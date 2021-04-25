بالصور: شقة ميسي الجديدة والفاخرة في مكان لا يخطر على بال عشاقه!

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عامًا المهاجم في فريق برشلونة الإسباني. قد اشترى شقة عملاقة وفاخرة في مدينة ميامي الأمريكية مقابل 7.3 مليون يورو.

ميسي وتفاصيل شراء الشقة الجديدة

وأفادت الصحيفة الإسبانية، فإن الشقة الجديدة التي اشتراها هداف الدوري الإسباني مع فريق برشلونة ميسي.

صور | 🏘️ عائلة ليو ميسي، اشترت مقابل 7.3 مليون دولار، منزل مفروش، فيه أربع غرف نوم، وأربعة حمامات، يطل على البحر، في مبنى فريد من نوعه في منطقة "صني آيلز بيتش"، التي تقع شمال ميامي بيتش. pic.twitter.com/qzrsnm7YAA — InCampNou (@InCampNou) April 23, 2021

تتألف من 4 غرف نوم و4 حمامات، وإطلالات خلابة على شاطئ البحر كما أنها تقع في موقع مميز ومبنى فريد من نوعه وسط مدينة ميامي الأمريكية.

مساحة شقة ميسي

ووفقًا للتقارير الإسبانية التي نشرت الخبر خلال الأيام الماضية، فقد تبلغ مساحة الشقة الجديدة نحو 511 مترًا، بالإضافة إلى شرفة تبلغ مساحتها 195 مترًا.

اقرأ المزيد: باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ميتز ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي

كما أنها تحتوي على حمامات سباحة وصالة للياقة البدنية وستوديو وغير ذلك من وسائل الرفاهية داخل شقة ميسي الجديدة.

ميسي وخطوة الرحيل عن برشلونة

فيما تم تفسير تلك الخطوة بعد قيام اللاعب ليونيل ميسي بشراء شقته الجديدة، على أنها رغبة من جانب النجم الأرجنتيني على ختام مسيرته الاحترافية مع فريقه برشلونة مع نهاية الموسم الجاري الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

نجم نادي برشلونة #ليونيل_ميسي يشتري شقة في مدينة ميامي الأميركية بسعر 7.3 ملايين دولار #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/OSv9eliuH7 — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) April 24, 2021

وحسب التقارير الصحفية السابقة، فقد اشترى بالفعل ميسي منذ نحو عامين شقة في برج بورش ديزاين. المكون من 60 طابق في ميامي بيتش مقابل 5 ملايين دولار أمريكي.

زوجة ميسي ومكان راقٍ

وقد كشفت “موندو ديبورتيفو في وقت سابق، بأن زوجة ميسي “أنتونيلا روكوزو “. تبحث عن منزل جديد. في مدينة “غراف” القريبة من مدينة برشلونة. من أجل التغيير وإيجاد المكان الراقي بعيدًا عن الازدحام.

فكرة بقاء ميسي مع برشلونة

وأضافت الصحيفة، بأن تركيز زوجة ميسي هو إيجاد مكان جديد في برشلونة في هذا الوقت. يعزز فكرة استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني واحتمال تجديد عقده مع نهاية الموسم الحالي.

The Real Deal | أنفق نجم برشلونة, ليو ميسي, مبلغ 7.3 مليون يورو على شراء شقة مطلة على البحر 💸 حصلت عائلة الأرجنتيني على شقة مفروشة بأربع غرف نوم وأربعة حمامات وإطلالة على البحر في مبنى فريد من نوعه بـ صني آيلز بيتش بالقرب من وسط مدينة ميامي 💸 المساحة الداخلية تبلغ 511م مربع pic.twitter.com/SFC3Fj4Qhl — FCB World (@FCBW_A7) April 24, 2021

عقد ميسي مع برشلونة

كما ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق برشلونة الإسباني، في شهر يونيو/ حزيران المقبل من العام الجاري 2021. فيما لم يقرر اللاعب بعد البقاء أو الرحيل عن فريق برشلونة الإسباني.

ميسي والتتويج بكأس الملك

ونجح فريق برشلونة الإسباني لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا. يوم السبت الماضي، بعد فوزه على منافسه أتلتيك بلباو، برباعية نظيفة دون رد.

