كويتي زاد الجرعة وهدد بذبح والده إذا لم يهاتفه وزير الداخلية .. ثم وقعت المصيبة!

تسبب شاب كويتي بحادث مروري أسفر عن وفاة مقيم هندي، وإصابة زميله المصري، وذلك بعد ظهوره بفيديو وهو بحالة غير طبيعية.

“سأذبح والدي”!

وظهر الشاب بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمسك بكيس يحتوي على حبوب مؤثرات عقلية، ويقوم بتصوير نفسه في منطقة ميناء عبدالله بمحافظة الأحمدي في الكويت.

وكان الشاب يردد عبارات قبل الحادث، مهدداً بذبح أبيه، كما طالب بإجراء مكالمة مع وزير الداخلية قائلاً: “راح أذبح أبوي الحين ويموت، هذه الحبوب، أريد من وزير الداخلية أن يكلمني”.

واستكمل الشاب هلوسته داخل السيارة وقال: “وزارة الداخلية أبيكم لا أذبح نفسي، سمعوا كل الناس أنا متعاطي صح؟ بس والله الحين أذبح كل واحد يخرّب الكويت والله لخلّي الكويت أحسن دولة والله، كان حلم حياتي أدخل بالداخلية وأتزوج”.

صور نفسه قبل الحادث القاتل

وانتشر فيديو لذات الشخص وهو يصور نفسه خلال قيادته مركبته بسرعة كبيرة وهو في حالة عدم اتزان، قبل أن يظهر بفيديو آخر وهو مصاب جراء حادث مرور الذي تسبب بوفاة وافد هندي وإصابة آخر مصري.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “في شأن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يتضمن ظهور شخص وهو بحالة غير طبيعية وتسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة شخص من جنسية آسيوية، فقد تم نقل أطراف الحادث إلى المستشفى”.

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية قامت بالتحفظ على الشخص المتسبب بالحادث، تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الإعلام الأمني: التحفظ على الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو وهو بحالة غير طبيعية وتسبب بحادث مروري pic.twitter.com/fXXMJpMbML — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 17, 2021

كما تم التحفظ على مركبة المتعاطي التي عثر بداخلها على كمية من المواد المخدرة.

وافد عربي يزرع الماريغوانا

وعلق لواء الشرطة المتقاعد حمد السريع على الحادثة قائلاً: ” للاسف مره اخرى لمن يطالب بالسماح بتعاطي المخدرات ولا يعي آثارها المدمرة، تم نقل المدمن الي مستشفى العدان تحت الحراسة ونقل الجثه للطب الشرعي”.

وليس صحيح ان الشاب الذي يتحدث بنفسه عن تعاطية للمخدرات هو من تسبب بحادث الأمس في الجهراء. وللاسف مره اخرى لمن يطالب بالسماح بتعاطي المخدرات ولا يعي آثارها المدمرة. تم نقل المدمن الي مستشفى العدان تحت الحراسة ونقل الجثه للطب الشرعي – 2. — حمد السريع (@bomshary871) April 17, 2021

وفي سياق آخر، تمكن قطاع الأمن الجنائي في الكويت من ضبط وافد عربي قبل أيام يقوم بزراعة شتلات نبات الماريغوانا المخدر بقصد التعاطي والاتجار.

وكانت معلومات وصلت إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام مقيم بزراعة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار في جاخور في كبد.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات ورصد تحركاته، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار الاذن القانوني اللازم وضبطه في احد الجواخير المستأجرة بمنطقة كبد.

وعثرت مكافحة المخدرات على 15 شتلة من نبات الماريغوانا المخدرة جاهزة للبيع وقطعة صغيرة من مادة الحشيش وعدد 3 أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.

