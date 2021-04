“شاهد” خطأ حارس فريق أرسنال الكارثي يتسبب في سقوط فريقه أمام إيفرتون منذ ربع قرن

نجح فريق إيفرتون من تحقيق الفوز الصعب أرسنال. خلال منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بعد الخطأ الكارثي الذي ارتكبه الحارس الألماني “”بيرند لينو” 29 عامًا.

في التصدي لكرة التي عانقت شباك مرماه. ليهدي منافسه من تحقيق الفوز الصعب في المباراة بهدف نظيف دون رد.

وشهدت المباراة القوة والشراسة بين كلا الفريقين. وتكافئ الفرص من السيطرة والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الميدان.

كما وارتكب حارس المرمى الألماني “لينو” الذي سجل هدف في مرمى فريقه. بعد فشله في التصدي لهدف لأحد لاعبي فريق إيفرتون الإنجليزي في الدقيقة ال 76 من عمر زمن المباراة.

لتنتهي المباراة بفوز إيفرتون بهذا الهدف على المستضيف فريق أرسنال في ميدانه وخطف النقاط الثلاثة المهمة وحرمانه في الصعود في ترتيب الدوري الممتاز.

ويعد خسارة فريق أرسنال “المدفعجية” الإنجليزي بعد الخطأ الذي ارتكبه حارس فريقه “بيرند لينو”.

الذي تسبب في سقوطه داخل ميدانه أمام منافسه إيفرتون. للمرة الأولى منذ عام 1996م. ليهدي فريق الضيف الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة.

وشهدت المباراة احتجاج جماهير فريق أرسنال الإنجليزي أمام ملعب الإمارات على مالكي النادي الإنجليزي. بعد مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ”.