The Real Deal | أنفق نجم برشلونة, ليو ميسي, مبلغ 7.3 مليون يورو على شراء شقة مطلة على البحر 💸 حصلت عائلة الأرجنتيني على شقة مفروشة بأربع غرف نوم وأربعة حمامات وإطلالة على البحر في مبنى فريد من نوعه بـ صني آيلز بيتش بالقرب من وسط مدينة ميامي 💸 المساحة الداخلية تبلغ 511م مربع pic.twitter.com/XXbD2mPDNP — Transfer Market 🗞️ (@TransferMarkket) April 24, 2021

إلى جانب تحقيق فوزه الأخير على منافسه خيتافي في الدوري الممتاز “الليغا” بخمس أهداف ثمينة مقابل هدفين. ومواصلة الصراع على الوصول إلى صدارة الترتيب.

فكرة البقاء مع برشلونة

وأبلغ قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي بالفعل رئيس النادي لبورتا. في فكرة البقاء داخل صفوف الفريق إلى أن يقرر اعتزال عالم كرة القدم.

ميسي ورونالدو هذا الموسم🐐🔥 لعب 41🏟 لعب 38🏟

سجل 33⚽️ سجل 32⚽️

صنع 🅰️12 صنع 🅰️5 pic.twitter.com/H8Y5WBW63g — CairoStadium (@Cairo_Stadium) April 23, 2021

لكنه حدد ثلاثة شروط لبقائه. حتى لا يشعر بالندم على قراره حينما يفكر في الاعتزال بعد عامين أو ثلاثة أعوام. وانهاء مسيرته الاحترافية الكروية.

شروط ميسي

وأوضحت تلك التقارير الإسبانية. بأن ليونيل ميسي قد طلب شروط من أجل بقائه في صفوف فريق برشلونة، تمثلت في تعزيز القوة الضاربة للفريق بصفقة من الطراز العالمي.

إلى جانب الاستمرار في تصعيد سياسة ألمع جواهر أكاديمية نادي برشلونة ” لاماسيا”. مع ضرورة الإبقاء على أسماء شابة مثل أنسو فاتي. بيدري.

طريقة التعامل

كما وطلب اللاعب الأرجنتيني ميسي. أن يكون التواصل مع المدرب الهولندي “رونالد كومان”، بشكل مباشر. حيث أن اللاعب يشعر بالإحباط من طريقة التعامل الذي يفعلها المدربون السابقون.

تبقى 70 يوم على نهاية عقد الأسطورة ليو ميسي مع نادي برشلونة ⏳ pic.twitter.com/PuKNR5lZ9x — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) April 24, 2021

كما ورد ميسي على أن الحفاظ على العلاقة الجيدة بين المدرب كومان واللاعبين في صفوف الفريق “البلوغرانا”. إلى جانب تعزيز الحوارات الإيجابية مع الرئيس خوان لابورتا. والسكرتير الفني للنادي رومان بلانز مع اللاعبين.

تعهد لابورتا لإبقاء ميسي

وقد صرح في وقت سابق رئيس برشلونة الجديد “خوان لابورتا، قائلاً: ” لو فزت في بالانتخابات، سأسعى إلى إبقاء اللاعب ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة. وعلاقتي وطيدة مع “البرغوث” تصل لحد الصداقة”.

"كواترو": الحديث الذي دار بين لابورتا وميسي بعد نهائي كأس الملك: ميسي للرئيس:" أذهب أو أبقى؟ سوف أجعل الأمر سهلًا بالنسبة لك". تحدث ميسي ولابورتا على انفراد بعد تحقيق كأس الملك، ولا زال خورخي ميسي موجودًا بالفعل في برشلونة لإجراء أول مفاوضات مع النادي، pic.twitter.com/XYKzfW88Lz — Cules. (@BarcaZone4) April 19, 2021

كما وتولى المرشح لابورتا رئاسة نادي برشلونة الإسباني. خلال الفترة (2003-2010) رئاسة برشلونة قبل أن يفوز في الانتخابات الأخيرة. والتي شهدت انتعاشه الفريق الانتعاش في فترته على صعيد الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ميسي وصدارة ترتيب الدوري

ويتربع اللاعب ليونيل ميسي صدارة ترتيب الدوري الإسباني “الليغا”. خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 25 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن مهاجم فريق ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما الذي يحتل الوصافة برصيد 21 هدفًا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد