“شاهد” خطأ حارس فريق أرسنال الكارثي يتسبب في سقوط فريقه أمام إيفرتون منذ ربع قرن

نجح فريق إيفرتون من تحقيق الفوز الصعب أرسنال. خلال منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بعد الخطأ الكارثي الذي ارتكبه الحارس الألماني “”بيرند لينو” 29 عامًا.

في التصدي لكرة التي عانقت شباك مرماه. ليهدي منافسه من تحقيق الفوز الصعب في المباراة بهدف نظيف دون رد.

حارس أرسنال والخطأ في التصدي

وشهدت المباراة القوة والشراسة بين كلا الفريقين. وتكافئ الفرص من السيطرة والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الميدان.

🎥 ــ خطأ لينو حارس ارسنال في هدف ايفرتون 👀🤦🏻‍♂️

pic.twitter.com/uiSFLB2Gf8 — الدوري الانجليزي² (@MediaEPL) April 23, 2021

كما وارتكب حارس المرمى الألماني “لينو” الذي سجل هدف في مرمى فريقه. بعد فشله في التصدي لهدف لأحد لاعبي فريق إيفرتون الإنجليزي في الدقيقة ال 76 من عمر زمن المباراة.

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لتنتهي المباراة بفوز إيفرتون بهذا الهدف على المستضيف فريق أرسنال في ميدانه وخطف النقاط الثلاثة المهمة وحرمانه في الصعود في ترتيب الدوري الممتاز.

أرسنال والسقوط منذ ربع قرن

ويعد خسارة فريق أرسنال “المدفعجية” الإنجليزي بعد الخطأ الذي ارتكبه حارس فريقه “بيرند لينو”.

#آرسنال يخسر من #إيفرتون بهدف بخطأ فادح من بيرند لينو حارس آرسنال .. #النني لم يشارك في المباراة.. pic.twitter.com/lEmOKvqj0n — مونديال11 – Mundial11 (@mundial11news) April 23, 2021

الذي تسبب في سقوطه داخل ميدانه أمام منافسه إيفرتون. للمرة الأولى منذ عام 1996م. ليهدي فريق الضيف الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة.

احتجاج جماهير أرسنال خارج ميدانه

وشهدت المباراة احتجاج جماهير فريق أرسنال الإنجليزي أمام ملعب الإمارات على مالكي النادي الإنجليزي. بعد مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ”.

💬 "I think we didn't deserve to lose the match. There are some things that we can do better and unfortunately there are others that we can't and they really affect the game." 📺 Watch the full interview with Mikel Arteta after #ARSEVE 👇 — Arsenal (@Arsenal) April 23, 2021

انسحاب الأندية من دوري السوبر ليغ

بعد موجة الانتقادات الواسعة التي أعقبها بعد إعلان الأندية الإنجليزية الستة الانضمام إلى بطولة السوبر الأوروبي. المنفصلة عن قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”. وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وخروج جماهير النوادي الإنجليزية إلى الشوارع لتنديد والاحتجاج قرار انضمام النوادي إلى بطولة السوبر الأوروبي.

لتقرر تلك النوادي تحت ضغط الجماهير والحكومة البريطانية التي قررت الوقوف في وجه ذلك القرار وعدم تنفيذه. من انسحاب النوادي الإنجليزية كلاً من: مان سيتي. توتنهام. ليفربول. أرسنال. مانشستر يونايتد. تشيلسي.

كما وانسحبت معظم الأندية ال12 التي شاركت في تأسيس بطولة السوبر الأوروبي، فيما تبقى فريق برشلونة وريال مدريد الذين دافعوا عن تلك البطولة.

معربين أن تلك البطولة جاءت لإنقاذ النوادي من الإفلاس المالي نتيجة الظروف المالية الصعبة التي تمر بها النوادي الأوروبية بسبب وباء فيروس كورونا في العالم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 77 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

صعود تشيلسي ووست هام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 55 نقطة، متساويًا مع فريق وست هام يونايتد بنفس عدد النقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس. بينما جاء فريق توتنهام في المركز السادس في الدقيقة ال53.

تراجع ليفربول وأرسنال في ترتيب الدوري

كما وجاء حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 53 نقطة الذي يحتل المركز السابع. بفارق نقطة وحيدة مع صحاب المركز الثامن من الترتيب فريق إيفرتون برصيد 52 نقطة بعد خطفه الفوز الصعب على منافسه أرسنال بهدف نظيف دون رد.

🗣محمد النني يوجه رسالة لجماهير أرسنال: 💬"أريد منكم الدعم وليس انتقادي، لهذا يُدعى المشجعين أنصارا، ليس أن تنتظر أن أمرر كرة خاطئة أو مباراة سيئة للتحدث عني". pic.twitter.com/T9OF8LvOp0 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 23, 2021

ويأتي فريق أرسنال الإنجليزي في المركز التاسع من الترتيب برصيد 46 نقطة. متساويًا في عدد النقاط مع فريق ليدز يونايتد في منافسات ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2020-2021.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويتربع المهاجم الإنجليزي هاري كين في فريق توتنهام في صدارة ترتيب الدوري برصيد 21 هدفًا. بفارق هدفين عن نجم فريق ليفربول الإنجليزي واللاعب الدولي المصري محمد صلاح برصيد 19 هدفًا خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

✅ نادي ايفرتون ينتصر أمام أرسنال بنتيجة 1-0 ليحقق بذلك أول انتصار له خارج ملعبه في الدوري أمام المدفعجية منذ 25 عام. pic.twitter.com/Ir3Q01dATQ — #أحداث_الكرة_الانجليزية (@Silvr_EPL) April 23, 2021

ترتيب فيرنانديش مع مانشستر يونايتد

ويأتي في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بفارق هدف وحيد مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي. برصيد 15 هدفًا.

جمهور آرسنال يشعل الأجواء حول ملعب الإمارات باحتجاجات كبيره تطالب برحيل كرونكي مالك النادي و جميع معاونيه #KroenkeOut pic.twitter.com/ZxgFDX7sDN — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) April 23, 2021

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد الذي يلعب في صفوف فريق ليدز يونايتد بنفس عدد الأهداف.

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