الموت يفجع الفنانة الكويتية حياة الفهد .. ونعي واسع

فجعت الفنانة الكويتية حياة الفهد اليوم الثلاثاء، بوفاة شقيقتها غنيمة أحمد الفهد، وتلقت حياة الكثير من برقيات التعزية في وفاة شقيقتها من داخل الوسط الفني وخارجه.

وفاة شقيقة حياة الفهد

هذا ونعت حياة الفهد شقيقتها غنيمة عبر حسابها على موقع “انستغرام”، برسالة مؤثرة تفاعل معها العديد من النشطاء.

حيث كتبت ما نصه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى، غنيمة أحمد الفهد شقيقة حياة أحمد الفهد.”

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وتابعت:”اللّهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مغردون يشاطرون حياة الفهد أحزانها

هذا وتفاعل عدد كبير من النجوم مع خبر وفاة شقيقة حياة الفهد وتقدموا عبر تغريداتهم إلى الفنانة الكويتية بواجب العزاء، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

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ومن أبرز الذين شاطروا حياة الفهد أحزانها، الفنان بشار الشطي، وكذلك الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم.

بالإضافة إلى الفنانة زهرة الخرجي، التي كتبت بدورها: “عظم الله أجرك يا الغالية .. الله يرحمها ويغفر لها ويصبرك”.

حياة الفهد ” مارغريت “

هذا وعادت النجمة حياة الفهد إلى الموسم الدرامى هذا العام بدور مختلف، وهو مارجريت، سيدة مثقفة عاشت فترة طويلة في المملكة المتحدة، ومنظمة، صارمة جدًا.

ولكنها ليست قاسية، هى ابنة لأم إنجليزية وأب عربى، تنتقل من الغرب نحو الشرق، لتعيش عالمًا مختلفًا اجتماعيًا وعلميًا، خلال فترة زمنية معينة، وعندما تعود إلى بلدها تصبح محملة بخليط يجمع بين العملية الشديدة والأصالة.

وتبدأ بتغيير من حولها من الكبار والصغار.

الملكة إليزابيث و”أم سوزان”

وأثار المسلسل الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرح أولى حلقاته بسبب التشابه الملحوظ بين الملكة إليزابيث و”أم سوزان” (شخصية الفهد في المسلسل).

حيث أثنى المتابعون على أدائها وحضورها الطاغي على الشاشة وكذلك اختيار الأزياء والمناظر المتوافقة مع طبيعة تلك الفترة.

ويعتبر هذا العمل هو التعاون الثاني مع الأخوين محمد وعلى شمس، في ثاني تجربة تجمعهما مع الفهد بعد مسلسل “أم هارون” الذى عرض رمضان الماضي.

الجزء الثاني من مسلسل ام هارون

وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد كشفت عن مفاجأة متعلقة بالجزء الثاني من مسلسل ”أم هارون“ الذي أثار عرضه على شاشة MBC رمضان الماضي ضجة واسعة واتهامات بالترويج للتطبيع .

وأعلنت حياة الفهد تأجيل تصوير الجزء الثاني من مسلسل ”أم هارون“ ويحمل اسم “عرش الطاووس” إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان بسبب تجدد أزمة فيروس كورونا وعودة دول إلى الإغلاق مرة أخرى. خاصة أن هذا العمل سيتم تصويره في إحدى الدول الأوروبية.

وقالت “حياة ” عبر”إنستغرام“: ”تم استبدال العمل في عمل آخر اجتماعي درامي كوميدي.. سيتم الإعلان عنه بعد يومين على صفحتنا مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.. وبإذن الله تعالى العمل القادم لشهر رمضان الكريم مفاجئة جميلة للجمهور سنعلن عنها قريبًا مع المخرج باسل الخطيب“.

وأثار مسلسل “أم هارون” غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” لاحتوائه إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.

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