انهيار كريم عفيفي في كبسولة “رامز عقله طار”.. شاهد فيديو الحلقة الـ 16

وقع الفنان الكوميدي كريم عفيفي اليوم، الأربعاء، ضحية الحلقة الـ16 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

كريم عفيفي ضحية رامز عقله طار

وبدأ رامز جلال، في السخرية من كريم عفيفي وملابسه أثناء استقباله، كعادته مع معظم الضيوف.

واستقبل كريم في البداية المطرب الخليجي حسن عيسري، وبدأ في إقناعه بأن حضوره من أجل افتتاح الملاهي الترفيهية خلال احتفالية موسم الرياض 2021.

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ودخل “كريم عفيفي” في مغامرة مسلية في لعبة “بينت بول”، واختبأ رامز؛ ليضرب كريم بالبندقية دون أن يلاحظه.

ورد “كريم”، قائلًا: ” الرصاص خلص، والبتاعه دي بتوجع أوي وبتلسع جدًا”.

وسخر رامز جلال من كريم عفيفي وتوعد له خلال الحلقة قائلا: “دة منظر فنان جاي يفتتح ملاهي دة جاي يفتح مقلة لب، واية الشعر دة يا كريم دانتا هتشوف مقلب جامد”.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وفي البرنامج يستدرج الضيف كل من الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

ويبدأ “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”.

ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “مراد” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

وبعدها يدخل الضيف بصحبة رامز إحدى المركبات في الملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز.

ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشكل عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف.

ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

هذا ويشهد الموسم الحالي من برنامج رامز جلال، والذي يحمل اسم “رامز عقله طار”، ظهور عدد كبير من الفنانين والمشاهير كضيوف، هم دينا الشربيني وأحمد سعد وملك قورة ورمضان صبحي.

وريم مصطفى وسمية الخشاب وويزو وجميلة عوض وأمينة وإسلام إبراهيم ونسرين طافش وكريم عفيفي ومعتصم النهار ومحمد هنيدي، وحمو بيكا، وكنده علوش، ومحمد عبد الرحمن ورحاب الجمل ومروان محسن وحمادة هلال وأحمد مالك ومحمود عبد الرحيم “جنش” ،ومحمد مجدي أفشة وآخرين.

هل تحرش رامز جلال بريم عبدالله

وأمس الثلاثاء، وقعت الفنانة السعودية ريم عبدالله، ضحية الحلقة الـ15 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

ريم عبدالله ضحية رامز عقله طار

وبدأ رامز جلال، في السخرية من ريم عبدالله أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وسخر رامز جلال من حواجب ريم عبدالله في مقدمة الحلقة، قائلًا: “دي ساحبها سكينة معجون”.

وظهر رامز يتحرش بشكل صريح بالفنانة السعودية في فقرة “إطلاق الرصاص المطاطي”.

وقبل الفقرة قال:”بستأذنكوا رايح في مهمة انتحارية لتقطيع بنطلون البنت دي”

وأمطر رامز ريم عبدالله بالطلقات المطاطية في المنطقة الحساسة من الخلف متعمدا ذلك، فيما اعتبره ناشطون تحرشا صريحا وسلوك غير لائق.

هذا وجاء رد فعل الفنانة السعودية ريم عبد الله بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال ببرنامج “رامز عقله طار” المذاع علي قناة “mbc مصر” قويا.

وتابعت ريم عبد الله:”حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رامز..الله يخرب بيتك..ليه يا رامز ..انت مجنون”.

وسألت ريم عبد الله الفنان رامز جلال، قائلة:”انت ناوي تدبح حد وترتكب جريمة؟ ليعلق الفنان:”والله بنحبك ..أعوذ بالله إنى ارتكب جريمة”.

من هي ريم عبدالله؟

ويشار إلى أن الفنانة السعودية ريم عبدالله اسمها الحقيقي نورا العتيبي.

عملت مع النجم ناصر القصبي في أكثر من تجربة درامية ناجحة وتعتبره نجمًا في الكوميديا.

بدأت مسيرتها الفنية عام 2007 في مسلسل “طاش ما طاش 15”.

توالت بعدها أعمالها في العديد من المسلسلات منها: “الساكنات في قلوبنا عام 2009، العذاب عام 2010، هوامير الصحراء 4 عام 2012، وكلام الناس 3 عام 2014”.

شاركت ريم في بطولة “سيلفي” عام 2016، والذي تصدرت تريند تويتر بمجرد ظهورها في أول حلقاته الخمس.

قامت ببطولة “العاصوف” عام 2018، “عندما يكتمل القمر” عام 2019.

من أفلامها السينمائية: فيلم “وجدة” عام 2012، ، كما شاركت في دوبلاج المسلسل الكرتوني السعودي “المصاقيل”.

كذلك حازت ريم عبدالله على “وسام التميز” لأكثر الشخصيات تأثيرًا عام 2014 عن منطقة الخليج العربي من قبل “المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية”.

ويشار إلى أن برنامج رامز جلال «رامز عقله طار» يعرض يوميًا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على «MBC مصر» الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على «MBC مصر» 12:00 منتصف الليل.

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