وتمت احالة المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

جرائم مرتبطة بالمخدرات

هذا وقد شهدت الكويت مؤخراً عدة جرائم ترتبط مباشرة بالمخدرات، حيث قررت السلطات قبل أسابيع إبعاد مقيمة أردنية عن البلاد، بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبطها إثر حادث إنقلاب سيارة. بينما يتم البحث عن مقيم سوري آخر، حرضها على تعاطي المخدرات.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية حينها عن مصدر أمني قوله إن البداية كانت ببلاغ عن انقلاب سيارة في منطقة السالمية بمحافظة حولي. فانتقل رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية إلى مكان البلاغ.

ولدى وصولهم ومعاينتهم للسيارة المنقلبة وجدوا بداخلها فتاة في حالة غير طبيعية، واشتبهوا أنها تحت تأثير المخدرات، وأجروا لها الإسعافات الأولية.

خدعها السوري وهرب

وبعد استعادة الفتاة للوعي والإدراك، ذكرت أنها كانت برفقة شخص من الجنسية السورية تعاطت معه مادة مخدرة. وبعد انقلاب السيارة التي كان يقودها، ترجل منها وتوارى عن الأنظار، وتركها بمفردها، وتم نقلها إلى المخفر على ذمة قضية تعاطٍ.

وبالاستعلام عن بيانات الفتاة، اتضح أنها من الجنسية الأردنية، وبتفتيش السيارة، عثر فيها على مواد مخدرة، إضافة إلى أوراق تخص قائد المركبة. وتم تعميم بياناته على المنافذ، تمهيداً لضبطه والتحقيق معه، فيما قررت الجهات الأمنية إبعاد الأردنية عن البلاد.

متعاطيتان تتطاولان على الأمن

وفي نفس اليوم، شهدت محافظة حولي أيضاً جريمة تتعلق بالمخدرات، حين قامت فتاتان (مواطنة وغير محددة الجنسية) بالسير بسيارة. مخالفة لشروط الأمن والمتانة وتعاطي الحشيش.

ولم تكتفيا بذلك، بل تطاولتا على رجال الأمن، فأحيلتا معاً إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ضبطهما ملغمتين بالممنوعات.

وذكر مصدر أمني لنفس الصحيفة أنذاك أن رجال الأمن، وفي أثناء قيامهم بجولة تفقدية في منطقة حولي، اشتبهوا في مركبة تفتقد لشروط الأمن والمتانة.

اقرأ أيضاً: نادين نجيم في وصلة رقص صدمتها بعد مشاهدة الفيديو!

وباستيقافها وجدوا على متنها فتاتين بدا أنهما في حالة غير طبيعية، وحين طُلب منهما الترجل، تطاولتا على رجال الأمن ورفضتا الامتثال للأوامر.

لكن رجال الأمن أحكموا سيطرتهم عليهما وبالتدقيق على بياناتهما، ظهر أن إحداهما مواطنة، والثانية من فئة “البدون”.

وتم حجز السيارة لمخالفتها قوانين ولوائح المرور، وفي أثناء نقلها شاهد رجال الأمن مواد مخدرة وورق رشيد للتعاطي في داخلها.

وبتفتيش الفتاتان، اتضح أنهما تحملان بحوزتهما كيساً متوسط الحجم به كمية من الحشيش، واعترفتا بالتعاطي، وتم تحريز المضبوطات. وإحالتها معهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات”.

المخدرات في الكويت

الجدير بالذكر أن تعاطي المخدرات في الكويت بين المراهقين والشباب، أصبح مصدر قلق للمسؤولين.

ومازاد من تفاقم الظاهرة، تفشي أنواع جديدة تتطلب وضع آلية مختلفة عما سبق في محاولة للحدّ منه.

وهناك عوامل زادت نسبة تعاطي المخدرات في الكويت بين المراهقين والشباب، منها وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت الوصول إليها.

هذا وقد ظهرت أيضاً أنواع جديدة منها تباع بأسعار رخيصة ويمكن للمراهقين الحصول عليها.

وتكثر عمليات تهريب المخدرات إلى الكويت، ويعمد المهربون إلى وضعها داخل البضائع القادمة من البلاد، أو عن طريق سفن الصيد. التي تدخل إلى الكويت بشكل رسمي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك