زوجة زاهي وهبي تنشر أوّل صورة له بعد تدهور صحته بسبب كورونا وتكشف حالته

نشرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات اول صورة لزوجها الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي بعد اصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وظهرت رابعة الزيات وهي تحتضن زوجها زاهي وهبي وعلقت: الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء شكراً يا رب، شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي ليحفظكم الله جميعاً .

الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

شكراً يا رب،

شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،

شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة

محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي

ليحفظكم الله جميعاً #زاهي_وهبي pic.twitter.com/z8kl0NkrnX — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 30, 2021

وفاة زاهي وهبي بنقص الأكسجين .. اشاعة!

قبل ايام، تناقلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي، متأثرا بنقص الأكسجين الحاد بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو ما نفته زوجته الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات.

وكتبت رابعة الزيات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “زاهي بخير، لا تصدقوا الإشاعات”.

زاهي بخير ، لا تصدقوا الإشاعات #زاهي_وهبي — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 24, 2021

وكذلك نفى الناقد الفني اللبناني عبيدو باشا المقرب من زاهي وأسرته، وفاته، وقال بتغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “لا يزال زاهي وهبي يقاتل . لا يحتاج إلى سموم الإشاعات . حاله مستقرة ، كما قالت لي رابعة . وجسمه بدأ بالتجاوب مع ايداع الأوكسيجين. أول الحلم بالنجاة ، تصويب الكلام”.

لا يزال زاهي وهبي يقاتل . لا يحتاج إلى سموم الإشاعات . حاله مستقرة ، كما قالت لي رابعة . وجسمه بدأ بالتجاوب مع ايداع الأوكسيجين. أول الحلم بالنجاة ، تصويب الكلام . — abido bacha (@AbidoBacha) April 24, 2021

إصابة زاهي وهبي بفيروس كورونا

وأعلن زاهي وهبي قبل أيام إصابته بفيروس كورونا، وكتب في تغريدة عبر تويتر: أرجو من الأصدقاء قبول اعتذاري عن تقصيري في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابتي بفيروس #كورونا(كوفيد ١٩)”.

وتابع وهبي في تغريدته: “تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمدلله أنها شارفت على نهايتها. أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعاً”.

أرجو من الأصدقاء قبول اعتذاري عن تقصيري في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابتي بفيروس #كورونا(كوفيد ١٩)، تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمدلله أنها شارفت على نهايتها.

أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعاً. — Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) April 17, 2021

وأعلنت لاحقاً رابعة الزيات أن زوجها يتواجد في المستشفى لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا إذ يعاني من نقص الأكسجين في الدم.

من هو زاهي وهبي!!

يُذكر أن زاهي وهبي (56 عاماً)، ولد في بلدة عيناتا الحدودية في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، وعاش وحيداً في كنف والدته إذ كان والده مهاجراً.

ونشأ زاهي وهبة في بيت ريفي متواضع؛ وتأثر منذ طفولته بقصص والدته عن الأنبياء والأولياء والمرويات الشعبية عن الزير سالم وسيف بن ذي يزن وعنترة، ما صقل موهبته الأدبية منذ الصغر.

وكان لواقع الجنوب اللبناني حيث نشأ، تأثيراً كبيراً على زاهي وهبي، حيث تفتح وعيه على وقع الاجتياحات الإسرائيلية المتتالية.

وفي عام 1982، تم اعتقال زاهي وهبي بسبب انخراطه في مواجهة العدو الإسرائيلي للبنان، وسُجن في معتقل “عتليت” داخل فلسطين المحتلة ثم في معتقل “أنصار” في جنوب لبنان حيث بقي في الأسر لمدة سنة.

وفي عام 1985، تكرر اعتقال وهبي في مدينة بنت جبيل لأيام معدودة فقط، وغادر على إثرها الجنوب اللبناني إلى العاصمة بيروت.

وهناك انتسب وهبي إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، وبدأ في الوقت نفسه عمله الإعلامي في إذاعة “صوت المقاومة الوطنية ” وجريدة “الحقيقة”، ثم جريدة “النداء”.

وانتقل وهبي بعدها للعمل في صحيفة النهار اللبنانية لمدة 8 سنوات كمحرر ثقافي وناقد.

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كما عمل وهبي لمدة سنة في تلفزيون الجديد تزامناً مع عمله في النهار ، ثم انتقل إلى تلفزيون المستقبل فعمل فيه منذ تأسيسه في أوائل التسعينات من القرن العشرين، حيث قدم العديد من البرامج أشهرها خليك بالبيت الذي استمر لمدة 15 عاماً متتالية ونال نجاحاً واسعاً وحصد عدداً كبيراً من الجوائز وشهادات التقدير.

وفي 2011، انتقل وهبي إلى قناة الميادين حيث يُعد ويُقدِّم برنامج بيت القصيد الذي لا يزال مستمراً حتى الآن.

وحاور وهبي بعض عمالقة الفن الأدب والفن العرب مثل سعيد عقل، أدونيس، محمود درويش، أحمد فؤاد نجم، عبد الرحمن الأبنودي، فاتن حمامة، عادل إمام، نور الهدى، صباح، وديع الصافي.

كما حاور وهبي العديد من القادة والشخصيات السياسية مثل إلياس الهراوي، رفيق الحريري، حسن نصر الله، والأمير خالد الفيصل، وفاروق القدومي، وعزمي بشارة، وفدوى البرغوثي وغيرهم.

كورونا في لبنان

وفيما يخص الحالة الوبائية في لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية الخميس بتسجيل 25 وفاة و1336 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1309 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 525 ألفا و577، منها 7249 وفاة، و457 ألفا و758 حالة تعاف.

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