلى الأطفال القاصرين من أجل تشجيع التحرش الجنسي.

ميتلسدر واعتزال كرة القدم

واعتزل اللاعب الدولي الألماني ميتسلدر ونجم ريال مدريد الإسباني السابق كرة القدم في عام 2014.

كما وأسس في 2016 جمعية تحمل اسمه لدعم الأطفال المحرومين اجتماعيًا في كافة أنحاء دولة ألمانيا.

المسيرة الاحترافية مع ريال مدريد

ولعب المدافع الألماني السابق ميتسلدر لنادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال الفترة 2000-2007.

لينتقل بعدها إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة ما بين 2007-2010. ليعود إلى الدوري الألماني من جديد من بوابة شالكه ويعتزل بعدها عالم كرة القدم.

اتهمت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف اللاعب الألماني السابق كريستوف ميتسلدر (لاعب بوروسيا دورتمند وريال مدريد السابق) رسميًا بجرائم تتعلق بحيازة وتوزيع مواد إباحية خاصة بالأطفال، وفقًا لمجلة دير شبيغل. pic.twitter.com/WlivMJyIpL — مُحـــارِب (@Eidoz55) September 5, 2020

فيما وخاض ميتسلدر نهائي مونديال عام 2002 وكذلك كأس أوروبا عام 2008 مع منتخب بلاد ألمانيا، كما ولعب نحو 47 مباراة دولية خلال الفترة ما بين عام 2001 وحتى عام 2008م.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

ترتيب برشلونة وإشبيلية

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة.

في المركز السادس. وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

غرناطة وسيلتا فيغو

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

كريم بنزيما في وصافة ترتيب الهدافين

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

إنها السوبر الإثارة و التشويق و الجنون 🔥🔥🔥🔝🔝🔝🔝🔥🔥🔥#LaLigaSantander pic.twitter.com/fqkMi9hzIG — LaLiga (@LaLigaArab) April 29, 2021

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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